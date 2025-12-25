sports betsson
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
Διάκριση με… άρωμα γιορτών για τον Μουζακίτη: Δεύτερος ακριβότερος που έχει γεννηθεί Χριστούγεννα (pic)
Ποδόσφαιρο 25 Δεκεμβρίου 2025

Διάκριση με… άρωμα γιορτών για τον Μουζακίτη: Δεύτερος ακριβότερος που έχει γεννηθεί Χριστούγεννα (pic)

Διπλή γιορτή για τον Χρήστο Μουζακίτη ανήμερα των Χριστουγέννων, με το transfermarkt να καταγράφει ότι είναι και ο δεύτερος πιο ακριβός παίκτης στην Ευρώπη που έχει γεννηθεί στις 25 Δεκεμβρίου.

Γενέθλια, ονομαστική γιορτή και… εορταστική διάκριση για τον Χρήστο Μουζακίτη ανήμερα των Χριστουγέννων! Ο νεαρός μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού που και φέτος κάνει πράγματα και θαύματα με την ερυθρόλευκη, προσφάτως παρέλαβε το βραβείο του Golden Boy Web 2025, δηλαδή του καλύτερου νέου παίκτη στην Ευρώπη για φέτος! Ωστόσο, οι… διακρίσεις συνεχίζονται. Όπως αναφέρει το transfermarkt ανήμερα των Χριστουγέννων, ο 19χρονος πια «ερυθρόλευκος» είναι αυτή τη στιγμή ο δεύτερος ακριβότερος παίκτης στη γηραιά ήπειρο, ανάμεσα σε αυτούς που έχουν γεννηθεί στις 25 Δεκεμβρίου.

Με αφορμή τη διακοπή των περισσότερων πρωταθλημάτων για τις γιορτές, τα περισσότερα ΜΜΕ του εξωτερικού καλύπτουν την επικαιρότητα με θέματα εορταστικού χαρακτήρα. Σε ένα από αυτά λοιπόν, το γνωστό transfermarkt έψαξε και βρήκε τους ποδοσφαιριστές με γενέθλια ανήμερα των Χριστουγέννων και φυσικά τα συνδύασε με την λεγόμενη «χρηματιστηριακή αξία» τους, αντικείμενο με το οποίο άλλωστε ειδικεύεται η εν λόγω ιστοσελίδα.

Η λίστα με τους ακριβότερους παίκτες που έχουν γεννηθεί Χριστούγεννα

Στην κορυφή της λίστας, βρίσκεται το όνομα του μπακ της Γαλατασαράι, Γουίλφριντ Σινγκό από την Ακτή Ελεφαντοστού, με αξία στα 28 εκατ. ευρώ και γενέθλια στις 25 Δεκεμβρίου του 2000. Ακολουθεί ο Χρήστος Μουζακίτης που έγινε 19 χρονών και βρίσκεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Τρίτος έρχεται ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός της Άστον Βίλα, Εμιλιάνο Μπουεντία (25/12/1996) με αξία στα 18 εκατομμύρια ευρώ.

Shein – Temu: Πού θα φτάσει η κινεζική εισβολή στην ελληνική αγορά;

Shein – Temu: Πού θα φτάσει η κινεζική εισβολή στην ελληνική αγορά;

Λαγκάρντ: Πώς η υπαρξιακή κρίση της ΕΕ είναι ευκαιρία

Λαγκάρντ: Πώς η υπαρξιακή κρίση της ΕΕ είναι ευκαιρία

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Και η Ρεάλ Μαδρίτης στο κόλπο για τον Καρέτσα!
Ποδόσφαιρο 25.12.25

Και η Ρεάλ Μαδρίτης στο κόλπο για τον Καρέτσα!

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι ένας από τους πλέουν περιζήτητους ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και η Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα μπορούσε να λείπει από τον... χορό!

Σύνταξη
Σοκάρει η εξομολόγηση του Τζον Τέρι: «Σκέφτηκα να πηδήξω από τον 25ο όροφο, ακόμη ξυπνάω μέσα στη νύχτα» (vids)
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Σοκάρει η εξομολόγηση του Τζον Τέρι: «Σκέφτηκα να πηδήξω από τον 25ο όροφο, ακόμη ξυπνάω μέσα στη νύχτα» (vids)

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση, ο παλαίμαχος αρχηγός της Τσέλσι, Τζον Τέρι, μίλησε για τις σκέψεις του μετά τον χαμένο τελικό του Champions League από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2008.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός κλείνει ιδανικά το 2025: Κορυφή στη Super League, φουλ για 8αδα στο Κύπελλο και στη «μάχη» της πρόκρισης στο Champions League
Champions League 15.12.25

Ο Ολυμπιακός κλείνει ιδανικά το 2025: Κορυφή στη Super League, φουλ για 8αδα στο Κύπελλο και στη «μάχη» της πρόκρισης στο Champions League

Ο Ολυμπιακός με δύο ματς να απομένουν για το κλείσιμο του 2025, είναι μέσα σε όλους τους στόχους του – Πρώτος στο πρωτάθλημα, φουλ για 4/4 και οκτάδα στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson και για τα καλά στη «μάχη» της πρόκρισης στο Champions League.

