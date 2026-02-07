Επσταϊν – Γαλλία: Η εισαγγελία ξεκινά έρευνα σε βάρος του πρώην υπουργού πολιτισμού Τζακ Λανγκ
Ερευνα σε βάρος του πρώην υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας Τζακ Λανγκ και της κόρης του ξεκινά η εισαγγελία, μετά τις αποκαλύψεις για τους φερόμενους οικονομικούς δεσμούς τους με τον Τζέφρι Επσταϊν.
Η οικονομική εισαγγελία της Γαλλίας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως ξεκινά έρευνα για «φορολογική απάτη» σε βάρος του Τζακ Λανγκ – πρώην υπουργού Πολιτισμού και νυν προέδρου του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου του Παρισιού – και της κόρης του, μετά τις αποκαλύψεις για την υπόθεση Επσταϊν (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Sarah Meyssonnier, επάνω, ο Τζακ Λανγκ).
Ο 86χρονος Τζακ Λανγκ κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις και στο γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών
Η έρευνα αφορά «τις αποκαλύψεις της Mediapart σχετικά με την Καρολίν και τον Τζακ Λανγκ» και τους φερόμενους οικονομικούς δεσμούς τους με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Επσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019, ανέφερε η οικονομική εισαγγελία της Γαλλίας, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της εφημερίδας Le Figaro.
Χθες Παρασκευή, ο 86χρονος Τζακ Λανγκ κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στο γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών. Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να διασφαλίσει τη λειτουργία του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου του Παρισιού, τόνισε ο γάλλος ΥΠΕΞ Ζαν-Νοέλ Μπαρό από τη Βηρυτό.
Ο Τζακ Λανγκ «θα γίνει δεκτός την Κυριακή, μόλις επιστρέψει στο Παρίσι και διατηρώ ανοιχτές όλες τις επιλογές σε ό,τι αφορά τη συνέχιση της θητείας του», πρόσθεσε.
Το υπουργείο Εξωτερικών είναι ο βασικός χρηματοδότης του εμβληματικού Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου, στο οποίο πρόεδρος είναι από το 2013 ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Τζακ Λανγκ.
Ζητούν την παραίτησή του
Οι φωνές που ζητούν την παραίτηση του Λανγκ πολλαπλασιάστηκαν μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον Επσταϊν, αφού δημοσιοποιήθηκαν εκατομμύρια έγγραφα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
Τη Δευτέρα η κόρη του Λανγκ, Καρολίν, παραιτήθηκε από τη θέση της επικεφαλής του συνδικάτου κινηματογραφικών παραγωγών έπειτα από τις αποκαλύψεις για την ύπαρξη offshore εταιρείας την οποία είχε συστήσει το 2016 με τον αμερικανό επιχειρηματία.
Πηγή: ΑΠΕ
