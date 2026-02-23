sports betsson
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Ήπια διάσειση ο Καρέτσας – Χάνει τη ρεβάνς με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ (pic)
Ήπια διάσειση ο Καρέτσας – Χάνει τη ρεβάνς με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ (pic)

Νοκ άουτ για λίγες ημέρες ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, υπέστη ήπια διάσειση και τραυματισμό στον αυχένα – Χάνει τη ρεβάνς της Γκενκ με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ για το Europa League.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας χτύπησε σε εναέρια σύγκρουση στο ματς της Γκενκ με τη Στάνταρ Λιέγης και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, με τα αποτελέσματα να δείχνουν ότι έχει υποστεί ήπια διάσειση, καθώς και τραυματισμό στον αυχένα

Συνεπώς, ο Έλληνας άσος θα παραμείνει για λίγες μέρες εκτός και θα χάσει τη ρεβάνς της Γκενκ με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Καρέτσας ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών στη νίκη της Γκενκ με 2-1 επί της Ντιναμό και η απουσία του θα είναι πλήγμα για τους Βέλγους.

Η ανακοίνωση της Γκενκ

«Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναγκάστηκε να αποχωρήσει πρόωρα από το γήπεδο την Κυριακή (22/02), μετά από μια σκληρή μονομαχία με τον παίκτη της Σταντάρ, Καραμόκο. Η πτώση του ήταν ατυχής.

Τη Δευτέρα, ο Κωνσταντίνος υποβλήθηκε σε επιπλέον νευρολογικές εξετάσεις και σε αξονική τομογραφία. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι υπέστη τραυματισμό στον αυχένα και ελαφρά διάσειση.

Το ιατρικό μας προσωπικό ακολουθεί αυστηρά το πρωτόκολλο της FIFA για τις διαταραχές της συνείδησης, προκειμένου να παρακολουθεί προσεκτικά την ανάρρωσή του. Ο αγώνας του Europa League της Πέμπτης εναντίον της Ντίναμο Ζάγκρεμπ είναι επομένως πολύ νωρίς για τον Κωνσταντίνο.

Μαζί με το ιατρικό προσωπικό, ο Κωνσταντίνος κάνει ό,τι μπορεί για να είναι ξανά έτοιμος για τον σημαντικό αγώνα του πρωταθλήματος εναντίον της Γάνδη την Κυριακή (01/03).

Όλος ο σύλλογος εύχεται στον Κωνσταντίνο γρήγορη ανάρρωση».

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς η ανησυχία για την ΑΙ θα μπορούσε να τροφοδοτήσει ένα νέο εργατικό κίνημα

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς η ανησυχία για την ΑΙ θα μπορούσε να τροφοδοτήσει ένα νέο εργατικό κίνημα

Ντόναλντ Τραμπ: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τις αλλαγές

Ντόναλντ Τραμπ: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τις αλλαγές

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 27η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Μεντιλίμπαρ: «Οι πιθανότητες είναι εκεί και θα τις διεκδικήσουμε – Μπορούμε να το κάνουμε ξανά»
Μεντιλίμπαρ: «Οι πιθανότητες είναι εκεί και θα τις διεκδικήσουμε – Μπορούμε να το κάνουμε ξανά»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του επαναληπτικού με τη Λεβερκούζεν ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη Γερμανία για να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα ανατροπής και πρόκρισης.

Ροντινέι: «Τον καλύτερό μας εαυτό για την πρόκριση – Ευγνώμονες για τη στήριξη του κόσμου»
Ροντινέι: «Τον καλύτερό μας εαυτό για την πρόκριση – Ευγνώμονες για τη στήριξη του κόσμου»

Ο Ροντινέι που εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν (24/2) τόνισε πως ο Ολυμπιακός θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό για την πρόκριση.

Η ερώτηση που εκνεύρισε τον Αρτέτα – «Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο λεξιλόγιο μου» απάντησε ο προπονητής της Άρσεναλ
Η ερώτηση που εκνεύρισε τον Αρτέτα – «Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο λεξιλόγιο μου» απάντησε ο προπονητής της Άρσεναλ

Ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων» δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του μετά από ερώτηση που δέχθηκε στην συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Τότεναμ

Νετανιάχου για το Ιράν: «Προετοιμαζόμαστε για κάθε πιθανό σενάριο»
Νετανιάχου για το Ιράν: «Προετοιμαζόμαστε για κάθε πιθανό σενάριο»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε τις απειλές κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι αν το Ιράν επιτεθεί κατά του Ισραήλ, «θα απαντήσουμε με ισχύ που δεν μπορούν ούτε να φανταστούν».

