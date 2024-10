Τουλάχιστον 1 παιδί σκοτώνεται κάθε μέρα και άλλα 10 τραυματίζονται στον Λίβανο

Από την 4η Οκτωβρίου, τουλάχιστον ένα παιδί (φωτογραφία, επάνω, από το Χ) χάνει τη ζωή του και άλλα δέκα τραυματίζονται καθημερινά στον Λίβανο εξαιτίας του πολέμου, υπογράμμισε χθες Πέμπτη το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία (UNICEF).

The ongoing war in #Lebanon is upending children’s lives.

Since October 4 of this year, at least one child has been killed and 10 injured daily.

We must act now to prevent more child casualties and protect the future of every child in Lebanon.👇 https://t.co/UMwkSCLWI8

— Catherine Russell (@unicefchief) October 31, 2024