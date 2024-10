Τουλάχιστον 45 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 110 τραυματίστηκαν από τα πλήγματα του Ισραήλ του τελευταίου 24ώρου σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, ανακοίνωσε σήμερα το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας.

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023, οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 2.865 ανθρώπους, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 13.047, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του υπουργείου Υγείας.

Λόγω των εχθροπραξιών μεταξύ του ισραηλινού στρατού και των μαχητών της Χεζμπολάχ, περισσότεροι από 500.0000 εκτοπισμένοι πέρασαν τα σύνορα και κατέφυγαν στη Συρία.

Το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο του Λιβάνου ANI μετέδωσε σήμερα ότι οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα στον νότιο Λίβανο, κοντά στην Τύρο και στα ανατολικά, στα περίχωρα της Μπααλμπέκ, αφού νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός προέτρεψε τους κατοίκους των περιοχών αυτών να τις εκκενώσουν.

Εξάλλου, έξι διασώστες οργανώσεων που πρόσκεινται στη Χεζμπολάχ και στη σύμμαχό της, την Αμάλ, σκοτώθηκαν σε διάφορες ισραηλινές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

