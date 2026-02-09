Η πτώση του οίκου των Γλύξμπουργκ: Βιασμοί, Έπσταϊν, και ο σαμάνος που επέστρεψε από τους νεκρούς κλυδωνίζουν τη Νορβηγία

Ο επίσημος βασιλικός οίκος της Νορβηγίας, γνωστός ως Οίκος του Γλύξμπουργκ, είναι αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία του.

Η νορβηγική βασιλική οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διπλή κρίση, καθώς οι νέες αποκαλύψεις από τα αρχεία Έπσταϊν και η δίκη του Μάριους Μποργκ Χόιμπι για βιασμό αμφισβητούν τη Μέτε-Μαρίτ με την κοινή γνώμη να αναρωτιέται δημόσια αν η πριγκίπισσα δικαιούται να φέρει τον τίτλο της βασίλισσας.

Σε παράλληλο χρόνο το Παλάτι του Όσλο αναγκάζεται να απολογηθεί για σφάλματα που αγγίζουν τα όρια του σκανδάλου.

Η Νορβηγία παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις που απειλούν να αλλάξουν οριστικά το πρόσωπο της μοναρχίας.

Ο Κέτιλ Άλσταντχαϊμ, πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Aftenposten, έθεσε το ζήτημα στην καρδιά του προβλήματος αναρωτώμενος στο άρθρο του: «Μπορεί η Μέτε-Μαρίτ να γίνει βασίλισσα μετά από αυτό;»

Ο ίδιος επισημαίνει τη σοβαρότητα της κατάστασης τονίζοντας πως «εκείνη πρόκειται να γίνει βασίλισσα μια μέρα, οπότε αυτό είναι πιο δύσκολο. Οι άλλες είναι παράπλευρες ιστορίες. Δύσκολες ιστορίες, αλλά παράπλευρες. Αυτό πλήττει την οικογένεια με έναν πιο άμεσο τρόπο».

Υπό το βάρος των αποκαλύψεων, η Μέτε-Μαρίτ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του βασιλικού οίκου, εκφράζοντας τη «βαθύτατη μεταμέλειά της για τη φιλία της με τον Τζέφρι Έπσταϊν» και ζητώντας συγγνώμη για «την κατάσταση στην οποία έφερα τη βασιλική οικογένεια, ειδικά τον βασιλιά και τη βασίλισσα»

Η πριγκίπισσα Μέτε-Μαρίτ βρέθηκε στο στόχαστρο μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, που περιλαμβάνουν σχεδόν 1.000 αναφορές στο όνομά της.

Σε ένα email του 2012, η ίδια ρωτούσε τον Έπσταϊν: «Είναι απρεπές για μια μητέρα να προτείνει δύο γυμνές γυναίκες που κρατούν μια σανίδα του σερφ ως ταπετσαρία στην οθόνη του υπολογιστή για τον 15χρονο γιο μου;»

Η αποκάλυψη αυτή προκάλεσε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Γιόνας Γκαρ Στέρε, ο οποίος δήλωσε πως συμφωνεί με την παραδοχή της ίδιας ότι επέδειξε «κακή κρίση», ενώ την κάλεσε δημόσια να παράσχει περισσότερες πληροφορίες.

Ο Άλσταντχαϊμ χαρακτήρισε την παρέμβαση αυτή ως μοναδική στα χρονικά: «Δεν έχω βρει κανένα παράδειγμα από το παρελθόν όπου ένας πρωθυπουργός επέκρινε μέλος της βασιλικής οικογένειας με αυτόν τον τρόπο. Είναι εξαιρετικά σπάνιο ένας πρωθυπουργός να λέει σε ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας τι να κάνει».

Ο σύζυγός της, πρίγκιπας Χάακον, μιλώντας σε δημοσιογράφους, παραδέχθηκε τη δυσκολία της συγκυρίας. «Συμβαίνουν πολλά ταυτόχρονα. Στηρίζουμε τον Μάριους στην κατάσταση που βρίσκεται, προσέχουμε τα άλλα παιδιά, πρέπει και αυτά να προστατευθούν, και εγώ πρέπει να φροντίζω την πριγκίπισσα. Ευτυχώς, φροντίζει και εκείνη εμένα» είπε.