Σύνταξη
Οι δύο όψεις του Κόντε
Champions League 12.12.25

Οι δύο όψεις του Κόντε

Γιατί στο πρωτάθλημα καλπάζει και στο Champions League η Νάπολι ασθμαίνει…

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μπιανκόν: «Μπροστά μας έχουμε ακόμα δύο τελικούς στο Champions League – Ενωμένος ο Ολυμπιακός»
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Μπιανκόν: «Μπροστά μας έχουμε ακόμα δύο τελικούς στο Champions League – Ενωμένος ο Ολυμπιακός»

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν μίλησε στο «Qsport» και αναφέρθηκε στα δύο τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Champions League και εξέφρασε την πίστη του για πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Γιουβέντους – Πάφος FC 2-0: Οι μαχητικοί Κύπριοι «λύγισαν» από δύο γκολ σε έξι λεπτά (vid)
Champions League 11.12.25

Γιουβέντους – Πάφος FC 2-0: Οι μαχητικοί Κύπριοι «λύγισαν» από δύο γκολ σε έξι λεπτά (vid)

Εξαιρετική προσπάθεια από την Πάφο που είχε δοκάρι κι ευκαιρίες στο 0-0, με τη Γιουβέντους να επικρατεί τελικά με 2-0, σκοράροντας δύο φορές μέσα σε 6 λεπτά με ΜακΚένι (67΄) και Ντέιβιντ (73').

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Τεράστιο «διπλό» με ανατροπή, γα την αρμάδα του Γκουαρντιόλα (vid)
Champions League 10.12.25

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Τεράστιο «διπλό» με ανατροπή, γα την αρμάδα του Γκουαρντιόλα (vid)

Η Σίτι πέρασε από το Μπερναμπέου κατακτώντας σημαντική νίκη επί της Ρεάλ με 2-1. Σε πολύ δύσκολη θέση ο τεχνικός της «βασίλισσας», Τσάμπι Αλόνσο μετά την αποψινή ήττα των μερένχες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπιανκόν: «Στον Ολυμπιακό είμαστε μια μεγάλη οικογένεια» (vid)
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Μπιανκόν: «Στον Ολυμπιακό είμαστε μια μεγάλη οικογένεια» (vid)

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν μίλησε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με την Καϊράτ και υπογράμμισε πως οι Πειραιώτες θα τα δώσουν όλα προκειμένου να εξαντλήσουν τις πιθανότητες πρόκρισης στο Champions League.

Σύνταξη
Εξόριστοι στρατηγοί, υποστηρικτές του Άσαντ, σχεδιάζουν κρυφά εξέγερση στη Συρία
The New York Times 25.12.25

Εξόριστοι στρατηγοί, υποστηρικτές του Άσαντ, σχεδιάζουν κρυφά εξέγερση στη Συρία

Στελέχη του καθεστώτος Άσαντ, που κατέρρευσε πριν από έναν χρόνο στη Συρία, φέρονται να προετοιμάζουν εξέγερση. Οπλίζουν μαχητές και επιχειρούν να ασκήσουν επιρροή ακόμη και στην αμερικανική κυβέρνηση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Stranger Things: Τα νέα επεισόδια έρχονται ξημερώματα – τι ώρα θα τα δει η Ελλάδα
Αγωνία στο κόκκινο 25.12.25

Stranger Things: Τα νέα επεισόδια έρχονται ξημερώματα – τι ώρα θα τα δει η Ελλάδα

Στις 03:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου ανεβαίνει στο Netflix το δεύτερο μέρος της τελευταίας σεζόν του Stranger Things, με τη μάχη στο Hawkins να μπαίνει στην τελική της ευθεία και το φινάλε της σειράς να πλησιάζει

Σύνταξη
Συναγερμός στην Σουηδία: Η αστυνομία ερευνά «σοβαρό περιστατικό» στην πόλη Μπόντεν – Εφημερίδα αναφέρει πολλούς τραυματίες
Γίνονται έρευνες 25.12.25

