Τουρκία: Ποδοσφαιριστής επανέφερε στη ζωή γλάρο κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ
Στο 22ο λεπτό, ο τερματοφύλακας της Istanbul Yurdum Spor, Μουχαμέτ Ουγιανίκ, επιχείρησε απομάκρυνση της μπάλας, όμως αυτή χτύπησε έναν γλάρο που πετούσε πάνω από το γήπεδο, με αποτέλεσμα το πτηνό να πέσει στο έδαφος.
- Τέλος το αυτόνομο «Google Weather» - Ενοποίηση των υπηρεσιών καιρού
- Έρχεται το «ματωμένο φεγγάρι» - Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο
- Σε κόκκινο συναγερμό για 6η μέρα ο Έβρος – Πλημμύρισαν 100.000 στρέμματα, έσπασαν αναχώματα
- ΕΕ: Το βέτο του Βίκτορ Όρμπαν «πάγωσε» το 20ό πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία
Ενα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ερασιτεχνικού τελικού ποδοσφαίρου στην Τουρκία όταν γλάρος που χτυπήθηκε από την μπάλα επανήλθε χάρη στην άμεση παρέμβαση ποδοσφαιριστή, που έκανε στο πτηνό ΚΑΡΠΑ,
Το περιστατικό σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, κατά τη διάρκεια του τελικού των Play-Off της 1ης Ερασιτεχνικής Λίγκας. Ο αγώνας διεξαγόταν στο Ζεϊτινμπουρνού, ανάμεσα στις ομάδες Mevlanakapi Guzelhisar και Istanbul Yurdum Spor.
Στο 22ο λεπτό, ο τερματοφύλακας της Istanbul Yurdum Spor, Μουχαμέτ Ουγιανίκ, επιχείρησε απομάκρυνση της μπάλας, όμως αυτή χτύπησε έναν γλάρο που πετούσε πάνω από το γήπεδο, με αποτέλεσμα το πτηνό να πέσει στο έδαφος.
Αρχικά ο παίκτης δεν κατάλαβε τι είχε συμβεί. Όταν συνειδητοποίησε ότι είχε χτυπηθεί ένα πουλί, όπως δήλωσε, ένιωσε σοκ και στενοχώρια.
Πρώτος έτρεξε στο σημείο ο αρχηγός της ομάδας, Γκανί Τσατάν. Βλέποντας ότι ο γλάρος δεν αντιδρούσε και δυσκολευόταν να αναπνεύσει, προχώρησε ενστικτωδώς σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), εφαρμόζοντας θωρακικές συμπιέσεις επί δύο λεπτά.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, το πτηνό άρχισε να δείχνει σημάδια αντίδρασης, κινώντας τα πόδια και τα μάτια του. Στη συνέχεια του δόθηκε νερό και μεταφέρθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου, όπου παραδόθηκε στο ιατρικό προσωπικό.
Ο ίδιος ανέφερε πως δεν έχει επίσημη εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και χαρακτήρισε την ενέργειά του ως μια αυθόρμητη προσπάθεια να σώσει ένα ζωντανό πλάσμα.
Το ιατρικό επιτελείο παρείχε περαιτέρω φροντίδα στον γλάρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές αργότερα, το πτηνό υπέστη τραυματισμό στο φτερό και προς το παρόν δεν μπορεί να πετάξει, ωστόσο έχει ανακτήσει την ικανότητα να περπατά και βρίσκεται υπό θεραπεία.
Ο τερματοφύλακας δήλωσε ότι δεν γνωρίζει πού ακριβώς μεταφέρθηκε ο γλάρος, ωστόσο εξέφρασε την πρόθεση να τον επισκεφθεί, εφόσον ενημερωθεί για την τοποθεσία.
Δείτε το βίντεο
🇹🇷 CRAZY:
The goalkeeper hit a seagull with the ball right during a match of the Istanbul amateur league!
Fortunately, a player was on the field who was able to perform cardiopulmonary resuscitation on the bird and save it from death.
He saved the bird! pic.twitter.com/dhuuPtGBtl
— Lord Bebo (@MyLordBebo) February 23, 2026
- Κτηνοτροφία: Γιατί ακριβαίνει το βοδινό στις ΗΠΑ;
- Instagram: Έρχεται ανασχεδιασμός – Τι θα εμφανίζεται πλέον στη ροή σας
- Καναδάς: Η κυβέρνηση κάλεσε τους εκπροσώπους ασφαλείας της OpenAI, αναφορικά με ένοπλη επίθεση σε σχολείο
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 24.02.2026]
- Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-1: Επιστροφή στις νίκες με «χρυσή» αλλαγή τον Σέσκο
- Greece at The Top in Agricultural Added Value in EU
- Τραμπ: Διαψεύδει ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ διαφωνεί με έναν πόλεμο στο Ιράν
- Βόρεια Μακεδονία: Συνελήφθη ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της χώρας, Αρτάν Γκρούμπι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις