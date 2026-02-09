magazin
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
09.02.2026 | 18:55
Θεσπρωτία: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Βρυσέλλα Φιλιατών – Κάηκε ολοσχερώς
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η πτώση του οίκου των Γλύξμπουργκ: Βιασμοί, Έπσταϊν, και ο σαμάνος που επέστρεψε από τους νεκρούς κλυδωνίζουν τη Νορβηγία
The Good Life 09 Φεβρουαρίου 2026, 22:15

Η πτώση του οίκου των Γλύξμπουργκ: Βιασμοί, Έπσταϊν, και ο σαμάνος που επέστρεψε από τους νεκρούς κλυδωνίζουν τη Νορβηγία

Ο Οίκος των Γλύξμπουργκ κυβερνά τη Νορβηγία από το 1905. Ωστόσο, μετά τα απανωτά σκάνδαλα, το μέλλον της μοναρχίας στη χώρα αμφισβητείται καθολικά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Σχέση: Το εργασιακό στρες μπλοκάρει το σεξ;

Σχέση: Το εργασιακό στρες μπλοκάρει το σεξ;

Spotlight

Ο επίσημος βασιλικός οίκος της Νορβηγίας, γνωστός ως Οίκος του Γλύξμπουργκ, είναι αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία του.

Η νορβηγική βασιλική οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διπλή κρίση, καθώς οι νέες αποκαλύψεις από τα αρχεία Έπσταϊν και η δίκη του Μάριους Μποργκ Χόιμπι για βιασμό αμφισβητούν τη Μέτε-Μαρίτ με την κοινή γνώμη να αναρωτιέται δημόσια αν η πριγκίπισσα δικαιούται να φέρει τον τίτλο της βασίλισσας.

Σε παράλληλο χρόνο το Παλάτι του Όσλο αναγκάζεται να απολογηθεί για σφάλματα που αγγίζουν τα όρια του σκανδάλου.

Η Νορβηγία παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις που απειλούν να αλλάξουν οριστικά το πρόσωπο της μοναρχίας.

Ο Κέτιλ Άλσταντχαϊμ, πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Aftenposten, έθεσε το ζήτημα στην καρδιά του προβλήματος αναρωτώμενος στο άρθρο του: «Μπορεί η Μέτε-Μαρίτ να γίνει βασίλισσα μετά από αυτό;»

Ο ίδιος επισημαίνει τη σοβαρότητα της κατάστασης τονίζοντας πως «εκείνη πρόκειται να γίνει βασίλισσα μια μέρα, οπότε αυτό είναι πιο δύσκολο. Οι άλλες είναι παράπλευρες ιστορίες. Δύσκολες ιστορίες, αλλά παράπλευρες. Αυτό πλήττει την οικογένεια με έναν πιο άμεσο τρόπο».

Υπό το βάρος των αποκαλύψεων, η Μέτε-Μαρίτ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του βασιλικού οίκου, εκφράζοντας τη «βαθύτατη μεταμέλειά της για τη φιλία της με τον Τζέφρι Έπσταϊν» και ζητώντας συγγνώμη για «την κατάσταση στην οποία έφερα τη βασιλική οικογένεια, ειδικά τον βασιλιά και τη βασίλισσα»

Η πριγκίπισσα Μέτε-Μαρίτ βρέθηκε στο στόχαστρο μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, που περιλαμβάνουν σχεδόν 1.000 αναφορές στο όνομά της.

Σε ένα email του 2012, η ίδια ρωτούσε τον Έπσταϊν: «Είναι απρεπές για μια μητέρα να προτείνει δύο γυμνές γυναίκες που κρατούν μια σανίδα του σερφ ως ταπετσαρία στην οθόνη του υπολογιστή για τον 15χρονο γιο μου;»

Η αποκάλυψη αυτή προκάλεσε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Γιόνας Γκαρ Στέρε, ο οποίος δήλωσε πως συμφωνεί με την παραδοχή της ίδιας ότι επέδειξε «κακή κρίση», ενώ την κάλεσε δημόσια να παράσχει περισσότερες πληροφορίες.

Ο Άλσταντχαϊμ χαρακτήρισε την παρέμβαση αυτή ως μοναδική στα χρονικά: «Δεν έχω βρει κανένα παράδειγμα από το παρελθόν όπου ένας πρωθυπουργός επέκρινε μέλος της βασιλικής οικογένειας με αυτόν τον τρόπο. Είναι εξαιρετικά σπάνιο ένας πρωθυπουργός να λέει σε ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας τι να κάνει».

Υπό το βάρος των αποκαλύψεων, η Μέτε-Μαρίτ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του βασιλικού οίκου, εκφράζοντας τη «βαθύτατη μεταμέλειά μου για τη φιλία μου με τον Τζέφρι Επστάιν» και ζητώντας συγγνώμη για «την κατάσταση στην οποία έφερα τη βασιλική οικογένεια, ειδικά τον βασιλιά και τη βασίλισσα».

