Δεν έχουν τέλος οι επιθέσεις του Ισραήλ στη βόρεια Γάζα. Σύμφωνα με το Quds News Network, έντεκα άμαχοι σκοτώθηκαν μετά από αεροπορική επιδρομή στη γειτονιά αλ-Φαλούτζα.

Στόχος έγινε το σπίτι της οικογένειας αλ-Σαγιέντ, ενώ ανάμεσα στους νεκρούς είναι γυναίκες και παιδιά.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

BREAKING: 11 civilians are reported killed, including children and women, in a horrific Israeli airstrike targeting the al-Sayyed family home in al-Faluja neighborhood, northern Gaza. pic.twitter.com/WGwUHTiIpy

— Quds News Network (@QudsNen) October 15, 2024