Συναγερμός στην Σουηδία: Η αστυνομία ερευνά «σοβαρό περιστατικό» στην πόλη Μπόντεν – Εφημερίδα αναφέρει πολλούς τραυματίες

Σύμφωνα με την εφημερίδα, υπάρχουν πληροφορίες για τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος, καθώς και ότι ο δράστης πυροβολήθηκε από την αστυνομία στη βόρεια Σουηδία

Σύνταξη
Πίτερ Νάιγκαρντ – Η βρώμικη περίπτωση του ψαρομάλλη, σεξουαλικού εγκληματία που συνδέεται με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
«Καναδός Χιου Χέφνερ» 25.12.25

Πίτερ Νάιγκαρντ – Η βρώμικη περίπτωση του ψαρομάλλη, σεξουαλικού εγκληματία που συνδέεται με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Ο Πίτερ Νάιγκαρντ μπαίνει στο δικαστήριο σε αναπηρικό καροτσάκι, με το συνήθως ξυρισμένο πρόσωπό του να καλύπτεται από μια πυκνή γενειάδα. Η λάμψη των τακτικών ενέσεων βλαστοκυττάρων και της δίαιτας χωρίς υδατάνθρακες έχει πια χαθεί. Η χαρακτηριστική ασημένια χαίτη του 83χρονου έχει αραιώσει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Eternity C: Το μήνυμα του Έλληνα φρουρού που επέζησε της επίθεση των Χούθι
Eternity C 25.12.25

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από της ψυχής» - Το μήνυμα του Έλληνα φρουρού που επέζησε της επίθεσης των Χούθι

Ο Έλληνας φρουρός του Eternity C περιέγραψε την περιπέτειά του ως ένα βαθύ προσωπικό μάθημα ζωής, τονίζοντας ότι όταν ο άνθρωπος φτάνει στα όριά του, η εσωτερική δύναμη είναι αυτή που κάνει τη διαφορά

Σύνταξη
Από τον Προκόπιεφ στην Μπίλι Άιλις: Γιατί αρκούν λίγα δευτερόλεπτα για να πούμε ότι ένα τραγούδι είναι «χριστουγεννιάτικο»;
Holly Jolly Christmas 25.12.25

Από τον Προκόπιεφ στην Μπίλι Άιλις: Γιατί αρκούν λίγα δευτερόλεπτα για να πούμε ότι ένα τραγούδι είναι «χριστουγεννιάτικο»;

Αρκούν λίγες νότες —ένα κουδούνισμα, μια γνώριμη ενορχήστρωση— για να καταλάβουμε αμέσως ότι το τραγούδι που ακούμε λέει: «Είναι Χριστούγεννα». Γιατί όμως;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πάπας Λέων: «Αναθέτουμε την ευρωπαϊκή ήπειρο στον Πρίγκιπα της ειρήνης» – Η αναφορά στην Ουκρανία
Χριστουγεννιάτικο μήνυμα 25.12.25

«Αναθέτουμε την ευρωπαϊκή ήπειρο στον Πρίγκιπα της ειρήνης», είπε ο Πάπας Λέων, με αναφορά στην Ουκρανία

«Ας προσευχηθούμε ιδιαίτερα για τον ουκρανικό λαό: ας σταματήσει ο βοή των όπλων και οι εμπλεκόμενες πλευρές, με την στήριξη της διεθνούς κοινότητας, ας βρουν το θάρρος να ξεκινήσουν διάλογο», δήλωσε ο Πάπας Λέων

Σύνταξη
Σοκ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Νεκρός στο ξενοδοχείο 27χρονος Νορβηγός αθλητής
Άλλα Αθλήματα 25.12.25

Σοκ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Νεκρός στο ξενοδοχείο 27χρονος Νορβηγός αθλητής

Θλίψη σκέπασε την οικογένεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που θα διεξαχθούν στην Ιταλία, αφού την παραμονή των Χριστουγέννων βρέθηκε νεκρός στο ξενοδοχείο ο 27χρονος Νορβηγός αθλητής διάθλου, Σίβερτ Μπάκεν.

Σύνταξη
Λος Άντζελες: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων – Πλημμύρες και διασώσεις πολιτών
ΗΠΑ 25.12.25

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Λος Άντζελες εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων - Πλημμύρες και διασώσεις πολιτών

Η Πυροσβεστική του Λος Άντζελες έχει δεχθεί εκατοντάδες κλήσεις για διάσωση - Έχουν ανοίξει κέντρα υποδοχής για κατοίκους που διατάχθηκαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους

Σύνταξη
