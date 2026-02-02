Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου συνελήφθη ξανά, λίγο πριν δικαστεί για βιασμό
Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιος της συζύγου του διαδόχου της Νορβηγίας, συνελήφθη με κατηγορίες για επίθεση, απειλές με μαχαίρι και παραβίαση περιοριστικών όρων. Την Τρίτη δικάζεται για βιασμούς.
- Το Ισραήλ έπληξε τον Λίβανο - Λέει ότι σκότωσε αξιωματούχο και μέλος της Χεζμπολάχ
- O Μασκ θέλει να εκτοξεύσει ένα εκατ. δορυφόρους για τροχιακά data center
- Πονοκέφαλος για Όρμπαν - Το αντιπολιτευόμενο κόμμα Tisza προηγείται με οκτώ ποσοστιαίες μονάδες στην Ουγγαρία
- Δουδωνής: Εμάς οι θεσμοί μας ενδιαφέρουν πολύ παραπάνω από αυτούς που τους καταπατούν
Νέο σκάνδαλο πλήττει τη βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας, καθώς ο ήδη υπόδικος για βιασμό προγονός του διαδόχου του θρόνου, συνελήφθη ξανά. Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιος της Μέτε-Μάριτ, συνελήφθη την Κυριακή ως ύποπτος για επίθεση, απειλές με μαχαίρι και παραβίαση περιοριστικών όρων.
Ο Χόιμπι πρόκειται να δικαστεί την Τρίτη με κατηγορίες για 38 αδικήματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται τέσσερις βιασμοί, ενδοοικογενειακή βία εις βάρος πρώην συντρόφου και παράνομη βιντεοσκόπηση γυναικών χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή τους. Ο ίδιος αρνείται τις πιο σοβαρές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών της σεξουαλικής κακοποίησης.
#BREAKING || 🚨Strip away the crown and read the charge sheet.
Marius Borg Høiby—son of Mette-Marit—faces 32 offenses, including four counts of rape, alleged assaults on sleeping women over years, domestic abuse, violence, and repeated violations of restraining orders.
In… pic.twitter.com/ut3xUDKY8U
— PULSE (@Pulsebyshinde) February 2, 2026
Στη Νορβηγία, το έγκλημα του βιασμού περιλαμβάνει επίσης ατελείς σεξουαλικές πράξεις που διαπράττονται σε βάρος θύματος που δεν είναι σε θέση να αντισταθεί.
Επίσης κατηγορείται για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά. Τον Ιούλιο του 2020, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι φέρεται να παρέλαβε και να μετέφερε τουλάχιστον 3,5 κιλά μαριχουάνας από το Λόρενσκογκ στο Τόνσμπεργκ, και την παρέδωσε σε ένα άτομο.
Η νέα σύλληψη του Χόιμπι έρχεται την ώρα που αποκαλύφθηκαν οι επικοινωνίες της μητέρας του, νυν συζύγου του διαδόχου του θρόνου, Μέτε-Μάριτ, με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα εις βάρος παιδιών, Τζέφρι Επστάιν.
Στη φυλακή
Η αστυνομία ζήτησε τέσσερις εβδομάδες φυλάκισης για τον Χόιμπι, με το σκεπτικό ότι θα τον αποτρέψει από το να υποτροπιάσει.
Ο νομικός εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Όσλο, Αντρέας Κρουζέφσκι δήλωσε: «Η αστυνομική περιφέρεια του Όσλο μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι συνελήφθη από την αστυνομία το βράδυ της Κυριακής. Κατηγορείται για επίθεση, απειλές με μαχαίρι και παραβίαση περιοριστικών μέτρων».
Αν και είναι γιος της πριγκίπισσας Μέττε-Μαρίτ, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι δεν έχει βασιλικό τίτλο: ο πατέρας του είναι ο επιχειρηματίας Μόρτεν Μποργκ, με τον οποίο η πριγκίπισσα είχε σχέση πριν γνωρίσει τον Χάακον, πρίγκιπα της Νορβηγίας και διάδοχο του νορβηγικού θρόνου.
Όταν το βασιλικό ζευγάρι παντρεύτηκε το 2001, ο Μάριους ήταν 4 ετών. Από τότε, μεγάλωσε ως μέλος της βασιλικής οικογένειας, αλλά δεν έχει δικαίωμα στον θρόνο.
- Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου συνελήφθη ξανά, λίγο πριν δικαστεί για βιασμό
- War Watch: Η αποτυχία του διεθνούς δικαίου μπροστά στη σύγχρονη βαρβαρότητα του πολέμου
- «Μιλάω με τη γυναίκα του τακτικά»: Ο Μιχάλης Αεράκης για την κατάσταση του Στάθη Μαντζώρου μετά το εγκεφαλικό
- Create the Next: Η Vitex εισέρχεται σε μια νέα εποχή ανάπτυξης με νέο λογότυπο και οπτική ταυτότητα από το G Design Studio
- Σισοκό: «Κλειδί για να έρθω η συνομιλία με τον Ράφα Μπενίτεθ» (vid)
- Συνταγματική αναθεώρηση: Πώς εκκινεί η διαδικασία, ποιες οι απαιτούμενες συναινέσεις και πώς ψηφίζεται η αλλαγή του Συντάγματος
- Σε φάση ολοκλήρωσης το Προσκήνιο Πολιτισμού – Θέατρο ΟΥΗΛ
- Ο Άντριου βρέθηκε με θύμα του Έπσταϊν στη βασιλική του κατοικία, σύμφωνα με ισχυρισμούς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις