Νορβηγία: Το σκάνδαλο Έπσταϊν θα διερευνηθεί από κοινοβουλευτική επιτροπή

Το εύρος του σκανδάλου Έπσταϊν θα ερευνήσει τo νορβηγικό κοινοβούλιο. Συμφώνησε να συγκροτήσει ανεξάρτητη διερευνητική επιτροπή για να φέρει στο φως τους παλαιότερους δεσμούς μεταξύ του Αμερικανού καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή και προσωπικοτήτων της χώρας.

Τα επιφανή πρόσωπα της χώρας που έχουν συνδέσει το όνομά τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν είναι πολλά. Από την πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, σύζυγο του διαδόχου του θρόνου, μέχρι έναν πρώην πρωθυπουργό που έγινε πρόεδρος της επιτροπής Νόμπελ, αλλά και την υψηλόβαθμη διπλωμάτη και τον σύζυγό της.

«Είναι απολύτως ζωτικής σημασίας να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στη νορβηγική διπλωματία, στον πολιτικό κόσμο και στη νορβηγική δημοκρατία», δήλωσε ο Περ-Βίλι Άμουντσεν. Είναι ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής επιτροπής που έχει αναλάβει τη διασφάλιση του σεβασμού στο Σύνταγμα.

«Ο βαθμός βαρύτητας όσων αποκαλύφθηκαν τις τελευταίες ημέρες είναι πολύ υψηλός και ρίχνει φως από άλλη οπτική γωνία σε ορισμένα παρελθόντα γεγονότα», πρόσθεσε.

Διερευνητική επιτροπή

Παρότι υιοθετήθηκε η απόφαση για την ίδρυση ανεξάρτητης διερευνητικής επιτροπής, η εντολή της, η σύνθεσή της και το χρονοδιάγραμμά της δεν έχουν καθοριστεί ακόμη.

Το Πράσινο Κόμμα (MDG), που στηρίζει την κυβέρνηση των Εργατικών, υποστηρίζει ότι την προεδρία αυτής της επιτροπής θα πρέπει να αναλάβει η πρώην ανακρίτρια Γαλλονορβηγίδα Έβα Ζολί.

Οικείοι τόνοι και διακεκριμένη διαφθορά

Σύμφωνα με έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ είχε ανταλλάξει εκατοντάδες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον Έπσταϊν. Αυτό την περίοδο 2011-2014. Συχνά είχαν εκπληκτικά οικείο τόνο, και παρά το γεγονός ότι ο Έπσταϊν είχε ήδη καταδικαστεί το 2008 για την προσέλκυση ανήλικης για σεξουαλικούς σκοπούς.

Η νορβηγική αστυνομία έχει επίσης αρχίσει τη διενέργεια ερευνών για «διακεκριμένη διαφθορά» σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ. Επίσης έρευνα ξεκίνησε και σε βάρος της εξέχουσας διπλωμάτη Μόνα Γιουλ, καθώς και σε βάρος του συζύγου της, Τέργιε Ροντ-Λάρσεν, για συνενοχή.

Τα τρία αυτά πρόσωπα είχαν σχέσεις με τον Έπσταϊν, την περίοδο που ο Γιάγκλαντ ήταν πρόεδρος της επιτροπής Νόμπελ και γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επίσης, η Γιουλ εργαζόταν στο υπουργείο Εξωτερικών πριν γίνει πρεσβευτής στη Βρετανία.

Και στην Ελβετία

Στην Ελβετία, επίσης, οι διοργανωτές του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός άρχισαν εσωτερική έρευνα για τον πρόεδρό τους, τον Νορβηγό Μπόργκε Μπρέντε. Ο Μπρέντε συνάντησε επανειλημμένα τον Έπστιν το 2018 και το 2019.

Αφού κατά το παρελθόν υποβάθμισαν συχνά τον το πόσο κοντά βρίσκονταν στον Έπσταϊν, αρκετές από τις προσωπικότητες αυτές, όπως η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, ζήτησαν συγγνώμη και παραδέχτηκαν ότι έκαναν «λάθος στην κρίση» τους.

Ωστόσο, από αυτά που προκύπτουν από τις συνομιλίες τους με τον χρηματιστή, ορισμένα από αυτά τα πρόσωπα επωφελήθηκαν από την οικονομική ή υλική γενναιοδωρία του.

Σύμφωνα με τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης, ο Τζέφρι Έπσταϊν μεταβίβασε, μεταξύ άλλων, 10 εκατομμύρια δολάρια στα δύο παιδιά της Γιουλ και του συζύγου της, Τέργιε Ροντ-Λάρσεν.