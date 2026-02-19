Τι είπε ο τεχνικός διευθυντής της Γκενκ για Καρέτσα: «Μάλλον δεν θα συνεχίσει μαζί μας»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αδιαμφισβήτητα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ταλέντα στην Ευρώπη, καθώς έχει καταφέρει να τραβήξει τα βλέμματα με τις επιδόσεις του στην Γκενκ.

Ο Έλληνας άσος έχει κινήσει το ενδιαφέρον αρκετών κορυφαίων ομάδων, μεταξύ των οποίων είναι οι: Μπάγερν Μονάχου, Νάπολι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ, Τσέλσι αλλά και Λίβερπουλ, συνεπώς δεν αποκλείεται στο προσεχές μέλλον να ολοκληρωθεί το «μπαμ» της μετακίνησής του σε κάποια μεγάλη ομάδα.

Το σενάριο αυτό επιβεβαίωσε και ο τεχνικός διευθυντής της Γκενκ, Ντιμίτρι Ντε Κόντε, ο οποίος σε δηλώσεις του ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Το ενδεχόμενο ο Κωνσταντίνος να παίζει ποδόσφαιρο εδώ μαζί μας και μετά το καλοκαίρι είναι μικρό».

Ο Ντε Κόντε εξήρε τον Καρέτσα για το ταλέντό του και τόνισε ότι παρά το νεαρό της ηλικίας του, είναι ικανός να πάρει την ομάδα από το χέρι.

Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός διευθυντής της Γκενκ για τον Καρέτσα

«Το ταλέντο ήταν πάντοτε εκεί. Αυτή τη στιγμή ο Κος είναι ικανός, στα μόλις 18 του χρόνια, να πάρει την ομάδα από το χέρι. Νιώθει ξεκάθαρα καλά με τον εαυτό του και έχει κάνει τεράστια βήματα και στο φυσικό κομμάτι. Αυτό αποτυπώνεται και στα δεδομένα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς μας, στα high intensity runs ανήκει στην κορυφή της Ευρώπης. Είναι το όνειρο κάθε αθλητικού διευθυντή να κρατήσει έναν τέτοιο παίκτη για ακόμη έναν χρόνο, όμως οι πιθανότητες δεν είναι μεγάλες. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αν ο Κος φύγει, θέλουμε να το κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο βοηθώντας μας πρώτα να ανεβάσουμε ακόμη περισσότερο τα αποτελέσματά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Καρέτσας.