Τουρκία: Ποδοσφαιριστής επανέφερε στη ζωή γλάρο κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ
Κόσμος 23 Φεβρουαρίου 2026, 00:58

Τουρκία: Ποδοσφαιριστής επανέφερε στη ζωή γλάρο κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ

Στο 22ο λεπτό, ο τερματοφύλακας της Istanbul Yurdum Spor, Μουχαμέτ Ουγιανίκ, επιχείρησε απομάκρυνση της μπάλας, όμως αυτή χτύπησε έναν γλάρο που πετούσε πάνω από το γήπεδο, με αποτέλεσμα το πτηνό να πέσει στο έδαφος.

Σύνταξη
Ενα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ερασιτεχνικού τελικού ποδοσφαίρου στην Τουρκία όταν γλάρος που χτυπήθηκε από την μπάλα επανήλθε χάρη στην άμεση παρέμβαση ποδοσφαιριστή, που έκανε στο πτηνό ΚΑΡΠΑ,

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, κατά τη διάρκεια του τελικού των Play-Off της 1ης Ερασιτεχνικής Λίγκας. Ο αγώνας διεξαγόταν στο Ζεϊτινμπουρνού, ανάμεσα στις ομάδες Mevlanakapi Guzelhisar και Istanbul Yurdum Spor.

Στο 22ο λεπτό, ο τερματοφύλακας της Istanbul Yurdum Spor, Μουχαμέτ Ουγιανίκ, επιχείρησε απομάκρυνση της μπάλας, όμως αυτή χτύπησε έναν γλάρο που πετούσε πάνω από το γήπεδο, με αποτέλεσμα το πτηνό να πέσει στο έδαφος.

Αρχικά ο παίκτης δεν κατάλαβε τι είχε συμβεί. Όταν συνειδητοποίησε ότι είχε χτυπηθεί ένα πουλί, όπως δήλωσε, ένιωσε σοκ και στενοχώρια.

Πρώτος έτρεξε στο σημείο ο αρχηγός της ομάδας, Γκανί Τσατάν. Βλέποντας ότι ο γλάρος δεν αντιδρούσε και δυσκολευόταν να αναπνεύσει, προχώρησε ενστικτωδώς σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), εφαρμόζοντας θωρακικές συμπιέσεις επί δύο λεπτά.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, το πτηνό άρχισε να δείχνει σημάδια αντίδρασης, κινώντας τα πόδια και τα μάτια του. Στη συνέχεια του δόθηκε νερό και μεταφέρθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου, όπου παραδόθηκε στο ιατρικό προσωπικό.

Ο ίδιος ανέφερε πως δεν έχει επίσημη εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και χαρακτήρισε την ενέργειά του ως μια αυθόρμητη προσπάθεια να σώσει ένα ζωντανό πλάσμα.

Το ιατρικό επιτελείο παρείχε περαιτέρω φροντίδα στον γλάρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές αργότερα, το πτηνό υπέστη τραυματισμό στο φτερό και προς το παρόν δεν μπορεί να πετάξει, ωστόσο έχει ανακτήσει την ικανότητα να περπατά και βρίσκεται υπό θεραπεία.

Ο τερματοφύλακας δήλωσε ότι δεν γνωρίζει πού ακριβώς μεταφέρθηκε ο γλάρος, ωστόσο εξέφρασε την πρόθεση να τον επισκεφθεί, εφόσον ενημερωθεί για την τοποθεσία.

Καναδάς: Η κυβέρνηση κάλεσε τους εκπροσώπους ασφαλείας της OpenAI, αναφορικά με ένοπλη επίθεση σε σχολείο
Ζητά εξηγήσεις 24.02.26

Καναδάς: Η κυβέρνηση κάλεσε τους εκπροσώπους ασφαλείας της OpenAI, αναφορικά με ένοπλη επίθεση σε σχολείο

Οι καναδικές αρχές θέλουν να ενημερωθούν γιατί η εταιρεία δεν ειδοποίησε την αστυνομία για τις δραστηριότητες της δράστη της επίθεσης, στο Τάμπλερ Ριτζ, μία από τις χειρότερες στην ιστορία του Καναδά.

