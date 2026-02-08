newspaper
Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
Όταν ο Έπσταϊν κυνηγούσε τη μακροζωία: Χρηματοδότηση ερευνών και καινοτόμες γενετικές εξετάσεις
Κόσμος 08 Φεβρουαρίου 2026, 10:00

Όταν ο Έπσταϊν κυνηγούσε τη μακροζωία: Χρηματοδότηση ερευνών και καινοτόμες γενετικές εξετάσεις

Ο Έπσταϊν πλήρωσε για καινοτόμες γενετικές εξετάσεις σε μια προφανή προσπάθεια να διερευνήσει τη δυνατότητα παράτασης της ζωής, όπως αποκαλύπτουν νέα email

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Νέα στοιχεία που προκύπτουν από τα πρόσφατα δημοσιοποιημένα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν ρίχνουν φως σε μια λιγότερο γνωστή – αλλά εξίσου ανησυχητική – πτυχή της ζωής του: το έντονο ενδιαφέρον του για τη γενετική, τη μακροζωία και την αναγεννητική ιατρική.

Σύμφωνα με εσωτερικά emails, ο καταδικασμένος σεξουαλικός εγκληματίας φέρεται να πλήρωσε για γενετικές εξετάσεις και να διερεύνησε τη δυνατότητα αξιοποίησης του ίδιου του γενετικού του υλικού με στόχο την επιβράδυνση ή ακόμη και την αναστροφή της γήρανσης.

Η αναγεννητική ιατρική, ένας ταχέως αναπτυσσόμενος κλάδος της βιοϊατρικής επιστήμης, στοχεύει στην αποκατάσταση κατεστραμμένων ιστών και οργάνων μέσω της καλλιέργειας νέων κυττάρων.

Για ορισμένους, αποτελεί ελπίδα για καλύτερη ποιότητα ζωής· για άλλους, ιδίως όταν συνδέεται με ισχυρούς και ηθικά αμφιλεγόμενους χρηματοδότες, εγείρει σοβαρά ερωτήματα δεοντολογίας.

Γενετικές εξετάσεις σε κορυφαία αμερικανικά ιδρύματα

Αρκετά χρόνια μετά την καταδίκη του το 2008 για υποθέσεις που σχετίζονταν με εμπορία λευκής σαρκός, ο Έπσταϊν πλήρωσε για καινοτόμες γενετικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν από γιατρό συνδεδεμένο με ένα από τα πλέον διακεκριμένα νοσοκομεία των Ηνωμένων Πολιτειών, το Massachusetts General Hospital (MGH).

 Ο γιατρός αυτός, ο Τζόζεφ Θακουράι, ήταν τότε ανώτερος ερευνητής και συνεργαζόταν με μεγάλης κλίμακας γονιδιωματικά προγράμματα της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ.

Σύμφωνα με δήλωση του ίδιου του Θακουράι στο CNN, ο Έπσταϊν συμμετείχε και στο Harvard Personal Genome Project, μια παγκόσμια δημόσια βάση δεδομένων γενετικών πληροφοριών από εθελοντές. Στόχος του προγράμματος είναι η καλύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ γονιδίων και ανθρώπινων χαρακτηριστικών ή ασθενειών.

Έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης περιλαμβάνουν πρόταση που απέστειλε ο Θακουράι στον Έπσταϊν τον Φεβρουάριο του 2014.

Σε αυτήν, ζητούσε χρηματοδότηση για ένα ιδιωτικό ερευνητικό πρόγραμμα που θα ανέλυε το γονιδίωμα ασθενών, με στόχο την κατανόηση γενετικών αιτιών ασθενειών.

Παράλληλα, η πρόταση περιλάμβανε και «εξατομικευμένες» επιλογές έρευνας ειδικά για τον ίδιο τον Έπσταϊν.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 2014, ο γιατρός έστειλε αναλυτικό τιμολόγιο που περιελάμβανε αρχική επένδυση 2.000 δολαρίων για τη μερική ανπάλυσγ του γονιδιώματος του Έπσταϊν.

