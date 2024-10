Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν στοιχεία ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο εθνοκάθαρσης της βόρειας Γάζας και θανάτωσης όσων Παλαιστινίων έχουν απομείνει. Χαρακτηριστικό ήταν πως πριν την προειδοποίηση των ΗΠΑ, δεν είχαν περάσει τρόφιμα και νερό στην περιοχή εδώ και 15 ημέρες και το διήμερο 30 Σεπτεμβρίου-1η Οκτωβρίου.

Τρεις ισραηλινοί έφεδροι στρατιώτες που υπηρετούν στη Γάζα δήλωσαν στη Haaretz αυτή την εβδομάδα ότι πιστεύουν ότι υλοποιείται το «Σχέδιο των Στρατηγών», γνωστό και ως Σχέδιο Eiland. «Ο στόχος είναι να δοθεί στους κατοίκους που ζουν βόρεια της περιοχής Netzarim μια προθεσμία για να μετακινηθούν στο νότιο τμήμα της λωρίδας. Μετά την ημερομηνία αυτή, όποιος παραμείνει στο βορρά θα θεωρείται εχθρός και θα σκοτωθεί», ανέφερε ένας στρατιώτης που υπηρετεί στο διάδρομο Netzarim.

«Αυτό δεν συνάδει με κανένα πρότυπο του διεθνούς δικαίου. Οι άνθρωποι κάθισαν και έγραψαν μια συστηματική διαταγή με διαγράμματα και μια επιχειρησιακή αντίληψη, στο τέλος της οποίας πυροβολείς όποιον δεν είναι πρόθυμος να φύγει. Η ίδια η ύπαρξη αυτής της ιδέας είναι ακατανόητη».

To ερώτημα της εθνοκάθαρσης τίθεται εδώ και ένα χρόνο, αλλά δεν έχει απαντηθεί

Τις τελευταίες 10 ημέρες, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις διέταξαν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη βόρεια Γάζα πριν από την έναρξη μιας νέας επίθεσης, τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και οι αναλυτές υπέθεσαν ότι ο στρατός εφαρμόζει αυτό το αμφιλεγόμενο σχέδιο.

Ακόμη και αν δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, το σχέδιο στη βόρεια Γάζα ήδη υλοποιείται

Υπάρχουν τώρα αυξανόμενες ενδείξεις ότι, ακόμη και αν η πολιτική δεν έχει υιοθετηθεί από κορυφαίους στρατιωτικούς αξιωματούχους που φέρονται να τη συζητούν, το σχέδιο ήδη υλοποιείται, ανέφερε η Haaretz την Τετάρτη. «Συζητούνται ιδέες όπως το σκόπιμο άνοιγμα πυρών κοντά σε έναν πληθυσμό, ακόμη και βήματα προς την κατεύθυνση της πείνας των κατοίκων», έγραψε ο δημοσιογράφος του ιστοτόπου Άμος Χαρέλ.

«Αυτές οι ιδέες δεν έχουν επικυρωθεί επίσημα στην ιεραρχία των IDF, αλλά το ίδιο το γεγονός ότι συζητούνται και η πολιτική εμπλοκή δεξιών κομμάτων και μέσων ενημέρωσης, διαχέεται προς τα κάτω». Ένας δεύτερος στρατιώτης δήλωσε: «Οι διοικητές λένε ανοιχτά ότι το σχέδιο Eiland προωθείται από τις IDF».

Ένας ανώτερος αξιωματικός του γενικού επιτελείου απάντησε στη Haaretz, λέγοντας: «Λαμβάνουμε εντολές μόνο από τον αρχηγό του επιτελείου και τις διαβιβάζουμε στους διοικητές των τμημάτων. Πολλοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές κοσμοθεωρίες και αυτό είναι καλό, αλλά αυτό δεν υπαγορεύει τα επιχειρησιακά σχέδια. Δεν υπάρχει πείνα του πληθυσμού εδώ προκειμένου να τον εκκενώσουμε. Αποκλείεται».

