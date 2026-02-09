Νορβηγία: Η οικονομική εισαγγελία διερευνά τις διασυνδέσεις δύο διπλωματών με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Η Εισαγγελία Οικονομικών Εγκλημάτων στη Νορβηγία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα σε σχέση με τις φερόμενες διασυνδέσεις δύο υψηλόβαθμων διπλωματών με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Η πρώτη διπλωμάτης είναι η Μόνα Γιουλ, η οποία παραιτήθηκε την Κυριακή, παραδεχόμενη «κακή κρίση», αναφορικά με τη γνωριμία της με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.

Σύμφωνα με την υπηρεσία οικονομικών εγκλημάτων, Økokrim, η Μόνα Γιουλ ελέγχεται για «σοβαρή διαφθορά», ενώ εργαζόταν στον υπουργείο Εξωτερικών. Η Γιουλ παραιτήθηκε από τη θέση της πρεσβευτή στην Ιορδανία και το Ιράκ.

Ο δεύτερος είναι ο σύζυγός της, Τέργιε Ροντ-Λάρσεν, πρώην διπλωμάτης και πρώην πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Ειρήνης (IPI). Είναι επίσης ύποπτος για συνενοχή σε σοβαρή διαφθορά.

Ο Πολ Λόνσεθ, επικεφαλής της Økokrim, δήλωσε: «Έχουμε ξεκινήσει έρευνα για να διευκρινίσουμε εάν έχουν διαπραχθεί εγκληματικές πράξεις. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια ολοκληρωμένη και, κατά πάσα πιθανότητα, μακροπρόθεσμη έρευνα. Μεταξύ άλλων, η υπηρεσία θα διερευνήσει εάν η Γιουλ απολάμβανε οφέλη σε σχέση με τη θέση της».

«Αβάσιμοι ισχυρισμοί»

Οι δικηγόροι της Μόνα Γιουλ και του Τέργιε Ροντ-Λάρσεν δήλωσαν ότι οι πελάτες τους συνεργάζονται με τους ερευνητές. Επίσης ότι και είναι βέβαιοι ότι οι κατηγορίες θα κριθούν αβάσιμες.

Το ζευγάρι, που ήταν μέρος μιας μικρής ομάδας διπλωματών που διευκόλυναν τις συμφωνίες του Όσλο του 1993-1995, είναι μεταξύ των Νορβηγών που γράφτηκαν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για τα αρχεία Έπσταϊν.

Πριγκίπισσα και πρωθυπουργός

Ο Τζέφρι Έπσταϊν φέρεται ότι διατηρούσε δεσμούς με μια σειρά από σημαντικές προσωπικότηες στη Νορβηγία και οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει σοκ.

Μεταξύ αυτών είναι η σύζυγος του διαδόχου του θρόνου, Μέτε-Μάριτ. Επίσης, η Økorkrim έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τον Θιόρμπρορν Γιάγκλαντ, πρώην πρωθυπουργό των Εργατικών της Νορβηγίας, πρώην πρόεδρο της νορβηγικής επιτροπής Νόμπελ και πρώην γενικό γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η εμφάνιση ενός ονόματος στα αρχεία δεν υποδηλώνει από μόνη της αδικοπραγία ή παράνομη συμπεριφορά. Η Μέτε-Μάριτ, η οποία πρέπει να διαχειριστεί και τις δικαστικές περιπέτειες του γιου της που κατηγορείται για βιασμούς, εξέφρασε «βαθιά λύπη» για τη σχέση της με τον Έπσταϊν. Και εκείνη αναγνώρισε στον εαυτό της «κακή κρίση».

Η κληρονομιά του Έπσταϊν

Στην περίπτωση των Γιουλ και Ροντ-Λάρσεν τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Τα αρχεία, που δημοσιεύθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, φαίνεται να δείχνουν ότι τα δύο παιδιά τους κληρονόμησαν 10 εκατομμύρια δολάρια από τον Έπσταϊν. Επίσης ότι ο Ρόντ-Λάρσεν διορίστηκε εκτελεστής της διαθήκης του χρηματιστή το 2017 (αυτή η διαθήκη αργότερα ανακλήθηκε).

Από τα αρχεία φαίνεται ότι οι δύο διπλωμάτες επισκέφθηκαν το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν με τα παιδιά τους το 2011. Ο Ροντ-Λάρσεν στη συνέχεια ευχαριστούσε τον χρηματιστή για το ταξίδι και περιέγραφε το νησί ως «εντελώς μοναδικό». «Όλοι το λατρέψαμε!» έγραψε σε ένα email, πριν προσθέσει: «Η Μόνα στέλνει ένα φιλί».

Ανακοινώνοντας την παραίτηση της Μόνα Γιουλ, ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, Έσπεν Μάρτ Έιντε, της απέδωσε «σοβαρό έλλειμμα κρίσης». «Η κατάσταση δυσχεραίνει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης που απαιτεί ο ρόλος», τόνισε.

Ο δικηγόρος της Γιουλ, Τόμας Σκγέλμπρεντ, δήλωσε ότι οι κατηγορίες που τις έχουν απαγγελθεί είναι «σοβαρές». Αλλά, πρόσθεσε, η πελάτισσά του «βλέπει θετικά το γεγονός ότι οι ισχυρισμοί θα υποβληθούν τώρα σε διεξοδική έρευνα, επιτρέποντας την αποσαφήνιση των πραγματικών συνθηκών. Η πελάτισσά μου δεν αναγνωρίζει τις κατηγορίες που της απαγγέλθηκαν».

Ο δικηγόρος του Ροντ-Λάρσεν, Τζον Κρίστιαν Έλντεν, δήλωσε ότι η κατηγορία εναντίον του πελάτη του για φερόμενη συνέργεια σε διαφθορά μεταξύ 2011 και 2018 «επικεντρώνεται σε μια μεταβίβαση διαμερίσματος το 2018 και ένα πιθανό ταξίδι το 2011».

«Παραμένει πλήρως διαθέσιμος στους ερευνητές και συνεργάζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό σε αυτό το στάδιο. Ο Ροντ-Λάρσεν είναι βέβαιος ότι μόλις εξεταστούν διεξοδικά όλα τα πραγματικά περιστατικά, η έρευνα θα διευκρινίσει ότι δεν υπάρχει βάση για ποινική ευθύνη και η υπόθεση θα απορριφθεί», πρόσθσε.

Ο Ροντ-Λάρσεν έχει ζητήσει συγγνώμη αρκετές φορές για τη σχέση που είχε με τον Έπσταϊν και το 2020 παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του IPI.