Γαλλία: Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Τζακ Λανγκ παραιτήθηκε λόγω έρευνας σχετικής με τον Έπσταϊν

Οι συνέπειες των αποκαλύψεων των αρχείων Έπσταϊν απλώνονται σε όλο τον κόσμο, και στη Γαλλία. Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού, Τζακ Λανγκ, ανακοίνωσε ότι παραιτείται από του επικεφαλής του Ινστιτούτου για τον Αραβικό Κόσμο, καθώς είναι σε εξέλιξη έρευνα για φορολογική απάτη που συνδέεται με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Τζακ Λανγκ, ένας από τους επιφανείς Γάλλους πολιτικούς, φέρεται να είχε παλαιότερες οικονομικές συναλλαγές με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Έπσταϊν.

Το όνομα του Τζακ Λανγκ εμφανίστηκε στα πρόσφατα αρχεία της υπόθεσης που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο Λανγκ είναι κυρίως γνωστός για το έργο του ως υπουργού Πολιτισμού των κυβερνήσεων του Φρανσουά Μιτεράν στη Γαλλία, τις δεκαετίες 1980 και 1990.

«Επιδεινούμενη φοροδιαφυγή»

Ο 86χρονος Τζακ Λανγκ κλήθηκε για εξηγήσεις από το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο επιβλέπει το Ινστιτούτο Αραβικού Κόσμου, οπότε και υπέβαλε την παραίτησή του.

«Είναι πολύ λυπημένος και βαθιά πληγωμένος που εγκαταλείπει μια θέση που αγαπά», δήλωσε ο δικηγόρος του, Λοράν Μερλέ. Ωστόσο, είπε, «έβαλε τα συμφέροντα του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου πάνω απ’ όλα». Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο Τζακ Λανγκ αρνείται τους ισχυρισμούς για το πρόσωπό του και τους χαρακτηρίζει «ανακριβείς».

Το υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε την παραίτησή του το Σάββατο το βράδυ.

Το γραφείο του οικονομικού εισαγγελέα δήλωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τον Τζακ Λανγκ και την κόρη του, Καρολάιν, σχετικά με φερόμενη «επιδεινωμένη φοροδιαφυγή».

Ο γαλλικός ερευνητικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Mediapart παρουσίασε ρεπορτάζ την περασμένη εβδομάδα για φερόμενους οικονομικούς και επιχειρηματικούς δεσμούς μεταξύ της οικογένειας Λανγκ και του Τζέφρι Έπσταϊν. Οι συναλλαγές φέρονται ότι γίνονταν μέσω μιας υπεράκτιας εταιρείας με έδρα τις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ στην Καραϊβική Θάλασσα.

Το όνομα του Τζακ Λανγκ αναφέρθηκε περισσότερες από 600 φορές στα αρχεία του Έπσταϊν, γεγονός που δείχνει αδιάλειπτη αλληλογραφία μεταξύ 2012 και 2019. Η κόρη του ήταν επίσης στα δημοσιευμένα αρχεία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι «έλαβε υπόψη» την παραίτηση του Τζακ Λανγκ και ξεκίνησε τη διαδικασία αναζήτησης του διαδόχου του, δήλωσε το υπουργείο.

Ο Λανγκ ηγείτο του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου από το 2013.