Ο σύζυγός της, πρίγκιπας Χάακον, μιλώντας σε δημοσιογράφους, παραδέχθηκε τη δυσκολία της συγκυρίας. «Συμβαίνουν πολλά ταυτόχρονα. Στηρίζουμε τον Μάριους στην κατάσταση που βρίσκεται, προσέχουμε τα άλλα παιδιά, πρέπει και αυτά να προστατευθούν, και εγώ πρέπει να φροντίζω την πριγκίπισσα. Ευτυχώς, φροντίζει και εκείνη εμένα» είπε.

Η δίκη που καθηλώνει τη χώρα

Την ίδια ώρα, η δίκη του γιου της Μέτε-Μαρίτ, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, για 38 κατηγορίες που περιλαμβάνουν τον βιασμό τεσσάρων γυναικών, συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο γιος της πριγκίπισσας διαδόχου της Νορβηγίας, γεννημένος από σχέση της μητέρας του πριν από το γάμο της με τον πρίγκιπα διάδοχο Χάακον, εμφανίσθηκε στο δικαστήριο φορώντας πράσινο παντελόνι και πράσινο πουλόβερ και προκάλεσε την οργή του Τύπου.

Ανέκφραστος, φορώντας χοντρά γυαλιά και σκουλαρίκια, έμεινε όρθιος στη διάρκεια της ανάγνωσης του κατηγορητηρίου. Ο 29χρονος, ο οποίος καλείται να λογοδοτήσει συνολικά για 38 κατηγορίες, για τις οποίες μπορεί να καταδικασθεί σε κάθειρξη 16 ετών, παραδέχθηκε ορισμένα άλλα, ήσσονα αδικήματά του.

Κατηγορείται κυρίως για το βιασμό τεσσάρων γυναικών, για άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας εναντίον πρώην συντρόφων του και για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

«Είμαι γνωστός μόνο ως ο γιος της μητέρας μου. Τίποτα περισσότερο. Είχα μια ακραία ανάγκη για επιβεβαίωση»

Ο 29χρονος υποστήριξε ότι η ζωή του είναι γεμάτη από σεξ, ναρκωτικά και αλκοόλ, γεγονός που το απέδωσε στην έντονη ανάγκη του να νιώθει κοινωνικά αποδεκτός.

«Είμαι γνωστός μόνο ως ο γιος της μητέρας μου. Τίποτα περισσότερο. Είχα μια ακραία ανάγκη για επιβεβαίωση», ανέφερε απευθυνόμενος στους τρεις δικαστές, σύμφωνα με το BBC.

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει περίπου επτά εβδομάδες, στον απόηχο των αποκαλύψεων που αφορούν τόσο τον ίδιο όσο και τη μητέρα του.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη αρχικά στις 4 Αυγούστου 2024, ως ύποπτος ότι είχε επιτεθεί στη σύντροφό του το προηγούμενο βράδυ.

Λίγες ημέρες αργότερα, παραδέχθηκε ότι ενήργησε «υπό την επήρεια αλκοόλ και κοκαΐνης, έπειτα από καβγά», διευκρινίζοντας παράλληλα ότι αντιμετωπίζει «ψυχικές διαταραχές» και ότι εδώ και καιρό δίνει μάχη με την εξάρτηση από τα ναρκωτικά.

Μοναρχία σε ελεύθερη πτώση

Λίγο πριν ο Βασιλιάς Χάραλντ συμπληρώσει το 89ο έτος της ηλικίας του, ο θεσμός που εκπροσωπεί κλονίζεται από δύο παράλληλα σκάνδαλα που έχουν φέρει τη δημοτικότητα του στέμματος σε ιστορικό χαμηλό.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της εφημερίδας Aftenposten, η υποστήριξη προς τη μοναρχία έχει κατρακυλήσει στο 54% από το 72% που βρισκόταν μόλις πριν από δύο χρόνια.

Η κατάσταση είναι τόσο κρίσιμη, ώστε σχεδόν οι μισοί Νορβηγοί θεωρούν πλέον πως η πριγκίπισσα Μέτε-Μαρίτ δεν μπορεί να χριστεί βασίλισσα όταν ο σύζυγός της, πρίγκιπας Χάακον, ανέλθει στον θρόνο.

Παρά την κοινωνική αναταραχή, η πολιτική τάξη της Νορβηγίας φαίνεται να τηρεί στάση αναμονής.

Σε πρόσφατη δημοσκόπηση της εφημερίδας Aftenposten, η υποστήριξη προς τη μοναρχία έχει κατρακυλήσει στο 54% από το 72% που βρισκόταν μόλις πριν από δύο χρόνια

Σε πρόσφατη ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο για τη μετατροπή του πολιτεύματος σε αβασίλευτη δημοκρατία, μόλις 26 βουλευτές ψήφισαν υπέρ, έναντι 141 που στήριξαν τη μοναρχία.

