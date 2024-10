Τουλάχιστον 11 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά πλήγματα στην πόλη της Γάζας, ανακοίνωσαν γιατροί, την ώρα που ισραηλινά άρματα μάχης εισήλθαν στην Τζαμπάλια στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, για το οποίο Παλαιστίνιοι και αξιωματούχοι του ΟΗΕ έχουν εκφράσει ανησυχίες για τις ελλείψεις τροφίμων και φαρμάκων.

Κάτοικοι της Τζαμπάλια δήλωσαν ότι σπίτια ανατινάχθηκαν από αεροπορικές επιδρομές του ισραηλινού στρατού, από βλήματα του πυροβολικού ή από βόμβες που είχαν τοποθετηθεί σε αυτά και οι οποίες πυροδοτήθηκαν από απόσταση.

Η πολιτική προστασία της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε ότι απομάκρυνε πολλούς τραυματίες από σχολείο όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι, αφού ξέσπασε πυρκαγιά έπειτα από πλήγμα ισραηλινού άρματος μάχης.

Κάτοικοι δήλωσαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ουσιαστικά αποκλείσει τη Μπέιτ Χανούν, τη Τζαμπάλια και τη Μπέιτ Λαχία, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, εμποδίζοντας τις μετακινήσεις των πολιτών, με εξαίρεση των οικογενειών που έχουν άδεια για να υπακούσουν στις εντολές απομάκρυνσης και να φύγουν από τις τρεις πόλεις.

«Έχουμε γράψει τη διαθήκη μας και δεν φεύγουμε από τη Τζαμπάλια», δήλωσε ένας κάτοικος της πόλης.

«Η κατοχή μας τιμωρεί επειδή δεν εγκαταλείψαμε τα σπίτια μας τις πρώτες ημέρες του πολέμου και δεν θα το κάνουμε ούτε τώρα. Ανατινάσσουν σπίτια και δρόμους και μας λιμοκτονούν, αλλά πεθαίνεις μία φορά και δεν χάνεις την περηφάνια σου», τόνισε.