CRISPR, βλαστικά κύτταρα και πειραματικές ιδέες

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι στην πρόταση γινόταν αναφορά στη χρήση της τότε καινοτόμου τεχνολογίας επεξεργασίας γονιδίων CRISPR.

Ο Θακουράι πρότεινε την επεξεργασία βλαστικών κυττάρων του Έπσταϊν ώστε να εισαχθούν μεταλλάξεις που «πιστεύεται ότι αυξάνουν τη μακροζωία».

Μάλιστα, σε σημείωμά του ανέφερε ότι αυτή η δυνατότητα προσφερόταν αποκλειστικά στον Έπσταϊν λόγω του μεγάλου όγκου εργασίας.

Το τιμολόγιο περιελάμβανε και επιλογές για μελλοντικά έργα, όπως η δημιουργία νέων βλαστικών κυττάρων με κόστος από 10.000 δολάρια, καθώς και πλήρη ανάλυση του γονιδιώματος με συνολικό κόστος που θα μπορούσε να φτάσει τις 11.400 δολάρια – ή και 21.000 αν συμπεριλαμβάνονταν και οι γονείς του.

Το συνολικό κόστος όλων των προτεινόμενων έργων άγγιζε τις 193.400 δολάρια.

Καθυστερήσεις, εντάσεις και ασαφή αποτελέσματα

Παρότι δεν βρέθηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Έπσταϊν πλήρωσε για το σύνολο των προτεινόμενων υπηρεσιών, η αλληλογραφία μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίστηκε τουλάχιστον έως το 2015.

Σε ορισμένα emails, οι βοηθοί του Έπσταϊν ζητούσαν ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών, ενώ σε κάποια στιγμή ο ίδιος φέρεται να απείλησε ότι θα καταγγείλει τον γιατρό στους ανωτέρους του λόγω καθυστερήσεων.

Ο Θακουράι, πάντως, υποστήριξε ότι δεν υλοποιήθηκε ποτέ κάποια ευρύτερη χρηματοδότηση έρευνας και εξέφρασε τη μεταμέλειά του, δηλώνοντας ότι αγνοούσε την πλήρη έκταση των εγκλημάτων του Έπσταϊν.

Το MGH ανέφερε ότι δεν έχει καταγεγραμμένη έγκριση για τις συγκεκριμένες μελέτες, ενώ ο γιατρός αποχώρησε από το νοσοκομείο το 2022.

Το «Venus Project» και οι σκιές της επιστήμης

Ένα από τα πιο αινιγματικά στοιχεία του τιμολογίου ήταν το λεγόμενο «Venus Project», με κόστος 160.000 δολάρια.

Περιγραφόταν ως μια γονιδιωματική έρευνα που, σύμφωνα με τον Θακουράι, ο ίδιος ο Έπσταϊν «ήξερε τι είναι».

Αργότερα, ο γιατρός διευκρίνισε ότι επρόκειτο για μια πολύ προκαταρκτική ιδέα του Έπσταϊν, σχετική με τη γενετική των χαρακτηριστικών του προσώπου, η οποία δεν χρηματοδοτήθηκε ποτέ ούτε προχώρησε σε έρευνα.

Το ενδιαφέρον του Έπσταϊν για τη γενετική δεν ήταν νέο.

Μέσω του ιδρύματός του, το οποίο πλέον έχει διαλυθεί, είχε δωρίσει χρήματα στην Παγκόσμια Τρανσουμανιστική Ένωση (Humanity+), η οποία υποστηρίζει την επιστημονικά τεκμηριωμένη επέκταση των ανθρώπινων δυνατοτήτων και την αναστροφή της γήρανσης. Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι συζητούσε με επιστήμονες ακόμη και την ιδέα δημιουργίας μιας «νέας ανθρώπινης φυλής» βασισμένης στα δικά του γονίδια.

Ηθικά ερωτήματα και ανοιχτές πληγές

Τα νέα emails αναδεικνύουν όχι μόνο τις προσωπικές φιλοδοξίες του Έπσταϊν, αλλά και τα ευρύτερα ερωτήματα γύρω από τη σχέση επιστήμης και χρηματοδότησης.