Σύνταξη
Ένσταση στις διπλωματικές σχέσεις Γαλλίας-ΗΠΑ – Οργή στο Παρίσι για τη στάση Κούσνερ
Κόσμος 23.02.26

Ένσταση στις διπλωματικές σχέσεις Γαλλίας-ΗΠΑ – Οργή στο Παρίσι για τη στάση Κούσνερ

Ο πρέσβης και συμπέθερος του προέδρου των ΗΠΑ «δεν εμφανίστηκε» στο γαλλικό ΥΠΕΞ μετά τα σχόλια που έγιναν από την κυβέρνηση Τραμπ για τον θάνατο ενός ακροδεξιού φοιτητή στη Γαλλία.

Σύνταξη
Μεξικό: Ο σκληρός «Ελ Μέντσο» είναι νεκρός – Ο θάνατος του μπορεί να φέρει πόλεμο καρτέλ ή μια μεγάλη ευκαιρία
Ο πόλεμος των καρτέλ 23.02.26

Μεξικό: Ο σκληρός «Ελ Μέντσο» είναι νεκρός – Ο θάνατος του μπορεί να φέρει πόλεμο καρτέλ ή μια μεγάλη ευκαιρία

Οι αρχές του Μεξικού φοβούνται ότι ο θάνατος του «Ελ Μέντσο» θα προκαλέσει πόλεμο μεταξύ των καρτέλ Χαλίσκο και Σιναλόα, για το έλεγχο περιοχών. Ίσως να είναι μια ευκαιρία για να ελεγχθεί η δράση τους

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νετανιάχου για το Ιράν: «Προετοιμαζόμαστε για κάθε πιθανό σενάριο»
Απειλές και προειδοποιήσεις 23.02.26

Νετανιάχου για το Ιράν: «Προετοιμαζόμαστε για κάθε πιθανό σενάριο»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε τις απειλές κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι αν το Ιράν επιτεθεί κατά του Ισραήλ, «θα απαντήσουμε με ισχύ που δεν μπορούν ούτε να φανταστούν».

Σύνταξη
Βρετανία: Συνελήφθη ο πρώην πρεσβευτής Πίτερ Μάντελσον για την εμπλοκή του στην υπόθεση Έπσταϊν
Σκάνδαλο Έπσταϊν 23.02.26

Βρετανία: Συνελήφθη ο πρώην πρεσβευτής Πίτερ Μάντελσον για την εμπλοκή του στην υπόθεση Έπσταϊν

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, ο Μάντελσον συνελήφθη για με την κατηγορία της «παράβασης καθήκοντος» και ως ύποπτος για «ανάρμοστη συμπεριφορά ενώ κατείχε δημόσιο αξίωμα».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καναδάς: Η κυβέρνηση κάλεσε τους εκπροσώπους ασφαλείας της OpenAI, αναφορικά με ένοπλη επίθεση σε σχολείο
Ζητά εξηγήσεις 24.02.26

Καναδάς: Η κυβέρνηση κάλεσε τους εκπροσώπους ασφαλείας της OpenAI, αναφορικά με ένοπλη επίθεση σε σχολείο

Οι καναδικές αρχές θέλουν να ενημερωθούν γιατί η εταιρεία δεν ειδοποίησε την αστυνομία για τις δραστηριότητες της δράστη της επίθεσης, στο Τάμπλερ Ριτζ, μία από τις χειρότερες στην ιστορία του Καναδά.

Σύνταξη
Ένσταση στις διπλωματικές σχέσεις Γαλλίας-ΗΠΑ – Οργή στο Παρίσι για τη στάση Κούσνερ
Κόσμος 23.02.26

Ένσταση στις διπλωματικές σχέσεις Γαλλίας-ΗΠΑ – Οργή στο Παρίσι για τη στάση Κούσνερ

Ο πρέσβης και συμπέθερος του προέδρου των ΗΠΑ «δεν εμφανίστηκε» στο γαλλικό ΥΠΕΞ μετά τα σχόλια που έγιναν από την κυβέρνηση Τραμπ για τον θάνατο ενός ακροδεξιού φοιτητή στη Γαλλία.

