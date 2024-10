Νέα σφαγή από το Ισραήλ με τουλάχιστον 33 νεκρούς σε καταυλισμό

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε τη νύχτα χθες Παρασκευή προς σήμερα Σάββατο ότι τουλάχιστον 33 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε βομβαρδισμό του Ισραήλ εναντίον του καταυλισμού προσφύγων στην Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα του μικρού παλαιστινιακού θυλάκου όπου ο πόλεμος συνεχίζει να μαίνεται για πάνω από έναν χρόνο (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, νεκροί στους διαδρόμους νοσοκομείου, μετά το νέο δολοφονικό ισραηλινό πλήγμα).

Οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν τομέα του καταυλισμού προσφύγων στην Τζαμπάλια

Gaza tonight:

22 of them were women and children. Just now, more than 30 Palestinian civilians were killed in the besieged Jabalia. There is no room in the morgue to place the bodies. The corridors, stretching all the way to the hospital courtyard, are filled with shrouded… pic.twitter.com/pUebjAy5AN — ZAMAN (@zamannx) October 18, 2024

«Ο αριθμός των θυμάτων (…) ανέρχεται σε 33 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες», σημείωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, οργανισμού που αναφέρεται στην κυβέρνηση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

🚨#BREAKING: Israel has CUT OFF all telecommunications in Gaza and is SLAUGHTERING children and civilians! The connections have been cut off ALL DAY and at least 64 people have been MURDERED in Jabalia ALONE! pic.twitter.com/DTccbno74I — The Saviour (@stairwayto3dom) October 18, 2024

Διακομίστηκαν νεκροί

Ιατρική πηγή στο νοσοκομείο Αλ Αουντα δήλωνε λίγο νωρίτερα στο Γαλλικό Πρακτορείο πως στο κέντρο επειγόντων περιστατικών της δομής υγείας διακομίστηκαν «22 νεκροί και 70 τραυματίες» έπειτα από βομβαρδισμό με στόχο τον τομέα Ταλ αζ Ζαατάρ του καταυλισμού προσφύγων στην Τζαμπάλια.

An extermination in Jabalia | Death tolls are up to 33 in the camp following the brutal massacre tonight on Al-Nasser Junction. Medical teams confirm that 21 of them alone are WOMEN. Estimates that the death tolls will be up to 50 in the upcoming hours. https://t.co/IErZ21fBRz pic.twitter.com/OalITiCoth — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) October 18, 2024

Πηγή: ΑΠΕ