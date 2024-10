Η πολιορκία της Τζαμπάλια – Σημείο μηδέν για το ισραηλινό «Σχέδιο του Στρατηγού» στη Λωρίδα της Γάζας;

Ο προσφυγικός καταυλισμός της Τζαμπάλια -o μεγαλύτερους από τους συνολικά οκτώ στη Λωρίδα της Γάζας- έχει μπει στο στόχαστρο του ισραηλινού στρατού από τις πρώτες ημέρες της εισβολής στον μαρτυρικό παλαιστινιακό θύλακα, προ έτους.

Από τις αρχές Οκτωβρίου, ωστόσο, βρίσκεται υπό ασφυκτική πολιορκία, μαζί με άλλες κοντινές περιοχές.

Σχεδόν κάθε ημέρα υπάρχουν πλέον αναφορές για νέο λουτρό αίματος αμάχων από τον ανελέητο βομβαρδισμό και τη χερσαία επίθεση των Ισραηλινών.

Κατά το Τελ Αβίβ, στόχος είναι μέλη της Χαμάς και η αποτροπή ανασύνταξης των ενεργών πυρήνων της παλαιστινιακής οργάνωσης στη βόρεια Γάζα.

Όμως οι επιθέσεις γίνονται χωρίς διάκριση, πλήττοντας σπίτια, σχολεία, νοσοκομεία και άλλες ζωτικές υποδομές, καταφύγια του ΟΗΕ και κέντρα της υπηρεσίας αρωγής των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, της UNRWA.

Η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει με το σταγονόμετρο ή καθόλου.

«Αυτό που συμβαίνει στη Τζαμπάλια είναι πραγματική τραγωδία», λέει στον ιστότοπο Al Monitor ένας κάτοικος, που είδε την οικογένειά του να ξεκληρίζεται από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

Όπως συνέβη και κατά τους πρώτους μήνες του πολέμου, ο ισραηλινός στρατός εκδίδει τώρα συνεχείς εντολές εκκένωσης.

Κάνει λόγο για «τρομοκράτες ενσωματωμένους σε περιοχές αμάχων», κατηγορώντας τη Χαμάς ότι εμποδίζει τους κατοίκους να φύγουν από τη Τζαμπάλια.

Ωστόσο ακούγονται όλο και περισσότερες φωνές εντός και εκτός του Ισραήλ ότι το Τελ Αβίβ δείχνει να έχει θέσει σε εφαρμογή το λεγόμενο «Σχέδιο του Στρατηγού» για μαζικό βίαιο εκτοπισμό των Παλαιστινίων από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, αποκοπή της περιοχής από τον υπόλοιπο παλαιστινιακό θύλακα, κατοχή και εκ νέου εποικισμό.

The plan called the ‘General’s Plan’ was launched in an Israeli TV campaign in recent weeks, and garnered widespread support in Israeli society.

It calls for full ethnic cleansing of northern Gaza’s 300,000 Palestinians, and the starving to death of any Palestinians who choose… pic.twitter.com/4rBxir08Uy

— Drop Site (@DropSiteNews) September 23, 2024