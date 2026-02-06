Τζέφρι Επσταϊν – Νορβηγία: Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού Γιάγκλαντ
Υποψίες για «σοβαρή διαφθορά» έχει η αστυνομία της Νορβηγίας για τον πρώην πρωθυπουργό Γιάγκλαντ, σε βάρος του οποίου ξεκίνησε έρευνα που σχετίζεται με τον αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Επσταϊν.
Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι ξεκίνησε έρευνα για τον πρώην πρωθυπουργό Θόρμπιορν Γιάγκλαντ λόγω υποψιών για «σοβαρή διαφθορά», οι οποίες σχετίζονται με τους δεσμούς που διατηρούσε κατά το παρελθόν με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Επσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019 (στη φωτογραφία αρχείου από cvce.eu, επάνω, ο Θόρμπιορν Γιάγκλαντ).
Ο Γιάγκλαντ είχε ζητήσει από τον Επσταϊν να εγγυηθεί για την αγορά ενός διαμερίσματος, γράφει η Verdens Gang
Ο Γιάγκλαντ έχει διατελέσει πρωθυπουργός της Νορβηγίας (1996-97), πρόεδρος της Επιτροπής που απονέμει το Νόμπελ Ειρήνης (2009-2015) και γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης (2009-2019).
Σύμφωνα με δημοσίευμα της νορβηγικής εφημερίδας Verdens Gang, που επικαλείται έγγραφα τα οποία δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη Παρασκευή από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Γιάγκλαντ είχε ζητήσει από τον Επσταϊν να εγγυηθεί για την αγορά ενός διαμερίσματος, χωρίς να είναι γνωστή η έκβαση.
Ο Γιάγκλαντ είχε φιλοξενηθεί στο σπίτι του Επσταϊν στη Νέα Υόρκη το 2018, καθώς και σε διαμέρισμά του στο Παρίσι το 2015 και το 2018, σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα.
Θα ζητηθεί η άρση ασυλίας
Ο πρώην πρωθυπουργός και η οικογένειά του σχεδίαζαν επίσης να ταξιδέψουν στο νησί του Επσταϊν το 2014, όμως οι διακοπές αυτές τελικά ακυρώθηκαν.
Το νορβηγικό υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι θα ζητήσει από το Συμβούλιο της Ευρώπης να άρει την ασυλία που έχει ο Γιάγκλαντ ως πρώην επικεφαλής του Οργανισμού.
Πηγή: ΑΠΕ