Η δίκη που καθηλώνει τη χώρα

Την ίδια ώρα, η δίκη του γιου της Μέτε-Μαρίτ, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, για 38 κατηγορίες που περιλαμβάνουν τον βιασμό τεσσάρων γυναικών, συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο γιος της πριγκίπισσας διαδόχου της Νορβηγίας, γεννημένος από σχέση της μητέρας του πριν από το γάμο της με τον πρίγκιπα διάδοχο Χάακον, εμφανίσθηκε στο δικαστήριο φορώντας πράσινο παντελόνι και πράσινο πουλόβερ και προκάλεσε την οργή του Τύπου.

Ανέκφραστος, φορώντας χοντρά γυαλιά και σκουλαρίκια, έμεινε όρθιος στη διάρκεια της ανάγνωσης του κατηγορητηρίου. Ο 29χρονος, ο οποίος καλείται να λογοδοτήσει συνολικά για 38 κατηγορίες, για τις οποίες μπορεί να καταδικασθεί σε κάθειρξη 16 ετών, παραδέχθηκε ορισμένα άλλα, ήσσονα αδικήματά του.

Κατηγορείται κυρίως για το βιασμό τεσσάρων γυναικών, για άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας εναντίον πρώην συντρόφων του και για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

«Είμαι γνωστός μόνο ως ο γιος της μητέρας μου. Τίποτα περισσότερο. Είχα μια ακραία ανάγκη για επιβεβαίωση»

Ο 29χρονος υποστήριξε ότι η ζωή του είναι γεμάτη από σεξ, ναρκωτικά και αλκοόλ, γεγονός που το απέδωσε στην έντονη ανάγκη του να νιώθει κοινωνικά αποδεκτός.

«Είμαι γνωστός μόνο ως ο γιος της μητέρας μου. Τίποτα περισσότερο. Είχα μια ακραία ανάγκη για επιβεβαίωση», ανέφερε απευθυνόμενος στους τρεις δικαστές, σύμφωνα με το BBC.

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει περίπου επτά εβδομάδες, στον απόηχο των αποκαλύψεων που αφορούν τόσο τον ίδιο όσο και τη μητέρα του.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη αρχικά στις 4 Αυγούστου 2024, ως ύποπτος ότι είχε επιτεθεί στη σύντροφό του το προηγούμενο βράδυ.

Λίγες ημέρες αργότερα, παραδέχθηκε ότι ενήργησε «υπό την επήρεια αλκοόλ και κοκαΐνης, έπειτα από καβγά», διευκρινίζοντας παράλληλα ότι αντιμετωπίζει «ψυχικές διαταραχές» και ότι εδώ και καιρό δίνει μάχη με την εξάρτηση από τα ναρκωτικά.

Μοναρχία σε ελεύθερη πτώση

Λίγο πριν ο Βασιλιάς Χάραλντ συμπληρώσει το 89ο έτος της ηλικίας του, ο θεσμός που εκπροσωπεί κλονίζεται από δύο παράλληλα σκάνδαλα που έχουν φέρει τη δημοτικότητα του στέμματος σε ιστορικό χαμηλό.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της εφημερίδας Aftenposten, η υποστήριξη προς τη μοναρχία έχει κατρακυλήσει στο 54% από το 72% που βρισκόταν μόλις πριν από δύο χρόνια.

Η κατάσταση είναι τόσο κρίσιμη, ώστε σχεδόν οι μισοί Νορβηγοί θεωρούν πλέον πως η πριγκίπισσα Μέτε-Μαρίτ δεν μπορεί να χριστεί βασίλισσα όταν ο σύζυγός της, πρίγκιπας Χάακον, ανέλθει στον θρόνο.

Παρά την κοινωνική αναταραχή, η πολιτική τάξη της Νορβηγίας φαίνεται να τηρεί στάση αναμονής.

Σε πρόσφατη δημοσκόπηση της εφημερίδας Aftenposten, η υποστήριξη προς τη μοναρχία έχει κατρακυλήσει στο 54% από το 72% που βρισκόταν μόλις πριν από δύο χρόνια

Σε πρόσφατη ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο για τη μετατροπή του πολιτεύματος σε αβασίλευτη δημοκρατία, μόλις 26 βουλευτές ψήφισαν υπέρ, έναντι 141 που στήριξαν τη μοναρχία.

Όπως εξηγούν αναλυτές, οι πολιτικοί προτιμούν να εξετάζουν τον θεσμό σε βάθος χρόνου και όχι υπό το πρίσμα της τρέχουσας ειδησεογραφίας σημειώνει ο The Guardian.

Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει: μπορεί μια μελλοντική βασίλισσα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων όταν η σκιά ενός καταδικασμένου εγκληματία και οι δικαστικές περιπέτειες του γιου της έχουν τσακίσει την εικόνα της;

Το Παλάτι των σκανδάλων

Η νορβηγική βασιλική οικογένεια έχει αποδείξει στο παρελθόν πως μπορεί να επιβιώνει από κρίσεις που θα λύγιζαν άλλους θεσμούς.

Ακόμη και η σχέση του βασιλιά Χάραλντ και της βασίλισσας Σόνιας της Νορβηγίας αρχικά θεωρήθηκε «απαγορευμένη». Γνωρίστηκαν το 1959 σε μία δεξίωση, εκείνος μόλις είχε ολοκληρώσει τη στρατιωτική του εκπαίδευση ενώ η μελλοντική πριγκίπισσα, ήταν φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο του Όσλο.

Αυτός ο «έρωτας με την πρώτη ματιά» βρέθηκε υπό την πίεση του παλατιού και της κυβέρνησης, οι οποίοι ανησυχούσαν ότι η κόρη εμπόρου ενδυμάτων, δεν ήταν η κατάλληλη για να γίνει πριγκίπισσα.

Ακόμη και η σχέση του βασιλιά Χάραλντ και της βασίλισσας Σόνιας της Νορβηγίας αρχικά θεωρήθηκε «απαγορευμένη»

Ο βασιλιάς Όλαφ Ε΄, πατέρας του Χάραλντ, δεν ενέκρινε τη σχέση τους για σχεδόν μια δεκαετία ωστόσο και παρά τις πιέσεις ο Χάραλντ δήλωσε ότι προτιμούσε να παραμείνει ανύπαντρος παρά να παντρευτεί οποιαδήποτε άλλη γυναίκα εκτός από τη Σόνια. Η απόφαση δημιούργησε κλυδωνισμούς στη μοναρχία και προκάλεσε σοβαρές πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Τελικά το 1968 ο βασιλιάς υποχώρησε και το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου και μάλιστα ήταν ο ίδιος που συνόδευσε την νύφη στον καθεδρικό ναό του Όσλο, μπροστά σε 850 καλεσμένους. Όμως τα τρέχοντα γεγονότα δείχνουν να ξεπερνούν κάθε προηγούμενο.

Η ίδια η είσοδος της Μέτε-Μαρίτ στη βασιλική οικογένεια το 2001, ως ανύπαντρη μητέρα με ένα παρελθόν που θεωρήθηκε αντισυμβατικό για τα δεδομένα της εποχής, είχε «προκαλέσει σάλο» στη νορβηγική κοινωνία.

Παρά τις αρχικές αντιδράσεις, ο γάμος της με τον πρίγκιπα Χάακον έγινε τελικά δεκτός, και η ίδια κατάφερε να κερδίσει τον σεβασμό των πολιτών, μετατρέποντας μια αρχική κρίση σε μια ιστορία αποδοχής και εκσυγχρονισμού του θεσμού.

Το Παλάτι άντεξε και το γάμο της πριγκίπισσας Μάρθα Λουίζα με τον αμφιλεγόμενο Ντούρεκ Βέρετ το 2024.

Ο bisexual σαμάνος Ντούρεκ έχει προκαλέσει παγκόσμιο αποτροπιασμό με ισχυρισμούς ότι ο παιδικός καρκίνος προκαλείται από τη δυστυχία, ενώ ο ίδιος υποστηρίζει πως έχει «επιστρέψει από τους νεκρούς»

Ο bisexual σαμάνος Ντούρεκ Βέρετ έχει προκαλέσει παγκόσμιο αποτροπιασμό με ισχυρισμούς ότι ο παιδικός καρκίνος προκαλείται από τη δυστυχία, ενώ ο ίδιος υποστηρίζει πως έχει «επιστρέψει από τους νεκρούς» μετά από κώμα ενός μηνός, κατά το οποίο η ψυχή του «κάηκε».

Επιπλέον η δημόσια κόντρα της πριγκίπισσας με την πεθερά της, η οποία σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο περιοδικό Se og Hør χαρακτήρισε τον γιο της «επικίνδυνο», υποστηρίζοντας μάλιστα πως έχει υποβάλει τη Μάρθα Λουίζα σε «πλύση εγκεφάλου» φέρνει ακόμη περισσότερους πονοκεφάλους στη μοναρχία της χώρας.

Παρά τον σάλο, η Μάρθα Λουίζα κατάφερε να διατηρήσει τον τίτλο της πριγκίπισσας, μια απόφαση που αμφισβητείται έντονα από τη νορβηγική κοινή γνώμη.