Πόσο αυστηρά ελέγχεται η προέλευση των χρημάτων; Πού σταματά η επιστημονική περιέργεια και πού αρχίζει η ηθική ευθύνη;

Ο Τζέφρι Έπσταϊν πέθανε το 2019 ενώ περίμενε τη δίκη του για ομοσπονδιακές κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης.

Ωστόσο, οι αποκαλύψεις γύρω από τη δράση του συνεχίζουν να προκαλούν σοκ, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και οι πιο προωθημένοι τομείς της επιστήμης δεν είναι αποκομμένοι από τις σκοτεινές πλευρές της εξουσίας και του χρήματος.

Πετρέλαιο
Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

Economy
Δημόσιο Χρέος: Τον Απρίλιο «κληρώνει» για τα GDP warrants

Δημόσιο Χρέος: Τον Απρίλιο «κληρώνει» για τα GDP warrants

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Δυσοίωνες εκτιμήσεις για τις μελλοντικές επεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων – Σχέδια για έναν νέο παγκόσμιο χάρτη
Ιμπεριαλιστικές βλέψεις 08.02.26

Δυσοίωνες εκτιμήσεις για τις μελλοντικές επεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων – Σχέδια για έναν νέο παγκόσμιο χάρτη

Το μέλλον προδιαγράφεται ως μια διαρκής, χαμηλής έντασης σύγκρουση, όπου η κυριαρχία θα είναι μια έννοια σχετική και η εσωτερική σταθερότητα το πρώτο θύμα του ανταγωνισμού των γιγάντων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Σανάε Τακαΐτσι έχει ρεαλιστικές ελπίδες για αυτοδυναμία στις εκλογές της Κυριακής με νέο κυβερνητικό εταίρο
Κόσμος 08.02.26 Upd: 05:52

Η Σανάε Τακαΐτσι έχει ρεαλιστικές ελπίδες για αυτοδυναμία στις εκλογές της Κυριακής με νέο κυβερνητικό εταίρο

Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα της Σανάε Τακαΐτσι, βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική συγκυρία, «φλερτάροντας» με την πλειοψηφία των 2/3 που της δίνει την δυνατότητα να παρακάμπτει την Άνω Βουλή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Άνοιξαν οι κάλπες στην Ταϊλάνδη με τρεις υποψηφίους που δεν μπορούν να εκλεγούν αυτοδύναμα
Κόσμος 08.02.26

Άνοιξαν οι κάλπες στην Ταϊλάνδη με τρεις υποψηφίους που δεν μπορούν να εκλεγούν αυτοδύναμα

Οι κάλπες στην Ταϊλάνδη άνοιξαν, την ώρα που κανείς δεν φαίνεται να συγκεντρώνει τις απαιτούμενες ψήφους ώστε να κυβερνήσει χωρίς την στήριξη έστω ακόμα ενός κόμματος.

Σύνταξη
Επιθέσεις σε χωριά στη Νιγηρία – Τρεις νεκροί και περισσότεροι από 50 απαχθέντες
Κόσμος 08.02.26

Επιθέσεις σε χωριά στη Νιγηρία – Τρεις νεκροί και περισσότεροι από 50 απαχθέντες

Νέες επιθέσεις σε χωριά στη Νιγηρία, χωρίς να είναι ακόμα σαφές αν οι δράστες είναι μέλη συμμοριών (μπάντιτς) ή μέλη τζιχαντιντιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στα βόρεια της χώρας

Σύνταξη
Πέντε συλλήψεις στο Μιλάνο – Πυροτεχνήματα εναντίον δακρυγόνων, γκλομπ και κανονιού νερού [βίντεο]
Κόσμος 08.02.26

Πέντε συλλήψεις στο Μιλάνο - Πυροτεχνήματα εναντίον δακρυγόνων, γκλομπ και κανονιού νερού