Όπως εξηγούν αναλυτές, οι πολιτικοί προτιμούν να εξετάζουν τον θεσμό σε βάθος χρόνου και όχι υπό το πρίσμα της τρέχουσας ειδησεογραφίας σημειώνει ο The Guardian.

Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει: μπορεί μια μελλοντική βασίλισσα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων όταν η σκιά ενός καταδικασμένου εγκληματία και οι δικαστικές περιπέτειες του γιου της έχουν τσακίσει την εικόνα της;

Το Παλάτι των σκανδάλων

Η νορβηγική βασιλική οικογένεια έχει αποδείξει στο παρελθόν πως μπορεί να επιβιώνει από κρίσεις που θα λύγιζαν άλλους θεσμούς.

Ακόμη και η σχέση του βασιλιά Χάραλντ και της βασίλισσας Σόνιας της Νορβηγίας αρχικά θεωρήθηκε «απαγορευμένη». Γνωρίστηκαν το 1959 σε μία δεξίωση, εκείνος μόλις είχε ολοκληρώσει τη στρατιωτική του εκπαίδευση ενώ η μελλοντική πριγκίπισσα, ήταν φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο του Όσλο.

Αυτός ο «έρωτας με την πρώτη ματιά» βρέθηκε υπό την πίεση του παλατιού και της κυβέρνησης, οι οποίοι ανησυχούσαν ότι η κόρη εμπόρου ενδυμάτων, δεν ήταν η κατάλληλη για να γίνει πριγκίπισσα.

Ακόμη και η σχέση του βασιλιά Χάραλντ και της βασίλισσας Σόνιας της Νορβηγίας αρχικά θεωρήθηκε «απαγορευμένη»

Ο βασιλιάς Όλαφ Ε΄, πατέρας του Χάραλντ, δεν ενέκρινε τη σχέση τους για σχεδόν μια δεκαετία ωστόσο και παρά τις πιέσεις ο Χάραλντ δήλωσε ότι προτιμούσε να παραμείνει ανύπαντρος παρά να παντρευτεί οποιαδήποτε άλλη γυναίκα εκτός από τη Σόνια. Η απόφαση δημιούργησε κλυδωνισμούς στη μοναρχία και προκάλεσε σοβαρές πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Τελικά το 1968 ο βασιλιάς υποχώρησε και το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου και μάλιστα ήταν ο ίδιος που συνόδευσε την νύφη στον καθεδρικό ναό του Όσλο, μπροστά σε 850 καλεσμένους. Όμως τα τρέχοντα γεγονότα δείχνουν να ξεπερνούν κάθε προηγούμενο.

Η ίδια η είσοδος της Μέτε-Μαρίτ στη βασιλική οικογένεια το 2001, ως ανύπαντρη μητέρα με ένα παρελθόν που θεωρήθηκε αντισυμβατικό για τα δεδομένα της εποχής, είχε «προκαλέσει σάλο» στη νορβηγική κοινωνία.

Παρά τις αρχικές αντιδράσεις, ο γάμος της με τον πρίγκιπα Χάακον έγινε τελικά δεκτός, και η ίδια κατάφερε να κερδίσει τον σεβασμό των πολιτών, μετατρέποντας μια αρχική κρίση σε μια ιστορία αποδοχής και εκσυγχρονισμού του θεσμού.

Το Παλάτι άντεξε και το γάμο της πριγκίπισσας Μάρθα Λουίζα με τον αμφιλεγόμενο Ντούρεκ Βέρετ το 2024.

Ο bisexual σαμάνος Ντούρεκ έχει προκαλέσει παγκόσμιο αποτροπιασμό με ισχυρισμούς ότι ο παιδικός καρκίνος προκαλείται από τη δυστυχία, ενώ ο ίδιος υποστηρίζει πως έχει «επιστρέψει από τους νεκρούς»

Ο bisexual σαμάνος Ντούρεκ Βέρετ έχει προκαλέσει παγκόσμιο αποτροπιασμό με ισχυρισμούς ότι ο παιδικός καρκίνος προκαλείται από τη δυστυχία, ενώ ο ίδιος υποστηρίζει πως έχει «επιστρέψει από τους νεκρούς» μετά από κώμα ενός μηνός, κατά το οποίο η ψυχή του «κάηκε».

Επιπλέον η δημόσια κόντρα της πριγκίπισσας με την πεθερά της, η οποία σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο περιοδικό Se og Hør χαρακτήρισε τον γιο της «επικίνδυνο», υποστηρίζοντας μάλιστα πως έχει υποβάλει τη Μάρθα Λουίζα σε «πλύση εγκεφάλου» φέρνει ακόμη περισσότερους πονοκεφάλους στη μοναρχία της χώρας.

