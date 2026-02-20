Καρέτσας: «Έχω 15 ασίστ, θα έρθουν και τα γκολ»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ήταν για ακόμη μία φορά εξαιρετικός και η συνεισφορά του ήταν κομβική για να πάρει η Γκενκ τη νίκη επί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ με 3-1 για το Europa League και το πρώτο βήμα πρόκρισης στους «16».

Ο Έλληνας άσος μοίρασε τις ασίστ στα πρώτα δύο γκολ των φιλοξενούμενων, βάζοντας έτσι το δικό του λιθαράκι για το σπουδαίο «διπλό».

Μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Καρέτσας παραχώρησε δηλώσεις και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα και τις ασίστ που μοίρασε, ενώ υπογράμμισε ότι θα ήθελε να σκοράρει περισσότερο.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας:

«Στο δεύτερο ημίχρονο, ο αγωνιστικός χώρος ήταν απίστευτα βαρύς. Η βροχή είχε μετατρέψει το γήπεδο σε βούρκο. Στο πρώτο μέρος παίξαμε πιο εύκολα, αλλά μετά την ανάπαυλα έπρεπε κυρίως να δώσουμε μάχες, κάτι που κάναμε με επιτυχία. Ήταν μια πολύ καλή ομαδική εμφάνιση, απέναντι σε μια δυνατή ομάδα όπως η Ζάγκρεμπ.

Έχω 15 ασίστ. Τώρα πρέπει να αρχίσουν να έρχονται και τα γκολ. Έχω πετύχει μόνο τρία μέχρι στιγμής, αλλά πιστεύω ότι στα πλέι οφ θα σκοράρω περισσότερο. Παραμένουμε αήττητοι για επτά συνεχόμενα παιχνίδια. Ο προπονητής έχει εμφυσήσει μια νέα νοοτροπία και τακτική προσέγγιση. Όλα λειτουργούν καλύτερα και πιο ομαλά.

Τώρα πρέπει να ανακάμψουμε γρήγορα για τον αγώνα της Κυριακής, όπου υποδεχόμαστε τη Σταντάρ Λιέγης. Θέλουμε να πάρουμε άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα μπροστά στον κόσμο μας».