Η κριτική εστιάζεται στο γεγονός ότι η ίδια φέρεται να αθέτησε τη συμφωνία της με το Παλάτι, χρησιμοποιώντας τον τίτλο της για εμπορικούς σκοπούς, όπως η προώθηση επωνυμίας ρούχων και η πώληση τζιν.

Τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης καταδικάζουν απερίφραστα το ζεύγος, κατηγορώντας τους ότι εκμεταλλεύονται το βασιλικό γόητρο για προσωπικό πλουτισμό, συνδυάζοντάς το με την προώθηση επικίνδυνων εναλλακτικών μεθόδων υγειονομικής περίθαλψης.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η συσσώρευση αυτών των σκανδάλων έχει φέρει τον θεσμό σε ιστορικό χαμηλό καθώς η διαφορά με τις προηγούμενες κρίσεις είναι πλέον χαοτική.

Τα περιστατικά, αν και ενοχλητικά για το κύρος του Βασιλιά Χάραλντ, παρέμεναν στο πλαίσιο των «δύσκολων οικογενειακών ιστοριών» που η μοναρχία μπορούσε να διαχειριστεί.

Οι αναλυτές και οι γνώστες του Παλατιού συμφωνούν πως «οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων είναι μιας εντελώς διαφορετικής τάξης μεγέθους».

«Συμβαίνουν πολλά ταυτόχρονα. Στηρίζουμε τον Μάριους στην κατάσταση που βρίσκεται, προσέχουμε τα άλλα παιδιά, πρέπει και αυτά να προστατευθούν, και εγώ πρέπει να φροντίζω την πριγκίπισσα. Ευτυχώς, φροντίζει και εκείνη εμένα»

Η εμπλοκή του ονόματος της μέλλουσας βασίλισσας στα αρχεία ενός καταδικασμένου παιδεραστή και οι κατηγορίες για βιασμό εναντίον του γιου της, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που απειλεί την ίδια την ουσία της μοναρχίας.

Το πώς θα χειριστεί η βασιλική οικογένεια το ζήτημα των αρχείων Επστάιν θα είναι καθοριστικό για το «πώς θα τους βλέπει ο κόσμος τις επόμενες εβδομάδες, μήνες και χρόνια», σημειώνουν πολιτικοί αναλυτές στο Όσλο.

Η διαφορά με τις προηγούμενες κρίσεις έγκειται στο γεγονός ότι αυτή τη φορά η πίεση δεν προέρχεται μόνο από τα ταμπλόιντ, αλλά από την ίδια την κορυφή της πολιτικής ιεραρχίας και τη βάση της κοινωνίας, που ζητά πλέον όχι απλώς συγγνώμες, αλλά πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία.

«Στην πράξη, ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να δώσει ή να αφαιρέσει βασιλικούς τίτλους είναι ο βασιλιάς»

Η δημοσιογράφος του κρατικού δικτύου NRK, Βίλντε Χέλιεσεν, σημειώνει πως οι πολίτες περιμένουν ακόμα απαντήσεις. «Είπε ότι μετανιώνει για την επαφή της με τον Έπσταϊν και ότι θα έπρεπε να έχει ερευνήσει καλύτερα το παρελθόν του, ζητώντας συγγνώμη γι’ αυτό. Ωστόσο, τα πρόσφατα αρχεία άφησαν νέα ερωτήματα αναπάντητα».

Η Χέλιεσεν εξηγεί πως, παρά την κοινωνική πίεση, η τελική απόφαση ανήκει στον μονάρχη. «Στην πράξη, ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να δώσει ή να αφαιρέσει βασιλικούς τίτλους είναι ο βασιλιάς. Όσο η Μέτε-Μαρίτ είναι σύζυγος του διαδόχου του θρόνου, μια μέρα θα είναι βασίλισσα – ή θα φέρει τον τίτλο που ο βασιλιάς εκείνης της εποχής θα αποφασίσει. Αυτό είναι το τυπικό μέρος».

Ωστόσο, η ραγδαία πτώση της δημοτικότητας και η δυσαρέσκεια που εξέφρασε ο ηγέτης της ένωσης Η Νορβηγία Ως Δημοκρατία, Κρεγκ Άεν-Στόκντεϊλ, λέγοντας πως «τώρα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον άλλα τέσσερα χρόνια» για μια νέα ψηφοφορία στο κοινοβούλιο, δείχνουν πως η εμπιστοσύνη του λαού έχει χτυπηθεί ανεπανόρθωτα.