Τον Μαχμούντ αλ-Μαμπού, επικεφαλής των επιχειρήσεων με drones της Χαμάς στη βόρεια Γάζα, υποστηρίζουν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο αξιωματούχος της Χαμάς σκοτώθηκε με αεροπορικό χτύπημα.

Οι IDF υποστηρίζουν ότι ο αλ-Μαμπού ήταν υπεύθυνος στο να καθοδηγεί επιθέσεις με drones στο Ισραήλ και στα ισραηλινά στρατεύματα στη Γάζα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

The Israeli Air Force eliminated Mahmoud al-Mabhouh, the commander of Hamas’ UAV Force in the northern Gaza Strip. According to the IDF, Mabhouh directed UAV attacks toward Israeli territory and IDF troops. pic.twitter.com/baRNU9MeeG

— Joe Truzman (@JoeTruzman) October 16, 2024