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Ενδοοικογενειακή βία: 25χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της – «Κλείδωσε την πόρτα και δεν με άφηνε να φύγω»
Ενδοοικογενειακή βία: 25χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της – «Κλείδωσε την πόρτα και δεν με άφηνε να φύγω»

Μώλωπες και εκδορές στο σώμα, ένα μάτι πρησμένο, μελανιασμένο - Αυτή είναι η εικόνα της 25χρονης Μαρίας που ξυλοκοπήθηκε άγρια μέσα στο ίδιο της το σπίτι από τον σύντροφό της

Ρέθυμνο: 7χρονο παιδί κατανάλωσε αλκοόλ που του σέρβιραν αντί για βυσσινάδα
Επτάχρονος κατανάλωσε αλκοόλ που του σέρβιραν αντί για βυσσινάδα - Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

Πρωτοφανές σκηνικό έζησε μια οικογένεια στο Ρέθυμνο, όταν ο 7χρονος γιος του ζευγαριού κατανάλωσε κατά λάθος αλκοόλ μέσα σε χυμό που του σέρβιραν σε κατάστημα εστίασης.

Κυψέλη: «Με βίασε όταν ήμουν 7 ετών» – Σοκάρει η καταγγελία της κόρης του 64χρονου που επιτέθηκε στην 25χρονη με αναπηρία
Κυψέλη: «Με βίασε όταν ήμουν 7 ετών» – Σοκάρει η καταγγελία της κόρης του 64χρονου που επιτέθηκε στην 25χρονη με αναπηρία

Νέες, σοκαριστικές καταγγελίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την φρικτή υπόθεση με την απόπειρα βιασμού 25χρονης με αναπηρία στο σπίτι της στην Κυψέλη με δράστη έναν 64χρονο που παραμένει άφαντος

Europe Wants More Fish Farms. Is Greece Ready?
Europe Wants More Fish Farms. Is Greece Ready?

As the European Union pushes for the expansion of aquaculture across its waters, Greece confronts a deeper question: can industrial fish farming expand along its iconic shores without destroying the ecosystems and coastal communities that depend on them?

Σε κόκκινο συναγερμό για 6η μέρα ο Έβρος – Πλημμύρισαν 100.000 στρέμματα, έσπασαν αναχώματα
Σε κόκκινο συναγερμό για 6η μέρα ο Έβρος – Πλημμύρισαν 100.000 στρέμματα, έσπασαν αναχώματα

Η κατάσταση στον Έβρο επιδεινώθηκε δραματικά το βράδυ της Κυριακής. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης έχουν καλυφθεί από τα νερά σε ολόκληρο τον νομό, επηρεάζοντας χιλιάδες παραγωγούς

«Ματωμένο φεγγάρι» – Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο
Έρχεται το «ματωμένο φεγγάρι» - Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο

Το «ματωμένο φεγγάρι» (Blood Moon) είναι ένας εντυπωσιακός όρος που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε μια ολική σεληνιακή έκλειψη. Παρά το κάπως τρομακτικό του όνομα, το φαινόμενο εξηγείται πλήρως από τη φυσική.

H καταγγελτική ομιλία του Παλαιστίνιου σκηνοθέτη Αμπνταλάχ Αλ-Κατίμπ στην Berlinale – Αποχώρησε Γερμανός υπουργός
H καταγγελτική ομιλία του Παλαιστίνιου σκηνοθέτη Αμπνταλάχ Αλ-Κατίμπ στην Berlinale – Αποχώρησε Γερμανός υπουργός

Οι δηλώσεις του Αμπντάλαχ Αλ-Χατίμπ, του οποίου η ταινία «Chronicles from the Siege» κέρδισε το βραβείο της ενότητας «Perspectives» για νέους σκηνοθέτες, ολοκλήρωσαν μια Berlinale με έντονο πολιτικό χαρακτήρα.

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

