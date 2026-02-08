Νορβηγία: Επιφανής διπλωμάτης παραιτήθηκε λόγω των δεσμών της με τον Έπσταϊν

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η διακεκριμένη πρέσβης Μόνα Γιουλ θα παραιτηθεί λόγω «σοβαρής εσφαλμένης κρίσης» σχετικά με τις σχέσεις της με τον αποθανόντα σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν, στο πλαίσιο ενός σκανδάλου που λαμβάνει διαστάσεις στη σκανδιναβική χώρα και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το υπουργείο ανέστειλε την Γιουλ από τη θέση της πρέσβης στην Ιορδανία και το Ιράκ, εν αναμονή εσωτερικής έρευνας για τις σχέσεις της με τον Έπσταϊν, οι οποίες αποκαλύφθηκαν σε μια τεράστια σειρά αρχείων που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η επαφή της Γιουλ με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Έπσταϊν έδειξε σοβαρή έλλειψη κρίσης. Η υπόθεση καθιστά δύσκολη την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης που απαιτεί ο ρόλος», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας Έσπεν Μπαρθ Άιντ σε μια ανακοίνωση.

Η Γιουλ, 66 ετών, πρώην υφυπουργός, εκπροσώπησε στο παρελθόν τη Νορβηγία ως πρέσβης στο Ισραήλ, τη Βρετανία και τα Ηνωμένα Έθνη.

Hvem er egentlig «fredstvillingene» (Emma og Edward) til Mona Juul og Terje Rød-Larsen? – Hvorfor skulle de arve 10 millioner dollar av Epstein? Dette plasserer dem blant de største mottakerne av arv fra ham. – Hvorfor finnes det hverken bilder eller informasjon om dem på… pic.twitter.com/UQbHMj9OyE — Emil Lundal (@Emil_Lundal) February 1, 2026

Το νήμα των συνδέσμων και οι σχέσεις με το Ισραήλ

Στη Βρετανία, ο επικεφαλής του προσωπικού του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, Μόργκαν ΜακΣουίνι, παραιτήθηκε την Κυριακή, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη συμβουλή που έδωσε στον Σταρμερ να ορίσει τον Πίτερ Μάντελσον πρέσβη στις ΗΠΑ, παρά τις γνωστές συνδέσεις του με τον Έπσταϊν.

Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την Γιουλ δήλωσε ότι αυτή παραιτήθηκε οικειοθελώς, καθώς η τρέχουσα κατάσταση της καθιστούσε αδύνατη την εκτέλεση των καθηκόντων της.

«Η Μόνα Γιουλ θα συνεχίσει να συνεργάζεται πλήρως με το Υπουργείο Εξωτερικών για να διασφαλίσει ότι όλα τα σχετικά στοιχεία της υπόθεσης θα έρθουν στο φως», δήλωσε ο δικηγόρος της, Τόμας Σκέλμπρεντ, σε μια ανακοίνωση.

Το υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι ξεκίνησε επίσης επανεξέταση των προηγούμενων επιχορηγήσεων του προς το Διεθνές Ινστιτούτο Ειρήνης (IPI), ένα think tank της Νέας Υόρκης με επικεφαλής τον σύζυγο της Γιουλ, Τέργε Ρόεντ-Λάρσεν, μέχρι το 2020.

Ο Ρόεντ-Λάρσεν, 78 ετών, ο οποίος διετέλεσε για σύντομο χρονικό διάστημα υπουργός το 1996 υπό τον τότε πρωθυπουργό Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ, έχει απολογηθεί επανειλημμένα για τη σχέση του με τον Έπσταϊν.

«Το Εθνικό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει ήδη διερευνήσει το θέμα αυτό πριν από αρκετά χρόνια, αλλά ο Τέργε Ρόεντ-Λάρσεν φυσικά δεν έχει καμία αντίρρηση να γίνει ξανά», δήλωσε ο δικηγόρος του, Τζον Κρίστιαν Έλντεν, σε μια δήλωση.

Ο Γιουλ και ο Ρόεντ-Λάρσεν έγιναν γνωστοί ως μέλη μιας μικρής ομάδας διπλωματών που συνέβαλαν στη σύναψη των Συμφωνιών του Όσλο το 1993-1995, οι οποίες θεωρήθηκαν τότε ως σημαντική πρόοδος στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων, αν και η ειρήνη παρέμεινε ακατόρθωτη.