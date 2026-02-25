Ισπανία: Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη σε νοσοκομείο της Τενερίφης

Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη σε νοσοκομείο της Τενερίφης κατά τη διάρκεια των διακοπών του στην Ισπανία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας, διαπιστώθηκε ότι έχει λοίμωξη και αφυδάτωση.

Ο Χάραλντ Ε΄ είναι ο γηραιότερος εν ζωή μονάρχης στην Ευρώπη. Ανέβηκε στον θρόνο το 1991 και το Σάββατο γιόρτασε τα 89α γενέθλιά του.

Τον Φεβρουάριο του 2024 ο Χάραλντ είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο της Μαλαισίας, κατά τη διάρκεια των διακοπών του σε αυτήν τη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας.

Παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να ακολουθήσει το παράδειγμα της μακρινής εξαδέλφης του, της βασίλισσας Μαργαρίτας Β΄ της Δανίας, η οποία παραιτήθηκε από τον θρόνο σε ηλικία 83 ετών.

Και η ασθένειά του έρχεται σε μια περίοδο που η νορβηγική βασιλική οικογένεια ταλανίζεται από σκάνδαλα. Η σύζυγος του πρίγκιπα διαδόχου του θρόνου, Μέτε-Μάριτ, έχει έρθει για αρνητικούς λόγους στη δημοσιότητα τόσο για τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, όσο και λόγω του γιου της, που δικάζεται για βιασμούς και άλλα εγκλήματα.