Σύνταξη
Η Φραν Ντρέσερ αγάπησε τη «Νταντά» αλλά πλέον δεν ξέρει αν η τηλεόραση αξίζει τον χρόνο της
Υπάρχει ελπίδα; 23.02.26

Η Φραν Ντρέσερ αγάπησε τη «Νταντά» αλλά πλέον δεν ξέρει αν η τηλεόραση αξίζει τον χρόνο της

Σε μια νέα συνέντευξη, η Φραν Ντρέσερ ήταν κατηγορηματική σχετικά με την επιστροφή της στις σειρές, αφού συμμετείχε για έξι σεζόν σε μια τηλεοπτική κωμωδία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βελούχι: Η στιγμή που εντοπίζουν τον ορειβάτη σε υψόμετρο 2.000 μέτρα – Η συγκλονιστική περιγραφή και το βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 23.02.26

Βελούχι: Η στιγμή που εντοπίζουν τον ορειβάτη σε υψόμετρο 2.000 μέτρα – Η συγκλονιστική περιγραφή και το βίντεο ντοκουμέντο

Ο γνωστός ορειβάτης Φώτης Θεοχάρης που συμμετείχε στην επιχείρηση περιγράφει αναλυτικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε νεκρός ο Τάσος Αναστασιάδης, πρόεδρος του ΦΟΠ γνωστός ως «Καπετάνιος» στην ορειβατική κοινότητα

Σύνταξη
Μεξικό: Ο σκληρός «Ελ Μέντσο» είναι νεκρός – Ο θάνατος του μπορεί να φέρει πόλεμο καρτέλ ή μια μεγάλη ευκαιρία
Ο πόλεμος των καρτέλ 23.02.26

Μεξικό: Ο σκληρός «Ελ Μέντσο» είναι νεκρός – Ο θάνατος του μπορεί να φέρει πόλεμο καρτέλ ή μια μεγάλη ευκαιρία

Οι αρχές του Μεξικού φοβούνται ότι ο θάνατος του «Ελ Μέντσο» θα προκαλέσει πόλεμο μεταξύ των καρτέλ Χαλίσκο και Σιναλόα, για το έλεγχο περιοχών. Ίσως να είναι μια ευκαιρία για να ελεγχθεί η δράση τους

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συμβουλοκρατία: Το 1% των αναδόχων απορροφά το 96% των δημόσιων δαπανών για συμβουλευτικές υπηρεσίες
Απευθείας αναθέσεις 23.02.26

Συμβουλοκρατία: Το 1% των αναδόχων απορροφά το 96% των δημόσιων δαπανών για συμβουλευτικές υπηρεσίες

H έκθεση «Consultocracy» (Vouliwatch και Solomon), μας δείχνει πώς η γραφειοκρατία, μετατρέπεται σε «συμβουλοκρατία». Το Δημόσιο εκχωρεί κρίσιμες λειτουργίες σε ιδιωτικές συμβουλευτικές εταιρείες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πρεστιάνι: Σκέψεις να κινηθεί εναντίον των Βινίσιους, Εμπαπέ για συκοφαντική δυσφήμιση
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Πρεστιάνι: Σκέψεις να κινηθεί εναντίον των Βινίσιους, Εμπαπέ για συκοφαντική δυσφήμιση

Ο Αργεντινός εξτρέμ της Μπενφίκα σκέφτεται να περάσει στην αντεπίθεση καταγγέλλοντας τους Βινίσιους και Μπαπέ για συκοφαντική δυσφήμιση σε UEFA και FIFA, καθώς και στη δικαιοσύνη της Πορτογαλίας.

Αλέξανδρος Κωτάκης
O Τιμ Γκαν του Project Runway σπάει τη σιωπή του για τα 43 χρόνια αγαμίας μετά τον οδυνηρό χωρισμό του στα 29 του
«Θανατική καταδίκη» 23.02.26

O Τιμ Γκαν του Project Runway σπάει τη σιωπή του για τα 43 χρόνια αγαμίας μετά τον οδυνηρό χωρισμό του στα 29 του

Σαράντα τρία χρόνια μετά τον οδυνηρό χωρισμό που έζησε στα 29 του, ο Τιμ Γκαν αποκαλύπτει ότι επέλεξε την αγαμία, εξηγώντας πως η απιστία του συντρόφου του, εν μέσω της κρίσης του AIDS το 1982, τον σημάδεψε οριστικά

Σύνταξη
Νετανιάχου για το Ιράν: «Προετοιμαζόμαστε για κάθε πιθανό σενάριο»
Απειλές και προειδοποιήσεις 23.02.26

Νετανιάχου για το Ιράν: «Προετοιμαζόμαστε για κάθε πιθανό σενάριο»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε τις απειλές κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι αν το Ιράν επιτεθεί κατά του Ισραήλ, «θα απαντήσουμε με ισχύ που δεν μπορούν ούτε να φανταστούν».

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 23.02.26

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
