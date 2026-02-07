Νέα διάκριση για Μουζακίτη και Καρέτσα: Στους κορυφαίους νέους παίκτες σύμφωνα με το CIES (pics)

Στοιχεία του Διεθνούς Κέντρου Αθλητικών Σπουδών (CIES Football Observatory) φέρνουν στο προσκήνιο δύο από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και τον Χρήστο Μουζακίτη, οι οποίοι με τις εμφανίσεις του αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.

Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της κορυφαίας στατιστικής πλατφόρμας, οι δύο νεαροί μέσοι φιγουράρουν στις κορυφαίες θέσεις παγκοσμίως για παίκτες κάτω των 20 ετών που αγωνίζονται εκτός των πέντε μεγάλων πρωταθλημάτων της Ευρώπης (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1).

Συγκεκριμένα, ο Μουζακίτης του Ολυμπιακού βρίσκεται στην 3η θέση της λίστας με τους πιο «ολοκληρωμένους μέσους» της Ευρώπης με 77.5 αξιολόγηση, πίσω μόνο από τον Κέες Σμιτ της Άλκμααρ και τον Βίκτορ Φρόχολντ της Πόρτο που επίσης ξεχωρίζουν.

Από την άλλη, ο Καρέτσας, που διανύει εκπληκτική σεζόν με την Γκενκ στο Βέλγιο, είναι δεύτερος στην κατηγορία των «επιθετικογενών μέσων» με 79.8 αξιολόγηση. Μάλιστα, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός είναι πίσω μόνο από τον Ροντρίγκο Μόρα, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του πορτογαλικού ποδοσφαίρου.