Σε πέντε συλλήψεις διαδηλωτών προχώρησε η αστυνομία στο Μιλάνο, η οποία χρησιμοποίησε κανόνια νερού, δακρυγόνα και γκλομπ, την ώρα που μερίδα διαδηλωτών τους έριχνε πυροτεχνήματα και βεγγαλικά.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιταλία: Το Κάπρι επιβάλλει κανόνες στα γκρουπ των τουριστών από το επόμενο καλοκαίρι
Υπερτουρισμός 08.02.26

Ιταλία: Το Κάπρι επιβάλλει κανόνες στα γκρουπ των τουριστών από το επόμενο καλοκαίρι

Το πιο διάσημο νησί στην Ιταλία έχει περίπου 13.000 μόνιμους κατοίκους, όμως το καλοκαίρι προσελκύει πλήθη επισκεπτών, ο αριθμός των οποίων υπολογίζεται σε 50.000 την ημέρα

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον Τραμπ την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον – Συνομιλίες για το Ιράν
Κόσμος 07.02.26

Ο Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον Τραμπ την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον – Συνομιλίες για το Ιράν

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει πει πως η χώρα του δεν θα δίσταζε να αντιδράσει, αν δεχόταν επίθεση από το Ιράν ως αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα, απειλώντας με «μια απάντηση ισχύος πρωτοφανούς» για την Τεχεράνη

Σύνταξη
Μπραντ Άρνολντ: O τραγουδιστής των 3 Doors Down πέθανε «μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο»
«Γενναιοδωρία» 07.02.26

Μπραντ Άρνολντ: O τραγουδιστής των 3 Doors Down πέθανε «μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο»

Ο Άρνολντ Μπραντ ανακοίνωσε τον Μάιο του 2025 σε ένα βίντεο ότι διαγνώστηκε με νεφροκυτταρικό καρκίνωμα - γεγονός που ανάγκασε τους 3 Doors Down να ακυρώσουν την καλοκαιρινή τους περιοδεία.

Σύνταξη
Πρώτη συνεδρίαση ηγετών για το «Συμβούλιο Ειρήνης» στις 19 Φεβρουαρίου – Ο Όρμπαν δήλωσε πως θα συμμετάσχει
ΗΠΑ 07.02.26

Πρώτη συνεδρίαση ηγετών για το «Συμβούλιο Ειρήνης» στις 19 Φεβρουαρίου – Ο Όρμπαν δήλωσε πως θα συμμετάσχει

Πολλοί ηγέτες δέχθηκαν πρόσκληση να ενταχθούν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ, μεταξύ των οποίων ο Όρμπαν, ο οποίος την αποδέχθηκε, με τους περισσότερους Ευρωπαίους ηγέτες να αρνούνται

Σύνταξη
Ουκρανία: Έρχεται το τέλος του πολέμου; Η αμερικανική διαρροή για εκλογές και το νέο «τελεσίγραφο» Τραμπ
Απλές συμπτώσεις; 07.02.26

Έρχεται το τέλος του πολέμου; Η αμερικανική διαρροή για εκλογές στην Ουκρανία και το νέο «τελεσίγραφο» Τραμπ

Χρονοδιάγραμμα μετάβασης της εξουσίας και άμεσης ειρήνευσης στην Ουκρανία; Η διαρροή για τον Μάη και η δήλωση για τον Ιούνη που μοιάζουν να συνδέονται.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Ίσως ήρθε η ώρα για ελεγχόμενη πρόσβασης στους χώρους μας», λένε οι πρυτανικές αρχές
Ελλάδα 08.02.26

Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Ίσως ήρθε η ώρα για ελεγχόμενη πρόσβασης στους χώρους μας», λένε οι πρυτανικές αρχές

Το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε εξηγήσεις από τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ οι οποίες σε ανακοίνωσή τους, κάνουν λόγο για δράση εξτρεμιστικών στοιχείων ενώ διαψεύδουν ότι δόθηκε άδεια για διεξαγωγή πάρτι

Σύνταξη
Έτοιμος να κλείσει ραντεβού για κούρεμα: Ο οπαδός της Γιουνάιτεντ είναι μία νίκη μακριά και «σπάει» τη σιωπή του!
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Έτοιμος να κλείσει ραντεβού για κούρεμα: Ο οπαδός της Γιουνάιτεντ είναι μία νίκη μακριά και «σπάει» τη σιωπή του!

