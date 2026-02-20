H Mundo Deportivo αποθεώνει τον Καρέτσα: «Ο Έλληνας Μέσι λάμπει, τον θέλει η μισή Ευρώπη» (pics)

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ήταν ξανά καταπληκτικός στην εκτός έδρας νίκη της Γκενκ επί της Ντινάμο Ζάγκρεμπ με 3-1 το βράδυ της Πέμπτης για τα πλέι-οφ του Europa League και ο ποδοσφαιρικός κόσμος στρέφει πάλι και πάνω του την προσοχή του. Ένα από τα μεγαλύτερα ισπανικά ΜΜΕ, η καταλανική Mundo Deportivo, τον αποθέωσε μια μέρα μετά το παιχνίδι χαρακτηρίζοντάς τον ως «Έλληνα Μέσι» και σημειώνοντας πως η μισή Ευρώπη είναι στα πόδια του…

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός μοίρασε την ασίστ στο πρώτο γκολ της ομάδας του, ενώ από δική του προσπάθεια ξεκίνησε και το δεύτερο. Συνολική η παρουσία του ήταν και πάλι πληθωρική, δείχνοντας και πάλι το τεράστιο ταλέντο του. Έτσι, η Mundo Deportivo… αναγκάστηκε να του αφιερώσει άρθρο με τίτλο «Ο Έλληνας Μέσι συνεχίζει να λάμπει: Η μισή Ευρώπη τον κυνηγάει», αφού προφανώς ανάμεσα σε αυτή τη… μισή Ευρώπη, είναι και αρκετές ισπανικές ομάδες. Ο δε υπότιτλος του κειμένου αναφέρει ότι «το αστέρι της Γκενκ πρόσφερε μια ακόμη σπουδαία παράσταση και αρκετοί γίγαντες του ποδοσφαιρικού κόσμου προσπαθούν να τον αποκτήσουν».

🇬🇷💎 Konstantinos Karetsas (18) has 5 goal contributions in his last 6 matches for Genk! ✅ • 🅰️ vs Cercle Brugge

• ⚽️ vs Malmö

• 🅰️ vs FCV Dender EH

• 🅰️ vs Anderlecht

• ❌ vs KV Mechelen

• 🅰️ vs Dinamo Zagreb Greece have a talent on their hands! pic.twitter.com/b59TRmOIUR — EuroFoot (@eurofootcom) February 19, 2026

Το δημοσίευμα της Mundo Deportivo για τον Καρέτσα:

«Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας προορίζεται να γίνει ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο την επόμενη δεκαετία. Ελληνικής καταγωγής, αλλά γεννημένος στη Γκενκ , αγωνίζεται αυτή τη στιγμή για την ομάδα της βελγικής πόλης και αυτή την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα των πλέι οφ του Europa League για μια θέση στους 16 , πραγματοποίησε για άλλη μια φορά μια από εκείνες τις εμφανίσεις που έχουν ήδη τραβήξει την προσοχή πολλών που παρακολουθούν στενά την πρόοδό του.

Γεννημένος το 2007 και έχοντας κλείσει τα 18 μόλις πριν από τρεις μήνες, ο Καρέτσας είναι ήδη ο πιο σημαντικός παίκτης στη Γκενκ , μια ομάδα όπου το ταλέντο αναδύεται συνεχώς. Αυτός ο σύλλογος έχει ξεκινήσει τις καριέρες σπουδαίων παικτών όπως ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, ο Τιμπό Κουρτουά, ο Σεργκέλ Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, ο Καλιντού Κουλιμπαλί και ο Γιανίκ Καράσκο , μεταξύ άλλων, και ο Καρέτσας φαίνεται αποφασισμένος να μπει σε αυτή τη λίστα σε λίγα χρόνια.

Είναι ένας επιθετικός μέσος με εξαιρετικό όραμα, ικανός να εκμεταλλεύεται τα μη ανιχνεύσιμα κενά μεταξύ των γραμμών και να δημιουργεί ευκαιρίες για γκολ ανά πάσα στιγμή . Αριστεροπόδαρος, συνήθως παίζει στη δεξιά πτέρυγα, αν και μπορεί επίσης να αγωνιστεί ως επιθετικός μέσος, με τον παραδοσιακό αριθμό 10. Για όλους αυτούς τους λόγους, έχει κερδίσει το παρατσούκλι «ο Έλληνας Μέσι», έχοντας ήδη εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο. Η εθνική ομάδα της Ελλάδας δεν έχει ποτέ πριν καυχηθεί για ένα ταλέντο που να έχει προκαλέσει τόσο ενθουσιασμό όσο ο Καρέτσας.

Όπως αναμενόταν, ο Καρέτσας έχει ήδη συνδεθεί με μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες που ελπίζουν να τον παρασύρουν μακριά από την Γκενκ . Ίσως μάλιστα τα καταφέρουν το επόμενο καλοκαίρι, καθώς δεδομένης της τρέχουσας φόρμας του, θα είναι δύσκολο να τον κρατήσουν στην Jupiler Pro League . Όλοι οι γίγαντες της Premier League τον έχουν στη λίστα τους, και έχουν επίσης γίνει συζητήσεις για ομάδες όπως η Μπάγερν Μονάχου , η Μπορούσια Ντόρτμουντ και η Μίλαν. Όλοι θέλουν να αποκτήσουν τον Έλληνα Μέσι».

⭐️ Konstantinos Karetsas, ‘el Messi griego’, sigue brillando: Media Europa está detrás de él ✍️ @JavierAlfaroFC https://t.co/SAjpV0o3Da — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 20, 2026

Σημειώνεται ότι Καρέτσας μετράει 1 γκολ και 4 ασίστ στα τελευταία 5 ματς που έχει παίξει, από τις 20 Ιανουαρίου, ενώ συνολικά στη σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις έχει 3 γκολ και 16 ασίστ σε 36 αγώνες.