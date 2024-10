«Ο λιμός καραδοκεί» στη βόρεια Γάζα – Τα νέα ανησυχητικά νούμερα του ΟΗΕ

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις καταγγέλλουν πως απ’ όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα επίθεση στη Βόρεια Γάζα, δεν έχει εισέλθει σχεδόν καμία βοήθεια στην περιοχή.

Μάλιστα είναι στατιστικά στοιχεία του ίδιου του Ισραήλ που δείχνουν ότι οι αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα έχουν καταρρεύσει σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το BBC.

Τα δεδομένα αυτά δημιουργούν την εντύπωσης ότι ο ισραηλινός στρατός εμποδίζει τις διανομές επισιτιστικής βοήθειας σε μια προσπάθεια να λιμοκτονήσει τους μαχητές της Χαμάς.

Ο Οκτώβρης της πείνας

Η Τζόις Μσούγια, αναπληρώτρια γενική γραμματέας του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις και την επείγουσα βοήθεια, δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει εμποδίσει κάθε επισιτιστική βοήθεια που προσπάθησε να εισέλθει στη βόρεια Γάζα από τις 2 έως τις 15 Οκτωβρίου.

Τόνισε πως μονάχα μια «σταγόνα» ανθρωπιστικής βοήθειας πέρασε στην περιοχή τη Δευτέρα στης 14 του μήνα. Ωστόσο το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι προμηθείς σε τρόφιμα καθώς η έλλειψη καυσίμων θα ανάγκαζε τα αρτοποιεία να κλείσουν σύντομα.

Israel must avoid a ‘policy of starvation’ in northern Gaza, US tells the UN Security Councilhttps://t.co/NvAzlp6axn — The National (@TheNationalNews) October 16, 2024

Τι λένε τα στοιχεία

Ο ισραηλινός στρατιωτικός φορέας που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των διελεύσεων προς τη Γάζα, γνωστός ως COGAT, δήλωσε ότι συνολικά 5.840 τόνοι τροφίμων πέρασαν στη Γάζα τις πρώτες 12 ημέρες του Οκτωβρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον μήνα του Σεπτεμβρίου εισήλθαν συνολικά 75.898 τόνοι.

Στα δικά του στατιστικά στοιχεία, ο ΟΗΕ ανέφερε ότι ο αριθμός των φορτηγών που εισήλθαν στη Γάζα ήταν ο χαμηλότερος από την έναρξη του πολέμου πριν από ένα χρόνο.

Ενημερώνοντας το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Μσούγια δήλωσε ότι τις δύο πρώτες εβδομάδες του Οκτωβρίου το Ισραήλ είχε επιτρέψει μόλις μία από τις 54 προσπάθειες παράδοσης βοήθειας μέσω του Rashid

Πρόσθεσε ότι επιπλέον τέσσερις προσπάθειες παρεμποδίστηκαν στην αρχή αλλά εν τέλει κατάφεραν να περάσουν. Η γενική γραμματέας τόνισε ότι ενώ η διανομή των αποθεμάτων εντός της βόρειας Γάζα συνεχίζονται, οι προμήθειες μειώνονται με γρήγορους ρυθμούς.

Εν τω μεταξύ, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) δήλωσε στους Financial Times ότι , αν το Ισραήλ δεν διευκολύνει άμεσα νέες παραδόσεις στη βόρεια Γάζα θα ξεμείνει από τρόφιμα σε μόλις μιάμιση εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του προγράμματος οι ομάδες του στην περιοχή είχαν μόλις μια εβδομάδα αποθέματα σε αλεύρι.

Και ενώ ο COGAT δηλώνει πως 50 φορτηγά εισήλθαν στο βόρειο τμήμα της Γάζας στις 16 Οκτωβρίου, ο Γεώργιος Πετρόπουλος επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ επισήμανε ότι από αυτά ο IDF επέτρεψε σε μόλις 30 να περάσουν .

Τι κάνει ο ισραηλινός στρατός

Οι IDF λέει ότι επιδιώκει να εμποδίσει τους μαχητές της οργάνωσης να ανασυνταχθούν στην περιοχή.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι εξέδωσαν εντολή εκκένωσης που αφορά περίπου 400.000 ανθρώπους στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, λέγοντάς τους να μετακινηθούν προς το νότο.

Πολλοί όμως αρνήθηκαν να φύγουν, εξαντλημένοι από τη συνεχή μετακίνηση και φοβούμενοι μην βρεθούν κάπου όπου δεν είχαν πρόσβαση σε προμήθειες.

Αμέσως μετά ισραηλινές δυνάμεις περικύκλωσαν και βομβάρδισαν την περιοχή Τζαμπάλια της βόρειας Γάζας, η οποία έχει μετατραπεί από προσφυγικό καταυλισμό σε πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is examining a plan to seal off humanitarian aid to northern Gaza in an attempt to starve out Hamas militants, a plan that could trap hundreds of thousands of Palestinians without food or water. https://t.co/6uzqEgQOwV — The Associated Press (@AP) October 13, 2024

Ο συνταξιούχος υποστράτηγος Γκιόρα Έιλαντ δήλωσε πρόσφατα στο BBC ότι οι άμαχοι θα πρέπει να απομακρυνθούν από τη βόρεια Γάζα, με τους εναπομείναντες μαχητές της Χαμάς να έχουν την επιλογή να «παραδοθούν ή να λιμοκτονήσουν».