Ο φίλαθλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φρανκ Ίλετ, χρειάζεται μόλις μια νίκη για να κλείσει ραντεβού για κούρεμα 500 μέρες μετά την τελευταία φορά.

Σύνταξη
Συνήγοροι 31χρονου Μαροκινού στη Χίο: «Έξι επιβαίνοντες κατέθεσαν ότι δεν τον αναγνωρίζουν ως διακινητή»
Δείτε βίντεο 08.02.26

Συνήγοροι 31χρονου Μαροκινού στη Χίο: «Έξι επιβαίνοντες κατέθεσαν ότι δεν τον αναγνωρίζουν ως διακινητή»

Ο 31χρονος Μαροκινός προφυλακίστηκε μετά την τραγωδία στη Χίο - Οι συνήγοροί του μιλούν για «άδικη απόφαση», ενώ υπενθυμίζουν την αθώωση των «9» στο ναυάγιο της Πύλου

Σύνταξη
Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βίσση, Δούκισσα Νομικού: Τι έχει «πάρει» ο Παντελής Τουτουντζής από τις τρεις σταρ;
Όλα όσα είπε 08.02.26

Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βίσση, Δούκισσα Νομικού: Τι έχει «πάρει» ο Παντελής Τουτουντζής από τις τρεις σταρ;

Μιλώντας ανοιχτά για τη σχέση του με την Ελένη Φουρέιρα, ο Παντελής Τουτουντζής τόνισε ότι προέχει ο άνθρωπος πίσω από τη σκηνή, ενώ αναφέρθηκε και στους στενούς δεσμούς του με τη Δούκισσα Νομικού και την Άννα Βίσση

Σύνταξη
Κρίση σε εξέλιξη η λειψυδρία – Παρά τις βροχές τα αποθέματα νερού συνεχίζουν να μειώνονται
Περιβάλλον 08.02.26

Κρίση σε εξέλιξη η λειψυδρία – Παρά τις βροχές τα αποθέματα νερού συνεχίζουν να μειώνονται

Παρά τις πρόσφατες βροχές, η λειψυδρία συνεχίζει να αποτελεί πρόβλημα που για την Αττική, όπου συγκεντρώνεται σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας, είναι πιο έντονο και δεν χωρά εφησυχασμός

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα για διορθώσεις λαθών σε αιτήσεις αγροτικών ενισχύσεων
Η προθεσμία 08.02.26

Ανοίγει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για διορθώσεις λαθών σε αιτήσεις αγροτικών ενισχύσεων

Αγρότες και κτηνοτρόφοι θα μπορούν τις επόμενες εβδομάδες να προχωρήσουν σε διορθώσεις στις αιτήσεις τους μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ προκειμένου να τους καταβληθούν οι σωστές ενισχύσεις

Σύνταξη
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός έστειλε το δικό του μήνυμα για τα θύματα της Θύρας 7: «Η 8η Φεβρουαρίου είναι ημέρα μνήμης και τιμών»
Άλλα Αθλήματα 08.02.26

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός έστειλε το δικό του μήνυμα για τα θύματα της Θύρας 7: «Η 8η Φεβρουαρίου είναι ημέρα μνήμης και τιμών»

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο για την επέτειο της τραγωδίας της Θύρας 7 με πλάνα από το νέο μουσείο στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Σύνταξη
Δωδεκάμηνος τουρισμός: Ποιοι προορισμοί παίρνουν προβάδισμα στην Ελλάδα
Ελλάδα 08.02.26

Δωδεκάμηνος τουρισμός: Ποιοι προορισμοί παίρνουν προβάδισμα στην Ελλάδα

Μεγάλα αστικά κέντρα, περιφερειακές πόλεις με συνεδριακό και επιχειρηματικό προφίλ, αλλά και προορισμοί με πολυθεματικό τουριστικό προϊόν εμφανίζουν σταδιακά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην εποχικότητα

