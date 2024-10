Ισραηλινές δυνάμεις χτυπήσαν προσφυγικό καταυλισμό στον περίγυρο του νοσοκομείου Αλ Άκσα στην Ντείρ αλ Μπαλάχ στην κεντρική Γάζα.

Μετά την επίθεση ξέσπασε φωτιά που εξαπλώθηκε ταχύτατα στις σκηνές των εκτοπισμένων.

Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί τέσσερις νεκροί και 70 τραυματίες αλλά υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί.

Τα μέλη της Πολιτικής Προστασίας άργησαν να έρθουν μία ώρα καθώς επιχειρούσαν σε άλλες περιοχές της κεντρικής Γάζας.

Μάρτυρας που βρισκόταν εντός του νοσοκομείου είπε στο Al Jazeera περιέγραψε δυνατές εκρήξεις και ανέφερε ότι η φωτιά εξαπλώθηκε αμέσως.

Το γεγονός ότι οι σκηνές εκτοπισμένων είναι κατασκευασμένες από πλαστικό, νάιλον και κομμάτια ξύλου κάνει τη φωτιά να εξαπλώνεται επίσης γρήγορα.

Τα συνεργεία διάσωσης δίνουν τιτάνιο αγώνα για να βοηθήσουν τους επιζώντες από τη φωτιά.

Βίντεο δείχνει τη μεγάλη έκρηξη και τις τεράστιες φλόγες που καλύπτουν την περιοχή.

Scenes show the initial moments of the deadly Israeli massacre against displaced Palestinians after targeting their tent in the courtyard of Al-Aqsa Hospital in Deir Al-Balah, central Gaza. pic.twitter.com/oIoTpuRsXu

— Quds News Network (@QudsNen) October 13, 2024