Παρά τον σάλο, η Μάρθα Λουίζα κατάφερε να διατηρήσει τον τίτλο της πριγκίπισσας, μια απόφαση που αμφισβητείται έντονα από τη νορβηγική κοινή γνώμη.

Η κριτική εστιάζεται στο γεγονός ότι η ίδια φέρεται να αθέτησε τη συμφωνία της με το Παλάτι, χρησιμοποιώντας τον τίτλο της για εμπορικούς σκοπούς, όπως η προώθηση επωνυμίας ρούχων και η πώληση τζιν.

Τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης καταδικάζουν απερίφραστα το ζεύγος, κατηγορώντας τους ότι εκμεταλλεύονται το βασιλικό γόητρο για προσωπικό πλουτισμό, συνδυάζοντάς το με την προώθηση επικίνδυνων εναλλακτικών μεθόδων υγειονομικής περίθαλψης.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η συσσώρευση αυτών των σκανδάλων έχει φέρει τον θεσμό σε ιστορικό χαμηλό καθώς η διαφορά με τις προηγούμενες κρίσεις είναι πλέον χαοτική.

Τα περιστατικά, αν και ενοχλητικά για το κύρος του Βασιλιά Χάραλντ, παρέμεναν στο πλαίσιο των «δύσκολων οικογενειακών ιστοριών» που η μοναρχία μπορούσε να διαχειριστεί.

Οι αναλυτές και οι γνώστες του Παλατιού συμφωνούν πως «οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων είναι μιας εντελώς διαφορετικής τάξης μεγέθους».

«Συμβαίνουν πολλά ταυτόχρονα. Στηρίζουμε τον Μάριους στην κατάσταση που βρίσκεται, προσέχουμε τα άλλα παιδιά, πρέπει και αυτά να προστατευθούν, και εγώ πρέπει να φροντίζω την πριγκίπισσα. Ευτυχώς, φροντίζει και εκείνη εμένα»

Η εμπλοκή του ονόματος της μέλλουσας βασίλισσας στα αρχεία ενός καταδικασμένου παιδεραστή και οι κατηγορίες για βιασμό εναντίον του γιου της, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που απειλεί την ίδια την ουσία της μοναρχίας.

Το πώς θα χειριστεί η βασιλική οικογένεια το ζήτημα των αρχείων Επστάιν θα είναι καθοριστικό για το «πώς θα τους βλέπει ο κόσμος τις επόμενες εβδομάδες, μήνες και χρόνια», σημειώνουν πολιτικοί αναλυτές στο Όσλο.

Η διαφορά με τις προηγούμενες κρίσεις έγκειται στο γεγονός ότι αυτή τη φορά η πίεση δεν προέρχεται μόνο από τα ταμπλόιντ, αλλά από την ίδια την κορυφή της πολιτικής ιεραρχίας και τη βάση της κοινωνίας, που ζητά πλέον όχι απλώς συγγνώμες, αλλά πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία.

«Στην πράξη, ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να δώσει ή να αφαιρέσει βασιλικούς τίτλους είναι ο βασιλιάς»

Η δημοσιογράφος του κρατικού δικτύου NRK, Βίλντε Χέλιεσεν, σημειώνει πως οι πολίτες περιμένουν ακόμα απαντήσεις. «Είπε ότι μετανιώνει για την επαφή της με τον Έπσταϊν και ότι θα έπρεπε να έχει ερευνήσει καλύτερα το παρελθόν του, ζητώντας συγγνώμη γι’ αυτό. Ωστόσο, τα πρόσφατα αρχεία άφησαν νέα ερωτήματα αναπάντητα».

Η  Χέλιεσεν εξηγεί πως, παρά την κοινωνική πίεση, η τελική απόφαση ανήκει στον μονάρχη. «Στην πράξη, ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να δώσει ή να αφαιρέσει βασιλικούς τίτλους είναι ο βασιλιάς. Όσο η Μέτε-Μαρίτ είναι σύζυγος του διαδόχου του θρόνου, μια μέρα θα είναι βασίλισσα – ή θα φέρει τον τίτλο που ο βασιλιάς εκείνης της εποχής θα αποφασίσει. Αυτό είναι το τυπικό μέρος».