Ως «πλήρη ανοησία» και σχέδιο που ακύρωσε η πραγματικότητα το θεωρούν εμπειρογνώμονες

Δύο Ισραηλινοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι το «Σχέδιο του Στρατηγού» είναι «πλήρης ανοησία» και βασίζεται σε δυναμικές προ της 7ης Οκτωβρίου που δεν έχουν πλέον σημασία. Ο Ασάφ Νταβίντ, συνιδρυτής του Forum for Regional Thinking και επικεφαλής του Israel in the Middle East Cluster στο Van Leer Jerusalem Institute, δήλωσε στο Middle East Eye ότι πιστεύει ότι ο ισραηλινός στρατός εφαρμόζει το σχέδιο για να ασκήσει πίεση στη Χαμάς, υποθέτοντας ότι είναι η ίδια οργάνωση που ήταν πριν από ένα χρόνο.

«Πρόκειται για μια ψευδαίσθηση. Δεν είναι η ίδια οργάνωση και δεν βρίσκεται στην ίδια θέση. Έχασε πολλές από τις στρατιωτικές της δυνατότητες και την ανθεκτικότητα και τη δύναμή της στη Γάζα», δήλωσε ο Νταβίντ. «Αυτό δεν είναι αυτό που θα φέρει τους ομήρους πίσω στην πατρίδα και η κυβέρνηση το γνωρίζει. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει παρατήσει τους ομήρους και δεν τους νοιάζει αν θα πεθάνουν».

Αντίθετα, είπε, η στρατηγική στη βόρεια Γάζα -και στο Λίβανο- είναι μέρος του ευρύτερου σχεδίου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να παραμείνει στην εξουσία και «δεν έχει καμία σχέση με ζητήματα ασφαλείας». «Αυτό που συμβαίνει τώρα στο βορρά είναι κατοχή, χωρίς αμφιβολία», δήλωσε ο Νταβίντ. «Ο κόσμος ήταν απασχολημένος με το τι συμβαίνει στο Λίβανο και έδωσε στο Ισραήλ την ευκαιρία στη βόρεια Γάζα. Ακόμη και αν δεν ήταν προγραμματισμένο, του δόθηκε η ευκαιρία».

Προχωρώντας προς τα εμπρός, πιστεύει ότι η βόρεια Γάζα θα είναι υπό ισραηλινό έλεγχο ασφαλείας και στρατού επ’ αόριστον, επειδή είναι προς το συμφέρον του Νετανιάχου να παραμείνει «σε αέναο πόλεμο» για να αποφύγει τις υποθέσεις εναντίον του στο δικαστήριο και τον έλεγχο σχετικά με την ευθύνη του για την 7η Οκτωβρίου.

«Θα έπρεπε να είναι σαφές ότι είναι αδύνατο να κρατήσουμε έναν πληθυσμό εκατομμυρίων υπό πολιορκία» στη βόρεια Γάζα

Από εκεί και πέρα, είπε ο Νταβίντ, «δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για τη Γάζα, καμία διέξοδος» και δεν περιμένει καμία αραβική χώρα ή η Παλαιστινιακή Αρχή να συμφωνήσουν να βοηθήσουν με την πολιτική διοίκηση της βόρειας Γάζας, εκτός αν αυτό θα είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την απελευθέρωση των Παλαιστινίων.

Το γεγονός της 7ης Οκτωβρίου θα έπρεπε να μας έχει καταστήσει σαφές ότι είναι αδύνατο να κρατήσουμε έναν πληθυσμό εκατομμυρίων υπό πολιορκία, που κάποιοι από εμάς παρεμπιπτόντως αρνούνται την ίδια την ύπαρξή του, δεν μπορεί να γίνει

Ο Γιαγκίλ Λεβί, αναπληρωτής καθηγητής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο του Ισραήλ, δήλωσε πρόσφατα στο podcast In Radio with Kletzkin ότι το σχέδιο, πέρα από το ότι είναι ηθικά ελαττωματικό, «δείχνει μια θεμελιώδη έλλειψη κατανόησης του πώς διεξάγεται η διεθνής πολιτική».

