Γαλλία: Δύο γυναίκες νεκρές – Καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στην Άνω Σαβοΐα
Οι γυναίκες έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή, αλλά εντοπίστηκαν από τις αρχές τη Δευτέρα, καθώς δεν πήγαν στη δουλειά τους και άρχισαν να τις αναζητούν φίλοι και συνάδελφοί τους.
Δύο γυναίκες που είχαν πάει για σκι την Κυριακή στην περιοχή Λα Σαπέλ ντ’Αμποντάνς, στην Άνω Σαβοΐα της ανατολικής Γαλλίας, βρέθηκαν θαμμένες στο χιόνι τη Δευτέρα. Ο θάνατός τους ανεβάζει σε 30 τον αριθμό των θυμάτων εξαιτίας χιονοστιβάδων από την έναρξη της σεζόν στη Γαλλία.
Οι δυο γυναίκες δεν παρουσιάστηκαν στη δουλειά τους το πρωί της Δευτέρας. Η απουσία τους κινητοποίησε φίλους και συναδέλφους τους, που άρχισαν να τις αναζητούν. Τα θύματα ήταν από την περιοχή, σύμφωνα με τη χωροφυλακή της Αμποντάνς.
Το αυτοκίνητό τους βρέθηκε κοντά σε χιονοδρομικό κέντρο και αργότερα ελικόπτερο ανίχνευσε σήματα από πομποδέκτες σε σημείο όπου είχε προκληθεί χιονοστιβάδα.
Τις γυναίκες εντόπισαν διασώστες θαμμένες στο χιόνι. Η μία βρισκόταν σε βάθος 50 εκατ. και η άλλη σε βάθος 1,5 μ., σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
#Avalanche | ⚠Le manteau neigeux reste instable en #HauteSavoie ! Le risque sera marqué (3/5) pour la journée de demain, mercredi 25 février 2026 sur l’ensemble des massifs du département.
📢 Soyez prudents et responsables.
‼Sachez renoncer ou changer d’objectif ! pic.twitter.com/Uoee79f1I5
— Préfète de la Haute-Savoie (@Prefet74) February 24, 2026
Οι αρχές στη Λα Σαπέλ ντ’Αμποντάνς είχαν προειδοποιήσει για «σημαντικό» κίνδυνο χιονοστιβάδων (Κατηγορίας 3) στην περιοχή. Οι αρχές αποθαρρύνουν έντονα το σκι εκτός πίστας λόγω της ασταθούς δομής του χιονιού, η οποία επιδεινώθηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων εβδομάδων.
