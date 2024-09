Νέες φονικές επιθέσεις του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Οχθη

Τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και άλλοι 18 τραυματίστηκαν χθες Πέμπτη σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στην πόλη Καμπάτια της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, ανέφερε ο κυβερνήτης της Τζενίν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters (στη φωτογραφία του Reuters, επάνω, κατεστραμμένο αυτοκίνητο από ισραηλινό βομβαρδισμό).

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο μέχρι στιγμής για τις νέες δολοφονικές επιθέσεις του

Israeli occupation soldiers throw injured men from a rooftop in Qabatiya outside Jenin in the occupied West Bank earlier today. This is Israel’s “self defence” pic.twitter.com/uYQxDYfJP2 — Husam Zomlot (@hzomlot) September 19, 2024

Τέσσερις τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, συμπλήρωσε ο Καμπάλ Αμπού Αλ Ραμπ, ο οποίος κατήγγειλε πως οι ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν υποδομές κατά την αποχώρησή τους από την περιοχή.

In the first video, an invading Israeli soldier executes a young Palestinian at point-blank range on the roof of the house he was besieged in. In the second, soldiers throw his body off the roof in Qabatiya, south of Jenin, occupied West Bank. pic.twitter.com/qdtgzubWmu — The Cradle (@TheCradleMedia) September 19, 2024

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο για τη συγκεκριμένη επιχείρηση από την πλευρά των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

⚡️BREAKING: Israeli forces opened fire on Journalists wearing visible “PRESS” vests whilst they were covering an Israeli raid on the town of Qabatiya, in the West Bank. Targeting Journalists is against International Law. pic.twitter.com/NWihSYhbtw — Khalissee (@Kahlissee) September 19, 2024

Ενταση των επιχειρήσεων

Ο ισραηλινός στρατός έχει εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη μετά την ευρείας κλίμακας επίθεσή του στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία ακολούθησε το μακελειό που προκάλεσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

#Watch Scenes of the subanimal occupation army mutilating the bodies of the martyrs after throwing them from the roof of the besieged house in the town of Qabatiya, south of Jenin. pic.twitter.com/qQgLbMhftM — Moe (@Moet2030) September 19, 2024

Πηγή: ΑΠΕ