«Αυτή η ιδέα ότι η Γάζα μπορεί να μετατραπεί σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, ότι κάθε φορά οι άνθρωποι μετακινούνται σύμφωνα με τα καπρίτσια της ισραηλινής πλευράς, και ότι όλα αυτά θα λειτουργήσουν και ότι όταν θέλουμε όλα αυτά θα σταματήσουν και τότε η Γάζα θα επιστρέψει στην κανονικότητα. Αυτό είναι πλήρης ανοησία», δήλωσε ο Λεβί.

«Το γεγονός της 7ης Οκτωβρίου θα έπρεπε να μας έχει καταστήσει σαφές ότι είναι αδύνατο να κρατήσουμε έναν πληθυσμό εκατομμυρίων υπό πολιορκία, που κάποιοι από εμάς παρεμπιπτόντως αρνούνται την ίδια την ύπαρξή του, δεν μπορεί να γίνει».

«Οι εχθροί του Ισραήλ πρέπει να τιμωρούνται με την κατάληψη των εδαφών τους, την εκδίωξη του πληθυσμού τους»

Εν τω μεταξύ, σε άρθρο γνώμης για το ισραηλινό ειδησεογραφικό πρακτορείο Mako, ο Ρονέν Τζουρ, εξέχων πολιτικός σύμβουλος και πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος του Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων, κάλεσε το Ισραήλ να καταλάβει εδάφη ως τιμωρία για «όποιον κηρύσσει πόλεμο και χάνει».Ο Τζουρ δήλωσε ότι οι εχθροί του Ισραήλ πρέπει να τιμωρούνται με την κατάληψη των εδαφών τους, την εκδίωξη του πληθυσμού τους και τη δημιουργία νέων συνόρων για το Ισραήλ.

Ανέφερε την κατάληψη παλαιστινιακών εδαφών και των συριακών υψωμάτων του Γκολάν κατά τη διάρκεια προηγούμενων πολέμων με τους Άραβες γείτονες του Ισραήλ.

Οι Ισραηλινές ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων βλέπουν πως το σχέδιο εφαρμόζεται στη βόρεια Γάζα

Ισραηλινές ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μεγάλες διεθνείς οργανώσεις βοήθειας κάλεσαν τους ηγέτες και τη διεθνή κοινότητα να σταματήσουν τις αναγκαστικές εκτοπίσεις του Ισραήλ στη βόρεια Γάζα.

Στο Ισραήλ, ομάδες δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Gisha, B’Tselem, Γιατροί για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ισραήλ και Yesh Din, δήλωσαν ότι υπάρχουν «ανησυχητικά σημάδια» ότι το «Σχέδιο του Στρατηγού» εφαρμόζεται.

«Τα κράτη έχουν την υποχρέωση να αποτρέψουν τα εγκλήματα της πείνας και της βίαιης μεταφοράς και ότι αν η συνέχιση της προσέγγισης «περιμένουμε και βλέπουμε» θα επιτρέψει στο Ισραήλ να εκκαθαρίσει τη βόρεια Γάζα, θα είναι συνένοχα», είπαν. Μεγάλες οργανώσεις αρωγής προειδοποίησαν ότι η βόρεια Γάζα «σβήνεται από τον χάρτη», καλώντας τους παγκόσμιους ηγέτες να σταματήσουν τις «θηριωδίες» που διαπράττουν οι ισραηλινές δυνάμεις.

Δεν είναι εκκένωση αυτό που συμβαίνει στη βόρεια Γάζα αλλά αναγκαστικός εκτοπισμός υπό πυρά

«Η επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα έχει κλιμακωθεί σε ένα τρομακτικό επίπεδο θηριωδίας», δήλωσαν την Τρίτη οργανώσεις όπως η Oxfam, η Ιατρική Βοήθεια για τους Παλαιστίνιους (Map), η ActionAid, η Islamic Relief, η Christian Aid και άλλες φιλανθρωπικές οργανώσεις με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Δεν πρόκειται για εκκένωση- πρόκειται για αναγκαστικό εκτοπισμό υπό πυρά. Από την 1η Οκτωβρίου δεν επιτρέπεται η είσοδος τροφίμων στην περιοχή και οι άμαχοι λιμοκτονούν και βομβαρδίζονται στα σπίτια και τις σκηνές τους».

Τουλάχιστον 42.409 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 99.153 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα τον περασμένο Οκτώβριο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας.