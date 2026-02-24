Δοκάρι για την Λεβερκούζεν (vid)
Ο Γκριμάλντο έκανε δυνατό σουτ στο 62' με την μπάλα να βρίσκει το οριζόντιο δοκάρι
Η Λεβερκούζεν είχε σημαντική ευκαιρία στο 62′, με τον Γκριμάλντο ν’ απειλεί την εστία των πειραιωτών.
Ο Γκριμάλντο έκανε δυνατό σουτ από αριστέρα και η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας της ομάδας του Πειραιά.
Δείτε την φάση:
