Άλπεις: Χιονοστιβάδα καταπλάκωσε και σκότωσε σκιέρ
Είκοσι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τον Ιανουάριο εξαιτίας χιονοστιβάδων σε διάφορους ορεινούς όγκους των Άλπεων.
Τριαντατριάχρονος σκιέρ έχασε τη ζωή του χθες όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα στη Σερβιέρ, στις γαλλικές Άλπεις, ανακοίνωσε η εισαγγελία της Γκαπ. Ο άνδρας «έκανε σκι μαζί με άλλον έναν άνδρα, που είναι σώος καθώς κρατήθηκε από δέντρο» όταν χτύπησε η χιονοστιβάδα, εξήγησε εισαγγελική λειτουργός.
Το θύμα υπέκυψε σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, διευκρίνισε η ίδια πηγή.
Προχθές Παρασκευή, 65χρονη που χρησιμοποιούσε ειδικά υποδήματα για να κάνει αναβάσεις στο χιόνι σκοτώθηκε επίσης εξαιτίας κατολίσθησης χιονιού, επίσης στη Σερβιέρ.
Κάπου είκοσι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τον Ιανουάριο εξαιτίας χιονοστιβάδων σε διάφορους ορεινούς όγκους των Άλπεων–στην Αυστρία, στην Ελβετία και στη Γαλλία.