Ωστόσο, η ραγδαία πτώση της δημοτικότητας και η δυσαρέσκεια που εξέφρασε ο ηγέτης της ένωσης Η Νορβηγία Ως Δημοκρατία, Κρεγκ Άεν-Στόκντεϊλ, λέγοντας πως «τώρα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον άλλα τέσσερα χρόνια» για μια νέα ψηφοφορία στο κοινοβούλιο, δείχνουν πως η εμπιστοσύνη του λαού έχει χτυπηθεί ανεπανόρθωτα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
HSBC: Σήμανε δημοσιονομικό «καμπανάκι»

HSBC: Σήμανε δημοσιονομικό «καμπανάκι»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέση: Το εργασιακό στρες μπλοκάρει το σεξ;

Σχέση: Το εργασιακό στρες μπλοκάρει το σεξ;

Business
Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

inWellness
inTown
Stream magazin
Ο τελευταίος δεσμός με το Watergate – Απολύθηκε από την εφημερίδα Washington Post μετά από 60 χρόνια ρεπορτάζ
Βετεράνος 09.02.26

Ο τελευταίος δεσμός με το Watergate - Απολύθηκε από την εφημερίδα Washington Post μετά από 60 χρόνια ρεπορτάζ

Ο Martin Weil είναι ένας από τους εκατοντάδες που απολύθηκαν από την εφημερίδα The Washington Post. Εργάστηκε εκεί, στον τομέα των τοπικών ειδήσεων από το 1965, κι έγινε μάρτυρας της ανόδου της εφημερίδας και τώρα της συρρίκνωσής της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιδού γιατί η Twiggy εξακολουθεί να είναι το απόλυτο supermodel της Βρετανίας στα 76 της
Icon 09.02.26

Ιδού γιατί η Twiggy εξακολουθεί να είναι το απόλυτο supermodel της Βρετανίας στα 76 της

Δεν έχει νόημα να πούμε «η Twiggy επέστρεψε», γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έφυγε ποτέ. Η νέα καμπάνια της Burberry μας θύμισε κάτι που η Βρετανία γνωρίζει από πάντα: ότι η Dame Lesley Lawson, με το κούρεμα που έφερε στη μόδα τα φράντζα και το σώμα που έφερε στη μόδα τις δίαιτες, παραμένει το πιο αγαπητό και διαχρονικό supermodel.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κέρδος έναντι της Τέχνης – Ο Κόπολα παρέμεινε οραματιστής, οι Λούκας και Σπίλμπεργκ «εξαπατήθηκαν»
Το σκοτεινό Χόλιγουντ 08.02.26

Κέρδος έναντι της Τέχνης – Ο Κόπολα παρέμεινε οραματιστής, οι Λούκας και Σπίλμπεργκ «εξαπατήθηκαν»

Αγωνιζόμενος για τον δημιουργικό έλεγχο, ο δημιουργός του Star Wars, Τζορζ Λούκας, έδειξε κατά λάθος στα στούντιο πώς να χτίσουν αυτοκρατορίες που δίνουν προτεραιότητα στο κέρδος έναντι της τέχνης –αυτό, τουλάχιστον υποστηρίζει ένα νέο βιβλίο βάζοντας στην αφήγησή του τον ρόλο του Σπίλμπεργκ και του Λούκας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η αγάπη του Καρόλου Ντίκενς για τη Μαίρη Χόγκαρθ, την αδελφή της συζύγου του
Σαν σαπουνόπερα 07.02.26

Η αγάπη του Καρόλου Ντίκενς για τη Μαίρη Χόγκαρθ, την αδελφή της συζύγου του

Μια έκθεση στο μουσείο του κλασικού συγγραφέα Καρόλου Ντίκενς, στο Λονδίνο, επικεντρώνεται στις γυναίκες της ζωής και του έργου του -και τις τρεις αδερφές που συνέβαλλαν στη διαμόρφωση αυτών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η ιστορία πίσω από τον σχεδιασμό των εντυπωσιακών στολών της Αϊτής
Συν μερικές ακόμα στολές 07.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η ιστορία πίσω από τον σχεδιασμό των εντυπωσιακών στολών της Αϊτής

Τα ρούχα έχουν σχεδιαστεί από την Ιταλο-Αϊτινή σχεδιάστρια Stella Jean, η οποία σχεδίασε επίσης τις στολές της ομάδας για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το μάθημα των Αζτέκων: Πώς η εξουσία του φόβου και του εξαναγκασμού οδηγεί στην κατάρρευση
Culture Live 07.02.26

Το μάθημα των Αζτέκων: Πώς η εξουσία του φόβου και του εξαναγκασμού οδηγεί στην κατάρρευση

Η ιστορία της πτώσης των Αζτέκων αποκαλύπτει πώς μια αυτοκρατορία με στρατιωτική ισχύ και πλούτο κατέρρευσε επειδή κυβέρνησε μέσω φόβου, αφήνοντας συμμάχους να γίνουν εχθροί την κρίσιμη στιγμή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Τροία δεν ήταν πόλη πολέμου: Πώς άντεξε αιώνες πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε ένα βράδυ
Εποχή του Χαλκού 06.02.26

