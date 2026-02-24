Πέθανε ο γλάρος που χτυπήθηκε από βολέ τερματοφύλακα – Περαστικός τον βρήκε στα σκουπίδια

Τον γύρο του διαδικτύου έκανε χθες το βίντεο με έναν γλάρο να τραυματίζεται έπειτα από δυνατό βολέ τερματοφύλακα κατά τη διάρκεια ερασιτεχνικού τελικού ποδοσφαίρου στην Τουρκία και να επανέρχεται στη ζωή χάρη στην άμεση παρέμβαση ποδοσφαιριστή, που έκανε στο πτηνό ΚΑΡΠΑ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, κατά τη διάρκεια του τελικού των Play-Off της 1ης Ερασιτεχνικής Λίγκας. Στο 22ο λεπτό, ο τερματοφύλακας της Istanbul Yurdum Spor, Μουχαμέτ Ουγιανίκ, επιχείρησε απομάκρυνση της μπάλας, όμως αυτή χτύπησε έναν γλάρο που πετούσε πάνω από το γήπεδο, με αποτέλεσμα το πτηνό να πέσει στο έδαφος.

Πρώτος έτρεξε στο σημείο ο αρχηγός της ομάδας, Γκανί Τσατάν. Βλέποντας ότι ο γλάρος δεν αντιδρούσε και δυσκολευόταν να αναπνεύσει, προχώρησε ενστικτωδώς σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), εφαρμόζοντας θωρακικές συμπιέσεις επί δύο λεπτά.

İstanbul’da amatör maç sırasında topun isabet ettiği martı yaşamını yitirdi; çöpten alınan martı toprağa verildi. pic.twitter.com/i0kOW7kpjn — Pusholder (@pusholder) February 24, 2026

Όπως δήλωσε ο παίκτης μετά τα πρώτα σημάδια αντίδρασης που έδειξε το πτηνό, μεταφέρθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου και παραδόθηκε στο ιατρικό προσωπικό.

Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Το πτηνό δεν τα κατάφερε τελικά, ενώ η μεταχείρισή του προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς εντοπίστηκε την επόμενη ημέρα πεταμένο σε κάδο απορριμμάτων έξω από το γήπεδο.

Περαστικός που αντίκρισε την εικόνα φρόντισε να το περισυλλέξει και να του προσφέρει ταφή, δημιουργώντας μάλιστα ένα μικρό αυτοσχέδιο μνημείο.