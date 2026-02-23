Ενα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ερασιτεχνικού τελικού ποδοσφαίρου στην Τουρκία όταν γλάρος που χτυπήθηκε από την μπάλα επανήλθε χάρη στην άμεση παρέμβαση ποδοσφαιριστή, που έκανε στο πτηνό ΚΑΡΠΑ,

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, κατά τη διάρκεια του τελικού των Play-Off της 1ης Ερασιτεχνικής Λίγκας. Ο αγώνας διεξαγόταν στο Ζεϊτινμπουρνού, ανάμεσα στις ομάδες Mevlanakapi Guzelhisar και Istanbul Yurdum Spor.

Στο 22ο λεπτό, ο τερματοφύλακας της Istanbul Yurdum Spor, Μουχαμέτ Ουγιανίκ, επιχείρησε απομάκρυνση της μπάλας, όμως αυτή χτύπησε έναν γλάρο που πετούσε πάνω από το γήπεδο, με αποτέλεσμα το πτηνό να πέσει στο έδαφος.

Αρχικά ο παίκτης δεν κατάλαβε τι είχε συμβεί. Όταν συνειδητοποίησε ότι είχε χτυπηθεί ένα πουλί, όπως δήλωσε, ένιωσε σοκ και στενοχώρια.

Πρώτος έτρεξε στο σημείο ο αρχηγός της ομάδας, Γκανί Τσατάν. Βλέποντας ότι ο γλάρος δεν αντιδρούσε και δυσκολευόταν να αναπνεύσει, προχώρησε ενστικτωδώς σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), εφαρμόζοντας θωρακικές συμπιέσεις επί δύο λεπτά.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, το πτηνό άρχισε να δείχνει σημάδια αντίδρασης, κινώντας τα πόδια και τα μάτια του. Στη συνέχεια του δόθηκε νερό και μεταφέρθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου, όπου παραδόθηκε στο ιατρικό προσωπικό.

Ο ίδιος ανέφερε πως δεν έχει επίσημη εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και χαρακτήρισε την ενέργειά του ως μια αυθόρμητη προσπάθεια να σώσει ένα ζωντανό πλάσμα.

Το ιατρικό επιτελείο παρείχε περαιτέρω φροντίδα στον γλάρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές αργότερα, το πτηνό υπέστη τραυματισμό στο φτερό και προς το παρόν δεν μπορεί να πετάξει, ωστόσο έχει ανακτήσει την ικανότητα να περπατά και βρίσκεται υπό θεραπεία.

Ο τερματοφύλακας δήλωσε ότι δεν γνωρίζει πού ακριβώς μεταφέρθηκε ο γλάρος, ωστόσο εξέφρασε την πρόθεση να τον επισκεφθεί, εφόσον ενημερωθεί για την τοποθεσία.