Η Τροία δεν ήταν πόλη πολέμου: Πώς άντεξε αιώνες πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε ένα βράδυ

Πολύ πριν ο Όμηρος καθιερώσει την εικόνα της φλεγόμενης Τροίας, η πόλη λειτουργούσε ως σταθερός κόμβος συνεργασίας και εμπορίου. Ανάλυση του Στέφαν Μπλουμ δείχνει γιατί η ειρήνη, όχι ο πόλεμος, εξηγεί τη μακρά της αντοχή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το σεξουαλικό σκάνδαλο που διέλυσε την καριέρα του Τζέρεμι Θορπ και «σφράγισε» την πρωθυπουργία της Θάτσερ
«Η δίκη του αιώνα» 05.02.26

Το σεξουαλικό σκάνδαλο που διέλυσε την καριέρα του Τζέρεμι Θορπ και «σφράγισε» την πρωθυπουργία της Θάτσερ

Ένα θαμμένο για χρόνια σεξουαλικό σκάνδαλο, μια παράνομη σχέση, μια αποτυχημένη συνωμοσία και ένας νεκρός σκύλος οδήγησαν τον ηγέτη των Βρετανών Φιλελευθέρων στη «δίκη του αιώνα» και στην πολιτική του πτώση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο άνθρωπος που οραματίστηκε τη νύχτα και όρισε τη διασκέδαση για τέσσερις δεκαετίες: Ο «θρύλος» Λάκης Ραπτάκης δεν μένει πια εδώ
Stories 05.02.26

Ο άνθρωπος που οραματίστηκε τη νύχτα και όρισε τη διασκέδαση για τέσσερις δεκαετίες: Ο «θρύλος» Λάκης Ραπτάκης δεν μένει πια εδώ

Για περισσότερα από 40 χρόνια συνέδεσε το όνομά του με τη διασκέδαση, τους διάσημους, τα μαγαζιά που έγραψαν ιστορία. Ο Λάκης Ραπτάκης, ο θρύλος της νυχτερινής ζωής της Ελλάδας, «έφυγε» από τη ζωή.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Δυσάρεστος μ@λ@κ@ς, μοιχός επικών διαστάσεων» – Brexit, μια νεκρή έγκυος και η μεταθανάτια αποκαθήλωση του Τζον Λε Καρέ
Όλο ανατροπές 05.02.26

«Δυσάρεστος μ@λ@κ@ς, μοιχός επικών διαστάσεων» – Brexit, μια νεκρή έγκυος και η μεταθανάτια αποκαθήλωση του Τζον Λε Καρέ

Πίσω από την αίγλη των μεγάλων τηλεοπτικών παραγωγών και το κύρος ενός παγκόσμιου λογοτεχνικού φαινομένου, κρύβεται η σκιά ενός ανθρώπου που μετέτρεψε την προδοσία σε προσωπική τέχνη γράφει ο βιογράφος του Άνταμ Σίσμαν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ξεκίνησε το σκάκι στα 5 της, ήταν βασίλισσα στα 12 – Το «πείραμα» που νίκησε Καρπόφ και Κασπάροφ
Ρουά ματ 04.02.26

Ξεκίνησε το σκάκι στα 5 της, ήταν βασίλισσα στα 12 – Το «πείραμα» που νίκησε Καρπόφ και Κασπάροφ

Η Judit Polgar (Γιούντιτ Πόλγκαρ) έπρεπε να προπονείται μέρα και νύχτα από την ηλικία των πέντε ετών. Παρά το «δολοφονικό» της ένστικτο, παραμένει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα - η νέα ταινία του Netflix καταδύεται στην ιδιοφυΐα από την Ουγγαρία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αυτός ο ουρανοξύστης της Νέας Υόρκης είχε 1 στις 16 πιθανότητες να καταρρεύσει – Μόνο ένας άνθρωπος το γνώριζε
William LeMessurier 04.02.26

Αυτός ο ουρανοξύστης της Νέας Υόρκης είχε 1 στις 16 πιθανότητες να καταρρεύσει - Μόνο ένας άνθρωπος το γνώριζε

Στις 12 Οκτωβρίου 1977, ο τραπεζικός γίγαντας Citicorp ανήρτησε τον ψηλότερο νέο ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη από τις αρχές της δεκαετίας του 1930.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γεωργία Σάνδη: Ντυνόταν σαν άνδρας, αποκάλεσε τον Σοπέν «ερωτικό πτώμα» κι έφερε επανάσταση στη λογοτεχνία
«Égalité» 03.02.26

Γεωργία Σάνδη: Ντυνόταν σαν άνδρας, αποκάλεσε τον Σοπέν «ερωτικό πτώμα» κι έφερε επανάσταση στη λογοτεχνία