Σύνταξη
Πότε ανοίγει η πλατφόρμα ρύθμισης δανείων σε ελβετικό φράγκο – Τα κριτήρια (πίνακες)
Οικονομικές Ειδήσεις 08.02.26

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα ρύθμισης δανείων σε ελβετικό φράγκο - Τα κριτήρια (πίνακες)

Οι δύο επιλογές που έχουν οι οφειλέτες δανείων σε ελβετικό φράγκο - Η διαδικασία που ακολουθείται ώστε να προχωρήσει η ρύθμιση του δανειολήπτη

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Ο Τζόκοβιτς ως σημαία
Τένις 08.02.26

Ο Τζόκοβιτς ως σημαία

Αθλητής, σύμβολο και πολιτική φωνή: πώς ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξεπερνά το τένις και γίνεται πεδίο εθνικής ταύτισης και σύγκρουσης

Γεώργιος Μαζιάς
Μια κρυφή λεπτομέρεια σε πορτρέτο της Άννα Μπολέυν ήταν «διάψευση κατηγοριών για μαγεία», λένε ιστορικοί
Έξι δάχτυλα 08.02.26

Μια κρυφή λεπτομέρεια σε πορτρέτο της Άννα Μπολέυν ήταν «διάψευση κατηγοριών για μαγεία», λένε ιστορικοί

Νέα επιστημονική ανάλυση της περίφημης «Ροζ» προσωπογραφίας της Άννα Μπολέυν αποκαλύπτει ότι το έργο δημιουργήθηκε ως σκόπιμη οπτική απάντηση σε φήμες περί μαγείας και «έκτου δαχτύλου», σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της εικόνας της κατά την ελισαβετιανή εποχή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τσίπρας: «Ξέρω από που προέρχομαι, ξέρω που θέλω να πάμε – Ανάμεσα στη ζωή και την επιβίωση επιλέγω τη ζωή»
Πολιτική 08.02.26

Τσίπρας: «Ξέρω από που προέρχομαι, ξέρω που θέλω να πάμε – Ανάμεσα στη ζωή και την επιβίωση επιλέγω τη ζωή»

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε την «Ιθάκη» του στα Ιωάννινα. Τα μηνύματα που έστειλε προς πάσα κατεύθυνση και το σχέδιο για την ανασυγκρότηση της αριστερής προοδευτικής παράταξης. Οι αναφορές στις κόκκινες σημαίες του Αγγελόπουλου και στον Μπρεχτ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δυσοίωνες εκτιμήσεις για τις μελλοντικές επεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων – Σχέδια για έναν νέο παγκόσμιο χάρτη
Ιμπεριαλιστικές βλέψεις 08.02.26

Δυσοίωνες εκτιμήσεις για τις μελλοντικές επεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων – Σχέδια για έναν νέο παγκόσμιο χάρτη

Το μέλλον προδιαγράφεται ως μια διαρκής, χαμηλής έντασης σύγκρουση, όπου η κυριαρχία θα είναι μια έννοια σχετική και η εσωτερική σταθερότητα το πρώτο θύμα του ανταγωνισμού των γιγάντων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τιμοτέ Σαλαμέ, το φαινόμενο: Αναδρομικό αφιέρωμα στο φαβορί των Όσκαρ από την Αμερικανική Ταινιοθήκη
Μικρός πρίγκιπας 08.02.26

Τιμοτέ Σαλαμέ, το φαινόμενο: Αναδρομικό αφιέρωμα στο φαβορί των Όσκαρ από την Αμερικανική Ταινιοθήκη

Σε μια κίνηση που υπογραμμίζει το καλλιτεχνικό εκτόπισμα ενός ηθοποιού που μόλις έκλεισε τα τριάντα, η Αμερικανική Ταινιοθήκη διοργανώνει ένα μεγαλοπρεπές αναδρομικό αφιέρωμα στον Τιμοτέ Σαλαμέ

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

