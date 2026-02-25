Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Τα τρία μηνύματα από Ουάσιγκτον

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:

Αμυνα – ενέργεια – επενδύσεις

Τα τρία μηνύματα από Ουάσιγκτον

1) Γιατί θα έρθει στην Αθήνα ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο

2) Γιατί είναι σημαντικές οι νέες ενεργειακές συμφωνίες για τον Κάθετο Διάδρομο που υπογράφηκαν στην Ουάσιγκτον

3) Γιατί η Ελλάδα συνυπογράφει τη συμφωνία Αμερικανών – Νοτιοκορεατών για την κατασκευή πολεμικών πλοίων

============

Ελάφρυνση 3,7 δισ. ευρώ

Ρεύμα

Γιατί μειώνεται η τιμή

• Πώς οι θαλάσσιες διασυνδέσεις Κυκλάδων και Κρήτης ωφελούν όλους τους καταναλωτές

============

4 χρόνια πόλεμος στην Ουκρανία

«Η αρχή του τέλους»

• Η πρόβλεψη του Ζελένσκι από το μυστικό καταφύγιο στο Κίεβο

============

Α. Σαρρηκώστας

«Θυμάμαι ένα αυλάκι από αίμα…»

Τι λέει στα «ΝΕΑ» ο βετεράνος φωτογράφος για την εκτέλεση στην Καισαριανή

============

Στο Μαξίμου

Μια υπογραφή που προκαλεί πονοκέφαλο

• Τι είχε εγκρίνει ο υπουργός Δ. Παπαστεργίου ως μηχανικός στη Βιολάντα

============

Πεντάγωνο

Στα σκαριά Ταξιαρχία Εφέδρων Καταδρομέων

• Ξεκίνησε από χθες η κατάταξη των νεοσυλλέκτων με το νέο καθεστώς

============

Φιλοθέη – Ψυχικό

Χαρτογραφώντας δύο περιοχές – υπαίθρια μουσεία

============

ΟΠΕΚΕΠΕ

Πολλαπλά πορίσματα, δύο γραμμές και ένα μήνυμα

============

Καρτέλ

Πώς ο νέος «βαρόνος» θα κρίνει την επόμενη ημέρα για το Μεξικό

============

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Λεβερκούζεν – Oλυμπιακός 0-0

Περήφανο αντίο σε μια εντυπωσιακή διαδρομή

Ρεάλ – Μπενφίκα

Φρούριο το Μπερναμπέου από 1.800 αστυνομικούς