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επέμεινε σε συνέντευξή του στη Le Figaro ότι «ο ισχυρισμός ότι ακολουθούμε μια σκόπιμη πολιτική λιμοκτονίας του πληθυσμού είναι εντελώς αβάσιμος».

Προηγουμένως είχε δηλώσει στον ΟΗΕ ότι το Ισραήλ διευκολύνει την είσοδο τροφίμων που αντιστοιχούν σε «περισσότερες από 3.000 θερμίδες την ημέρα για κάθε άνδρα, γυναίκα και παιδί στη Γάζα».

«Αβάσταχτη» η ζωή στη βόρεια Γάζα

Οι κάτοικοι της βόρειας Γάζας δήλωσαν στο BBC ότι οι προμήθειες τροφίμων και νερού έχουν μειωθεί κατακόρυφα τις τελευταίες ημέρες.

Ο Αουάντ Χασάν Ασούρ από την Τζαμπάλια δήλωσε ότι οι κάτοικοι της περιοχής του έπαιρναν πολύ λίγα τρόφιμα ενώ νερό ήταν επίσης σπάνιο.

«Κάθε δύο ή τρεις ημέρες μας φέρνουν ένα γεύμα, είτε μεσημεριανό είτε πρωινό», είπε.

Ο Γιούσεφ Καρμούτ, ένας εκτοπισμένος στην Τζαμπάλια είπε πως η έλλειψη τροφίμων καθιστά την κατάσταση αφόρητη καθώς ακόμα και τα ελάχιστα τρόφιμα που έχουν απομείνει είναι απαγορευτικά ακριβά .

«Η ζωή γίνεται όλο και πιο αβάσταχτη στη βόρεια Γάζα, δεν υπάρχει καθόλου φαγητό», δήλωσε..

Τέλος ο Σαγιάμπ αλ-Ζαντ ανέφερε πως η οικογένεια του πλέον επιβίωνε σχεδόν αποκλειστικά με ψωμί.

Και την ίδια στιγμή που οι προμήθειες είναι ανησυχητικά λίγες, οι οργανωμένες εγκληματικές συμμορίες που δρουν στη Γάζα επιδεινώνουν το πρόβλημα, με πολλούς οδηγούς οχημάτων βοήθειας να αναφέρουν ότι τους ληστεύουν κατά τη μεταφορά .

Η διεθνής αντίδραση

Ο Μάικλ Φάκρι, ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για το δικαίωμα στην τροφή, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ακολουθεί σκόπιμη πολιτική λιμοκτονίας στη Γάζα .

«Έχουμε δει τις επιπτώσεις της εκστρατείας τους για την ασιτία, με υψηλά ποσοστά θνησιμότητας. Οι άνθρωποι πεθαίνουν, όχι μόνο από την πείνα, αλλά και από την αφυδάτωση και τις ασθένειες, που συχνά ακολουθούν», είπε.

«Το Ισραήλ μας είπε τι κάνει, το έκανε και βλέπουμε τα αποτελέσματα».

Alarmed by today’s IPC report findings that high displacement and restrictions on humanitarian aid flows mean people in Gaza are facing catastrophic levels of hunger.

‌

Famine looms. This is intolerable.

‌

Crossing points must open immediately, bureaucratic impediments must be… — António Guterres (@antonioguterres) October 17, 2024

Η έκθεση της Πέμπτης από τον φορέα υπολογισμό επισιτιστικής ασφάλειας του ΟΗΕ ανέφερε ότι περίπου 1,84 εκατομμύρια άνθρωποι βιώνουν υψηλά επίπεδα οξείας επισιτιστικής επισφάλειας, με 664.000 από αυτούς να αντιμετωπίζουν «επείγοντα» επίπεδα πείνας και σχεδόν 133.000 να αντιμετωπίζουν «καταστροφικά» επίπεδα.

Και μάλιστα ο αριθμός των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν «καταστροφική» πείνα αναμένεται σχεδόν να τριπλασιαστεί τους επόμενους μήνες, λόγω της απότομη μείωσης των παραδόσεων από τον Σεπτέμβριο.

Με αφορμή την έκθεση, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε στο X: «Ο λιμός καραδοκεί. Αυτό είναι απαράδεκτο. Τα σημεία διέλευσης πρέπει να ανοίξουν αμέσως, τα γραφειοκρατικά εμπόδια πρέπει να αρθούν και να αποκατασταθεί η τάξη, ώστε οι υπηρεσίες του ΟΗΕ να μπορούν να παραδώσουν ζωτικής σημασίας ανθρωπιστική βοήθεια».

Η «τελεσίγραφο» των ΗΠΑ

Ο κίνδυνος λιμού στη Γάζα έχει προκαλέσει ανησυχίες στην διεθνή σκηνή. Οι ΗΠΑ από την μεριά τους έδωσαν προθεσμία 30 ημερών στον σύμμαχό τους για να ενισχύσει την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια, διαφορετικά προειδοποίησαν πως κινδυνεύει με μείωση της στρατιωτικής βοήθειας.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, έδωσε πολύ μικρή αξία σε αυτή την προειδοποίηση.

«Οι ΗΠΑ έδωσαν περιθώριο ενός μήνα», δήλωσε στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

«Ένας μήνας με τον ρυθμό που σκοτώνονται οι άνθρωποι τώρα. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι».