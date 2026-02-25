Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Τα τρία μηνύματα από Ουάσιγκτον
Αμυνα - ενέργεια - επενδύσεις • Γιατί θα έρθει στην Αθήνα ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο
- Κοινό μέτωπο σύστασης προκαταρκτικής για Βορίδη-Αυγενάκη - Απομονωμένη η Νέα Δημοκρατία
- Πέθανε ο γλάρος που χτυπήθηκε από βολέ τερματοφύλακα – Περαστικός τον βρήκε στα σκουπίδια
- Πάτρα: Βρέφος πέντε μηνών νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη ΜΕΘ
- Απασφάλισε ο Λάκης Γαβαλάς με αφορμή τον πανικό γύρω από την παρουσία του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:
Αμυνα – ενέργεια – επενδύσεις
Τα τρία μηνύματα από Ουάσιγκτον
1) Γιατί θα έρθει στην Αθήνα ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο
2) Γιατί είναι σημαντικές οι νέες ενεργειακές συμφωνίες για τον Κάθετο Διάδρομο που υπογράφηκαν στην Ουάσιγκτον
3) Γιατί η Ελλάδα συνυπογράφει τη συμφωνία Αμερικανών – Νοτιοκορεατών για την κατασκευή πολεμικών πλοίων
============
Ελάφρυνση 3,7 δισ. ευρώ
Ρεύμα
Γιατί μειώνεται η τιμή
• Πώς οι θαλάσσιες διασυνδέσεις Κυκλάδων και Κρήτης ωφελούν όλους τους καταναλωτές
============
4 χρόνια πόλεμος στην Ουκρανία
«Η αρχή του τέλους»
• Η πρόβλεψη του Ζελένσκι από το μυστικό καταφύγιο στο Κίεβο
============
Α. Σαρρηκώστας
«Θυμάμαι ένα αυλάκι από αίμα…»
Τι λέει στα «ΝΕΑ» ο βετεράνος φωτογράφος για την εκτέλεση στην Καισαριανή
============
Στο Μαξίμου
Μια υπογραφή που προκαλεί πονοκέφαλο
• Τι είχε εγκρίνει ο υπουργός Δ. Παπαστεργίου ως μηχανικός στη Βιολάντα
============
Πεντάγωνο
Στα σκαριά Ταξιαρχία Εφέδρων Καταδρομέων
• Ξεκίνησε από χθες η κατάταξη των νεοσυλλέκτων με το νέο καθεστώς
============
Φιλοθέη – Ψυχικό
Χαρτογραφώντας δύο περιοχές – υπαίθρια μουσεία
============
ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολλαπλά πορίσματα, δύο γραμμές και ένα μήνυμα
============
Καρτέλ
Πώς ο νέος «βαρόνος» θα κρίνει την επόμενη ημέρα για το Μεξικό
============
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Λεβερκούζεν – Oλυμπιακός 0-0
Περήφανο αντίο σε μια εντυπωσιακή διαδρομή
Ρεάλ – Μπενφίκα
Φρούριο το Μπερναμπέου από 1.800 αστυνομικούς
- ΗΠΑ: 4 νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι κοντά στο Σιάτλ – Νεκρός ο δράστης από σφαίρες αστυνομικού
- Τουρκία: Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη στο Μπαλίκεσιρ – Νεκρός ο πιλότος
- Βραζιλία: Τουλάχιστον 29 νεκροί και 40 αγνοούμενοι εξαιτίας κατολισθήσεων
- Η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος του UCLA για «αντισημιτικό, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον»
- Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι διαχειριστές πλούτου
- Οι ΗΠΑ ζητούν από την Anthropic να επιτρέψει την αυτόνομη στρατιωτική χρήση της Τεχνητής της Νοημοσύνης
- Ισπανία: Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη σε νοσοκομείο της Τενερίφης
