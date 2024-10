Ξεκληρίστηκαν οικογένειες σε ισραηλινό βομβαρδισμό σχολείου στη Γάζα

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν το βράδυ της Κυριακής από ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, στον καταυλισμό της Νουσεϊράτ στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με αξιωματούχους της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Στο σχολείο που βομβάρδισαν οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι

A brutal Israeli airstrike on a UN shelter school in Gaza’s Nuseirat refugee camp killed 22 people, including 15 children. Among them was infant Ridwan Kashkou, born and tragically killed in the same shelter. https://t.co/vCNbAFHktn pic.twitter.com/iO9hEa019j — Gaza Notifications (@gazanotice) October 13, 2024

«Το σχολείο επλήγη από οβίδες του ισραηλινού πυροβολικού, με απολογισμό 15 νεκρούς και 50 τραυματίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Μαχμούντ Μπασάλ, συμπληρώνοντας ότι ολόκληρες οικογένειες ξεκληρίστηκαν.

🚨Breaking news: a new massacre of 18 martyrs and wounded in Israeli artillery shelling on a school housing displaced people in Nuseirat camp in the central Gaza Strip.

The targeting of children and women is the practice of cowardly Israelis who are psychologically and morally… pic.twitter.com/prDefzINYf — Taleb 𓂆 baslieb✌️ (@taleb_b72) October 13, 2024

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ότι «εξετάζουν τις αναφορές» για το περιστατικό.

Η σφαγή στην Τζαμπάλια

Την περασμένη Παρασκευή, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Λωρίδας της Γάζας είχε ανακοινώσει τον θάνατο 30 ανθρώπων στη διάρκεια όλης της ημέρας σε σειρά ισραηλινών πληγμάτων στην πόλη και τον καταυλισμό παλαιστίνιων προσφύγων της Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

A number of displaced Palestinians are injured and many others killed after the israeli bombing of the Al Mufti school in Nuseirat refugee camp pic.twitter.com/KUiCWpfbmP — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) October 13, 2024



Ο Μαχμούντ Μπάσαλ, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής που υπάγεται στην κυβέρνηση του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, διευκρίνισε σε ανακοίνωση που εκδόθηκε ότι ένα πλήγμα στοίχισε τη ζωή σε «12 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων βρίσκονται γυναίκες και παιδιά».

Πριν απ’ αυτόν, ο Αχμαντ αλ Κάλουτ, ο διευθυντής της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας για το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, είχε γνωστοποιήσει στο AFP ότι 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πολλά πλήγματα που σημειώθηκαν στην πόλη και τον καταυλισμό προσφύγων της Τζαμπάλια, από τα οποία χτυπήθηκαν κυρίως «οκτώ σχολεία» που βρίσκονται στον καταυλισμό και χρησιμεύουν ως καταφύγια για εκτοπισμένους.