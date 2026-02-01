Χωρίς τέλος – Πέρα από τη σεξουαλική επίθεση κατηγορίες και για ναρκωτικά στην ιστορία του γιου της πριγκίπισσας της Νορβηγίας

Στις 3 Φεβρουαρίου, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, βία και διατάραξη της τάξης, στις οποίες η εισαγγελία προσθέτει τώρα έξι νέες κατηγορίες. Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέττε-Μαρίτ, θα παραπεμφθεί στο δικαστήριο για να αντιμετωπίσει κατηγορίες που περιλαμβάνουν την υποτιθέμενη σεξουαλική επίθεση σε τέσσερις διαφορετικές γυναίκες.

Αρχικά κατηγορούμενος τον Αύγουστο από την Εισαγγελία της Νορβηγίας για 32 αδικήματα, αυτή την εβδομάδα η εν λόγω υπηρεσία πρόσθεσε έξι νέες κατηγορίες στην υπόθεση.

(Στη Νορβηγία, το έγκλημα του βιασμού περιλαμβάνει επίσης ατελείς σεξουαλικές πράξεις που διαπράττονται σε βάρος θύματος που δεν είναι σε θέση να αντισταθεί).

Σύμβολο της εξωστρέφειας της μοναρχίας

Η πιο σοβαρή από τις νέες κατηγορίες φέρεται να συνέβη τον Ιούλιο του 2020, όταν ο Μάριους φέρεται να παρέλαβε και να μετέφερε τουλάχιστον 3,5 κιλά μαριχουάνας από το Λόρενσκογκ στο Τόνσμπεργκ (τοποθεσίες που απέχουν μιάμιση ώρα με το αυτοκίνητο), όπου την παρέδωσε σε ένα άτομο.

Ο 29χρονος, που κάποτε θεωρούνταν σύμβολο της εξωστρέφειας της μοναρχίας, έχει αναγνωρίσει την αλήθεια αυτών των κατηγοριών, με τον δικηγόρο του να σημειώνει ότι δεν πληρώθηκε για το περιστατικό.

Άλλες νέες κατηγορίες σχετίζονται με δύο φερόμενες παραβιάσεις περιοριστικής εντολής και τρεις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ακολουθούν τη σύλληψή του τον Αύγουστο του 2024, όταν κατηγορήθηκε για επίθεση κατά της τότε φίλης του στο διαμέρισμά του στο Frogner Park του Όσλο.

«Διάφορες ψυχικές διαταραχές»

Τότε παραδέχτηκε ότι από την εφηβεία του υπέφερε από «διάφορες ψυχικές διαταραχές» και «αγωνιζόταν με την κατάχρηση ουσιών», λέγοντας τότε ότι «τώρα θα συνεχίσω αυτή τη θεραπεία και θα την πάρω πολύ σοβαρά. Η χρήση ναρκωτικών και οι διαγνώσεις μου δεν δικαιολογούν αυτό που συνέβη».

Τον Νοέμβριο συνελήφθη ξανά, αυτή τη φορά με την κατηγορία του βιασμού. «Ο πελάτης μας αρνείται όλες τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση, καθώς και τις περισσότερες κατηγορίες για βία», δήλωσε ο δικηγόρος Πέταρ Σεκούλικ στην εφημερίδα New York Post σχετικά με τις κατηγορίες πέρυσι.

Δεν έχει δικαίωμα στον θρόνο

Αν και είναι γιος της πριγκίπισσας Μέττε-Μαρίτ, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι δεν έχει βασιλικό τίτλο: ο πατέρας του είναι ο επιχειρηματίας Μόρτεν Μποργκ, με τον οποίο η πριγκίπισσα είχε σχέση πριν γνωρίσει τον Χάακον, πρίγκιπα της Νορβηγίας και διάδοχο του νορβηγικού θρόνου.

Όταν το βασιλικό ζευγάρι παντρεύτηκε το 2001, ο Μάριους ήταν 4 ετών. Από τότε, μεγάλωσε ως μέλος της βασιλικής οικογένειας, αλλά δεν έχει δικαίωμα στον θρόνο.

Η υπόθεση είναι μόνο μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η νορβηγική βασιλική οικογένεια. Η πριγκίπισσα Μέττε-Μαρίτ περιμένει πιθανή μεταμόσχευση πνεύμονα μετά από χρόνια ασθένεια που την ανάγκασε να αποσυρθεί από το επίσημο πρόγραμμα χωρίς ημερομηνία επιστροφής και πριν από λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, το 2024, η πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζ της Νορβηγίας παραιτήθηκε από τα βασιλικά της καθήκοντα για να παντρευτεί τον bisexual σαμάνο Ντουρέκ Βερέτ, μια ένωση που προκάλεσε ρήξη μέσα στην οικογένεια.

Η αδερφή του

Στα τέλη του 2025, η πριγκίπισσα μίλησε για πρώτη φορά για το σκάνδαλο που αφορούσε τον γιο της, ζητώντας συγγνώμη «για πράγματα που δεν έχω κάνει». Τον Νοέμβριο, η κόρη της, η πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα της Νορβηγίας, όταν ρωτήθηκε για τις κατηγορίες, είπε: «Φυσικά είναι δύσκολο. Τόσο για εμάς που είμαστε κοντά του, για μένα ως αδελφή, όσο και για τη μαμά και τον μπαμπά. Και, φυσικά, για όλους όσους επηρεάζονται από την υπόθεση».

Η δίκη του Μάριους Μποργκ Χόιμπι αναμένεται να ξεκινήσει στο περιφερειακό δικαστήριο του Όσλο στις 3 Φεβρουαρίου. Αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι τις 13 Μαρτίου.