Στο νέο βιβλίο «Becoming George», η Φιόνα Σάμσον αφηγείται την ιστορία της συγγραφέως που επέλεγε να ντυθεί άνδρας, είχε μια μακροχρόνια σχέση με τον Σοπέν και σόκαρε το κατεστημένο με τις ατίθασες ηρωίδες της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρόμα – Κάλιαρι 2-0: «Έπιασαν» τη Γιουβέντους στην 4η θέση οι Ρωμαίοι
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Ρόμα – Κάλιαρι 2-0: «Έπιασαν» τη Γιουβέντους στην 4η θέση οι Ρωμαίοι

Με πρωταγωνιστή τον Μάλεν που σημείωσε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, η Ρόμα νίκησε με σκορ 2-0 τη φορμαρισμένη Κάλιαρι και «έπιασε» τη Γιουβέντους στην τέταρτη θέση, στους 46 βαθμούς.

Σύνταξη
Κάγια Κάλας: Το κοινό που αποδοκίμασε τον Βανς στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έδειξε ευρωπαϊκή υπερηφάνεια
Πρωτοφανή σχόλια 09.02.26

Κάγια Κάλας: Το κοινό που αποδοκίμασε τον Βανς στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έδειξε ευρωπαϊκή υπερηφάνεια

Την δική της εξήγηση για τις αποδοκιμασίες εις βάρος του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έδωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. «Έχουμε ακούσει πολλά και όχι ωραία από τις ΗΠΑ», είπε

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Άναυδος ο Τζόκοβιτς με το ακροβατικό του Μαλίνιν στο καλλιτεχνικό πατινάζ (vid)
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 09.02.26

Άναυδος ο Τζόκοβιτς με το απίστευτο «ακροβατικό» του Μαλίνιν στο πατινάζ (vid)

Λίγες ημέρες μετά την ήττα του στον τελικό του Αυστραλιανού Όπεν 2026 από τον Κάρλος Αλακαράθ ο Νόβακ Τζόκοβιτς ταξίδεψε στην Ιταλία προκειμένου να απολαύσει λίγη από τη δράση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που διεξάγονται αυτές τις ημέρες  στο Μιλάνο και την Κορτίνα. Ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών κατά πολλούς, επέλεξε να παρακολουθήσει καλλιτεχνικό […]

Αλέξανδρος Κωτάκης
Νορβηγία: Η οικονομική εισαγγελία διερευνά τις διασυνδέσεις δύο διπλωματών με τον Τζέφρι Έπσταϊν
Οικονομική Εισαγγελία 09.02.26

Νορβηγία: Η οικονομική εισαγγελία διερευνά τις διασυνδέσεις δύο διπλωματών με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Η διπλωμάτης Μόνα Γιουλ και ο σύζυγός της, Τέργιε Ροντ-Λάρσεν ελέγχονται για «σοβαρή διαφθορά» αναφορικά με τις σχέσεις τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Έπειτα από ένα μήνα απεργία, επήλθε μερική συμφωνία μεταξύ νοσηλευτών και εργοδοτών στη Νέα Υόρκη
Κόσμος 09.02.26

Έπειτα από ένα μήνα απεργία, συμφωνία μεταξύ 10.500 νοσηλευτών και των εργοδοτών τους στη Νέα Υόρκη

Μετά από μαζική απεργία που κράτησε έναν ολόκληρο μήνα τα σωματεία νοσηλευτών στη Νέα Υόρκη κέρδισαν και τα αιτήματά τους θα ικανοποιηθούν, με την απεργία να λύνεται για 10.500 νοσηλευτές.

Σύνταξη
Ο πρίγκιπας Αλβέρτος ανησυχεί για την κατάσταση στη μπασκετική ομάδα της Μονακό
Μπάσκετ 09.02.26

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος ανησυχεί για την κατάσταση στη μπασκετική ομάδα της Μονακό

«Θα κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι η Μονακό θα μπορέσει να ολοκληρώσει τη σεζόν», υποσχέθηκε ο Πρίγκιπας Αλβέρτος για τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνει η Μονακό.

Σύνταξη
Λίβανος: Στους 15 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στην Τρίπολη
Κόσμος 09.02.26

Λίβανος: Στους 15 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στην Τρίπολη

Αρκετά παλιά κτίρια κατοικιών έχουν καταρρεύσει στην Τρίπολη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Λιβάνου, τις τελευταίες εβδομάδες, υπογραμμίζοντας την επιδείνωση των υποδομών και τα χρόνια παραμέλησης

Σύνταξη
Το Βιετνάμ χτίζει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό στάδιο του κόσμου – Θα έχει χωρητικότητα όσο ο Δήμος Βόλου!
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Το Βιετνάμ χτίζει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό στάδιο του κόσμου – Θα έχει χωρητικότητα όσο ο Δήμος Βόλου!

