«Πάγωσαν» στην Γκενκ: Τραυματίστηκε ο Καρέτσας (pics)
«Πάγωσε το αίμα» των ανθρώπων της Γκενκ με τον τραυματισμό του Κωνσταντίνου Καρέτσα στο τέλος του ματς με την Σταντάρ Λιέγης.
Η Γκενκ έχασε με 3-0 από τη Σταντάρ Λιέγης στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής του βελγικού πρωταθλήματος, με αποτέλεσμα να τερματιστεί το αήττητο σερί επτά αναμετρήσεων που διατηρούσε σε όλες τις διοργανώσεις.
Η αναμέτρηση στιγματίστηκε από τον τραυματισμό του Κωνσταντίνου Καρέτσα πέντε λεπτά πριν το φινάλε, μετά από μονομαχία με τον Ιμπραΐμ Καραμοκό.
Η πρώτη διάγνωση ήταν ανακουφιστική, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να μην χρειάζεται να μεταβεί στο νοσοκομείο, ενώ αρχικά υπήρχε η υποψία για αυχενικό τραύμα και διάσειση, όμως το δεύτερο φαίνεται πλέον απίθανο.
Δείτε τον τραυματισμό που υπέστη ο Καρέτσας – Πόσο καιρό θα τον χάσει η Γκενκ
Geruststellend nieuws over Kos Karetsas: wellicht toch geen hersenschudding voor Genks supertalent na botsing tegen Standard. @hlnsport
https://t.co/SvvzMpqkN6
— Bob Faesen (@BobFaesen) February 23, 2026
Η ομάδα θα αποφασίσει μέσα στην εβδομάδα αν θα τον έχει διαθέσιμο για τους επόμενους κρίσιμους αγώνες, συμπεριλαμβανομένων της ρεβάνς του Europa League με τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ και του ματς πρωταθλήματος με την Γάνδη.
