Νέα διάκριση για Μουζακίτη και Καρέτσα: Στους κορυφαίους νέους παίκτες σύμφωνα με το CIES (pics)
Χρήστος Μουζακίτης και Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι δύο από τους κορυφαίους νέους μέσους της Ευρώπης και οι διακρίσεις συνεχίζονται...
Στοιχεία του Διεθνούς Κέντρου Αθλητικών Σπουδών (CIES Football Observatory) φέρνουν στο προσκήνιο δύο από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και τον Χρήστο Μουζακίτη, οι οποίοι με τις εμφανίσεις του αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.
Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της κορυφαίας στατιστικής πλατφόρμας, οι δύο νεαροί μέσοι φιγουράρουν στις κορυφαίες θέσεις παγκοσμίως για παίκτες κάτω των 20 ετών που αγωνίζονται εκτός των πέντε μεγάλων πρωταθλημάτων της Ευρώπης (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1).
Συγκεκριμένα, ο Μουζακίτης του Ολυμπιακού βρίσκεται στην 3η θέση της λίστας με τους πιο «ολοκληρωμένους μέσους» της Ευρώπης με 77.5 αξιολόγηση, πίσω μόνο από τον Κέες Σμιτ της Άλκμααρ και τον Βίκτορ Φρόχολντ της Πόρτο που επίσης ξεχωρίζουν.
Top non-big-5 U20 ‘well-rounded’ midfielders, 2⃣0⃣2⃣5⃣ calendar year 🎡
🥇 #KeesSmit 🇳🇱 81.8 out of 💯
🥈 #VictorFroholdt 🇩🇰 81.0
🥉 #ChristosMouzakitis 🇬🇷 77.5
Full #CIES Scouting Report with @impect_official 👉 https://t.co/uuwHbAnx2N pic.twitter.com/TEq71IFeIQ
— CIES Football Obs (@CIES_Football) December 28, 2025
Από την άλλη, ο Καρέτσας, που διανύει εκπληκτική σεζόν με την Γκενκ στο Βέλγιο, είναι δεύτερος στην κατηγορία των «επιθετικογενών μέσων» με 79.8 αξιολόγηση. Μάλιστα, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός είναι πίσω μόνο από τον Ροντρίγκο Μόρα, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του πορτογαλικού ποδοσφαίρου.
Top non-big-5 U20 ‘forward-oriented’ midfielders, 2⃣0⃣2⃣5⃣ calendar year 🏹
🥇 #RodrigoMora 🇵🇹 82.0 out of 💯
🥈 #KonstantinosKaretsas 🇬🇷 81.0
🥉 #OttoRuoppi 🇫🇮 76.5
Full #CIES Scouting Report with @impect_official 👉 https://t.co/uuwHbAo4Sl pic.twitter.com/S37DTirXEb
— CIES Football Obs (@CIES_Football) December 28, 2025
