Το Ισραήλ έχει απαγορεύσει την είσοδο σε ειδικευμένους γιατρούς που επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας, υπογραμμίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Από τον Αύγουστο, αιτήματα οκτώ οργανώσεων με πάνω από 50 ειδικευμένους ιατρούς έχουν απορριφθεί λόγω του αποκλεισμού που έχει επιβάλει το Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα, δήλωσε ο ΠΟΥ την Πέμπτη.

Οι ειδικοί φιλοδοξούσαν να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες, καθώς και ψυχολογική υποστήριξη σε υγειονομικούς που πασχίζουν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες που παρατηρούνται στα λιγοστά νοσοκομεία τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε ο ΠΟΥ.

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας:

Causalities have been reported after an Israeli airstrike attacked the Al-Qadiri family’s home in Al-Shati refugee camp, west of Gaza. pic.twitter.com/xotOJHQ0uj

— Quds News Network (@QudsNen) October 17, 2024