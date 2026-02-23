Ερντογάν: Με τον Μητσοτάκη συζητήσαμε «τις θέσεις μας σε σχέση με το Αιγαίο και τη Μεσόγειο»
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε για την πρόσφατη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα
Για την πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα μίλησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
«Δεν επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε εχθρότητες μέσα από διαφωνίες»
Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα.
Ο Ερντογάν είπε ότι υποδέχτηκε στις 11 Φεβρουαρίου στην Τουρκία τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον οποίο είχε την ευκαιρία, όπως επισήμανε, «να αξιολογήσει διεξοδικά τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και τις θέσεις μας σε σχέση με το Αιγαίο και τη Μεσόγειο».
Ο Ερντογάν για τις συμφωνίες που υπογράφηκαν
«Με τα κείμενα που υπογράψαμε ενισχύσαμε περαιτέρω το θεσμικό και νομικό πλαίσιο των σχέσεών μας», είπε ο Ερντογάν.
Ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε ξανά για την «τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης» και τόνισε πως μετέφερε στον Κυριάκο Μητσοτάκη «τις προσδοκίες μας για την πλήρη άσκηση των εκπαιδευτικών και θρησκευτικών δικαιωμάτων».
Ο Ερντογάν επανέλαβε επίσης τον στόχο για αύξηση του ετήσιου όγκου εμπορικών συναλλαγών στα 10 δισ. δολάρια από 7 δισ. δολάρια που είναι σήμερα.
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε: «Σε αυτή τη συγκυρία που το παγκόσμιο σύστημα βιώνει σοβαρές αναταράξεις, ο μοναδικός στόχος της Τουρκίας είναι να αυξήσει τον αριθμό των φίλων της και να κερδίσει νέους φίλους.
Δεν επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε εχθρότητες μέσα από διαφωνίες. Δεν έχουμε σκοπό να μεγεθύνουμε τις διαφορές και να επιδεινώσουμε τα προβλήματα. Σεβόμαστε τα δικαιώματα κυριαρχίας των χωρών και αναμένουμε από όλους να δείχνουν τον ίδιο σεβασμό στα δικά μας δικαιώματα και τους νόμους».