Γήπεδο που «κόβει την ανάσα», χωρητικότητας 135.000 θέσεων, κατασκευάζεται στο Βιετνάμ, σε ένα έργο που θεωρείται δεδομένο ότι θα αλλάηει τον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη.

Σύνταξη
Αίγινα: Κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης – Δύο μήνες χωρίς πόσιμο νερό το νησί
Αυτοδιοίκηση 09.02.26

Η Αίγινα κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης - Δύο μήνες χωρίς πόσιμο νερό το νησί

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε η Αίγινα μετά την αποδοχή του σχετικού αιτήματος από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Ο πράκτορας Στίβεν και η συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο στον Πειραιά – Μεταμφιεσμένος έβγαζε χρήματα από ΑΤΜ ο σμήναρχος
Κατασκοπεία 09.02.26

Ο πράκτορας Στίβεν και η συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο στον Πειραιά – Μεταμφιεσμένος έβγαζε χρήματα από ΑΤΜ ο σμήναρχος

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 54χρονος σμήναρχος είναι βαρύτατες - Κρατείται στο Αεροδικείο και το πρωί της Τρίτης αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί

Σύνταξη
Ευάγγελος Βενιζέλος: Διπλό «χτύπημα» στην κυβέρνηση – «Σήκωσε το γάντι» και απάντησε στον Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 09.02.26

Διπλό «χτύπημα» στην κυβέρνηση από Βενιζέλο - «Σήκωσε το γάντι» και απάντησε στον Μαρινάκη

Δριμύ κατηγορώ στην κυβέρνηση γιατί «συγκάλυψε τις ευθύνες των υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών», εξαπέλυσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Προηγήθηκε η αιχμηρή κριτική στο πρόσωπό του από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ παρέδωσαν δύο στρατηγεία στους Ευρωπαίους – Πήραν σε αντάλλαγμα και την ενιαία ναυτική διοίκηση
Αλλαγές 09.02.26

ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ παρέδωσαν δύο στρατηγεία στους Ευρωπαίους – Πήραν σε αντάλλαγμα και την ενιαία ναυτική διοίκηση

Οι ΗΠΑ επαναβεβαιώνουν τον κεντρικό ρόλο τους στο ΝΑΤΟ. Στο εξής θα έχουν την κεντρική διοίκηση και των τριών όπλων: των δυνάμεων Ξηράς (Landcom), του Ναυτικού (Marcom) και της Αεροπορίας (Aircom)

Σύνταξη
Αναρχική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για τα σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές υποδομές στην Ιταλία
Reuters 09.02.26

Αναρχική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για τα σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές υποδομές στην Ιταλία

Μια αναρχική ομάδα προχώρησε σε ανάληψη ευθύνης για τα σαμποτάζ σε υποδομές των σιδηροδρόμων στην Ιταλία μια ημέρα πριν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο

Σύνταξη
Η επική αντίδραση του Γκουαρδιόλα στην ασύλληπτη απόκρουση του Ντοναρούμα – Δεν το πίστευε! (vid)
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Η επική αντίδραση του Γκουαρδιόλα στην ασύλληπτη απόκρουση του Ντοναρούμα – Δεν το πίστευε! (vid)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα βλέποντας τον Ντοναρούμα... ίπταται στο 90+8' και να διατηρεί το 2-1 για τη Σίτι στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, είχε μια τέτοια αντίδραση που έγινε viral!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ποια είναι η πηγή έμπνευσης της Ντρου Μπάριμορ; Ο Σον Ουάλεν
Δεκαετίες 09.02.26

Ποια είναι η πηγή έμπνευσης της Ντρου Μπάριμορ; Ο Σον Ουάλεν

«Ο Σον ήταν ένας πραγματικά καταπληκτικός ηθοποιός και τότε βρισκόταν κυριολεκτικά παντού. Ήταν πολύ δημοφιλής», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ντου Μπάριμορ, αναφερόμενη στον παλιό συνεργάτη και φίλο της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακίνητα: Πώς η ακρίβεια… συρρικνώνει τα σπίτια μας – «Χάσαμε» σε δύο χρόνια 7 τ.μ.
Η ελληνική αγορά 09.02.26

Πώς η ακρίβεια… συρρικνώνει τα σπίτια μας - «Χάσαμε» σε δύο χρόνια 7 τ.μ.

Η τάση ανόδου των τιμών στα ακίνητα στην Ελλάδα συνεχίζεται και το 2026, αν και η αγορά δείχνει σημάδια μιας πιο «ώριμης» και ελαφρώς πιο αργής αύξησης σε σύγκριση με την εκρηκτική διετία 2023-2024. Οι συνεχιζόμενες αυξήσεις όπως είναι φυσικό αλλάζουν τα δεδομένα στην αγορά αλλά και… στα τετραγωνικά των σπιτιών που αγοράζουμε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο