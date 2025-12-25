Διάκριση με… άρωμα γιορτών για τον Μουζακίτη: Δεύτερος ακριβότερος που έχει γεννηθεί Χριστούγεννα (pic)
Διπλή γιορτή για τον Χρήστο Μουζακίτη ανήμερα των Χριστουγέννων, με το transfermarkt να καταγράφει ότι είναι και ο δεύτερος πιο ακριβός παίκτης στην Ευρώπη που έχει γεννηθεί στις 25 Δεκεμβρίου.
- Το σκίτσο της ΕΛ.ΑΣ για τα πυροτεχνήματα – «Δεν είναι διασκεδαστικά για όλους»
- «Αναθέτουμε την ευρωπαϊκή ήπειρο στον Πρίγκιπα της ειρήνης», είπε ο Πάπας Λέων, με αναφορά στην Ουκρανία
- Νεκρός 38χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο στο Χαϊδάρι - Ανήλικος ο οδηγός του ΙΧ
- Ένας υπερτυχερός από το Αρκάνσας κέρδισε 1,8 δισ. δολάρια στο τζακπότ του Powerball παραμονή των Χριστουγέννων
Γενέθλια, ονομαστική γιορτή και… εορταστική διάκριση για τον Χρήστο Μουζακίτη ανήμερα των Χριστουγέννων! Ο νεαρός μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού που και φέτος κάνει πράγματα και θαύματα με την ερυθρόλευκη, προσφάτως παρέλαβε το βραβείο του Golden Boy Web 2025, δηλαδή του καλύτερου νέου παίκτη στην Ευρώπη για φέτος! Ωστόσο, οι… διακρίσεις συνεχίζονται. Όπως αναφέρει το transfermarkt ανήμερα των Χριστουγέννων, ο 19χρονος πια «ερυθρόλευκος» είναι αυτή τη στιγμή ο δεύτερος ακριβότερος παίκτης στη γηραιά ήπειρο, ανάμεσα σε αυτούς που έχουν γεννηθεί στις 25 Δεκεμβρίου.
Με αφορμή τη διακοπή των περισσότερων πρωταθλημάτων για τις γιορτές, τα περισσότερα ΜΜΕ του εξωτερικού καλύπτουν την επικαιρότητα με θέματα εορταστικού χαρακτήρα. Σε ένα από αυτά λοιπόν, το γνωστό transfermarkt έψαξε και βρήκε τους ποδοσφαιριστές με γενέθλια ανήμερα των Χριστουγέννων και φυσικά τα συνδύασε με την λεγόμενη «χρηματιστηριακή αξία» τους, αντικείμενο με το οποίο άλλωστε ειδικεύεται η εν λόγω ιστοσελίδα.
Η λίστα με τους ακριβότερους παίκτες που έχουν γεννηθεί Χριστούγεννα
Στην κορυφή της λίστας, βρίσκεται το όνομα του μπακ της Γαλατασαράι, Γουίλφριντ Σινγκό από την Ακτή Ελεφαντοστού, με αξία στα 28 εκατ. ευρώ και γενέθλια στις 25 Δεκεμβρίου του 2000. Ακολουθεί ο Χρήστος Μουζακίτης που έγινε 19 χρονών και βρίσκεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Τρίτος έρχεται ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός της Άστον Βίλα, Εμιλιάνο Μπουεντία (25/12/1996) με αξία στα 18 εκατομμύρια ευρώ.
- Ελεύθερος υπό δικαστική επίβλεψη ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε (vid)
- «Έφυγε» από τη ζωή ο θρύλος της Νότιγχαμ Φόρεστ, Τζον Ρόμπερτσον (pic)
- Κοντά σε Χουγκάζ ο ΠΑΟΚ – Τα δεδομένα της υπόθεσης
- Παπανικολάου για Μόρις: «Τα πρώτα δείγματα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά»
- Μπαρτζώκας: «Ο Μόρις είναι έμπειρος και έξυπνος, θα μας ανεβάσει επίπεδο»
- Σοκ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Νεκρός στο ξενοδοχείο 27χρονος Νορβηγός αθλητής
- Τι είπε ο Πρίντεζης για τον φετινό Ολυμπιακό και την απόδοση του Φουρνιέ (vid)
- Διάκριση με… άρωμα γιορτών για τον Μουζακίτη: Δεύτερος ακριβότερος που έχει γεννηθεί Χριστούγεννα (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις