Σημαντική είδηση:
24.02.2026 | 15:44
Χωρίς τρένα ανήμερα της επετείου του δυστυχήματος στα Τέμπη λόγω της 24ωρης απεργίας
Ιράν: Θα κάνουμε συμφωνία με τις ΗΠΑ, μόνο εάν δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία
24 Φεβρουαρίου 2026, 21:40

Ιράν: Θα κάνουμε συμφωνία με τις ΗΠΑ, μόνο εάν δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του θα επαναλάβει τις συνομιλίες με «αποφασιστικότητα να επιτύχει μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία το συντομότερο δυνατό».

Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Spotlight

Λίγες ώρες πριν από την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους, όπου αναμένεται να αναφερθεί και στη διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η Τεχεράνη έστειλε ένα μήνυμα προς την Ουάσιγκτον. Ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι μια συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «εφικτή».

Ωστόσο, διευκρίνισε, «μόνο εάν δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία».

ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να πραγματοποιήσουν ακόμη έναν γύρο συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα στη Γενεύη την Πέμπτη. Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον ενισχύει τις δυνάμεις της στη Μέση Ανατολή και αυξάνει την πίεση στην Τεχεράνη, απειλώντας με χρήση στρατιωτικής βίας. Μετά το «Abraham Lincoln», και το αεροπλανοφόρο «Gerald Ford» κατευθύνεται προς τον Περσικό Κόλπο. Η Τεχεράνη έχει απειλήσει να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή εάν δεχθεί επίθεση.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, δήλωσε την Τρίτη ότι η πρώτη επιλογή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ήταν πάντα η διπλωματία, αλλά ότι ήταν πρόθυμος να χρησιμοποιήσει θανατηφόρα βία εάν χρειαστεί.

Ενώ το Ισραήλ, μέσω αξιωματούχων του, υποστηρίζει ότι επίκειται στρατιωτική δράση των ΗΠΑ.

Η ανάρτηση Αραγτσί

«Έχουμε μια ιστορική ευκαιρία να επιτύχουμε μια άνευ προηγουμένου συμφωνία που αντιμετωπίζει αμοιβαίες ανησυχίες και εξασφαλίζει αμοιβαία συμφέροντα», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτηση που έκανε στο X.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του θα επαναλάβει τις συνομιλίες με «αποφασιστικότητα να επιτύχει μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία το συντομότερο δυνατό».

Στο ίδιο πνεύμα ήταν και ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Ματζίντ Ταχτ-Ραβαντσί. Είπε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είμαστε έτοιμοι να καταλήξουμε σε συμφωνία το συντομότερο δυνατό. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να συμβεί αυτό. Θα εισέλθουμε στην αίθουσα διαπραγματεύσεων στη Γενεύη με απόλυτη ειλικρίνεια και καλή πίστη», δήλωσε ο Ταχτ-Ραβαντσί.

Τι προτείνει

Την Κυριακή, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη θα εξετάσει σοβαρά έναν συνδυασμό αποστολής του μισού από το πιο εμπλουτισμένο ουράνιο της στο εξωτερικό, αραίωσης του υπόλοιπου και συμμετοχής στη δημιουργία μιας περιφερειακής κοινοπραξίας εμπλουτισμού. Η ιδέα αυτή τίθεται περιοδικά στο τραπέζι κατά των διπλωματικών προσπαθειών που γίνονται τα τελευταία χρόνια για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Το Ιράν, επισήμανε, θα το κάνει αυτό σε αντάλλαγμα για την αναγνώριση από τις ΗΠΑ του δικαιώματος του Ιράν για «ειρηνικό πυρηνικό εμπλουτισμό» στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που θα περιλαμβάνει επίσης την άρση των οικονομικών κυρώσεων.

«Εάν υπάρξει επίθεση ή επιθετικότητα εναντίον του Ιράν, θα απαντήσουμε σύμφωνα με τα αμυντικά μας σχέδια… Μια επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν είναι ένα πραγματικό ρίσκο», πρόσθεσε ο Ταχτ-Ραβανσί.

Οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών πέρυσι δεν οδήγησαν σε συμφωνία, κυρίως λόγω της τριβής σχετικά με την απαίτηση των ΗΠΑ να παραιτηθεί το Ιράν από τον εμπλουτισμό ουρανίου στο έδαφός του. Οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι ο εμπλουτισμός έχει στόχο την κατασκευή πυρηνικής βόμβας.

Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, υποστηρίζοντας ότι το πρόγραμμά του είναι ειρηνικό.

Οι ΗΠΑ συνεργάστηκαν με το Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο για πλήξουν τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Η επίθεση είχε στόχο να περιορίσει ουσιαστικά τον εμπλουτισμό ουρανίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ισχυρίζεται ότι οι βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης «εξαλείφθηκαν». Ωστόσο, πιστεύεται ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, χωρίς κανείς ωστόσο να γνωρίζει πού βρίσκονται.

Economy
Προϋπολογισμός 2026: Ποιες αβεβαιότητες παραμένουν

Προϋπολογισμός 2026: Ποιες αβεβαιότητες παραμένουν

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Κοινή δήλωση 13 χωρών για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Κάθετος Διάδρομος: Κοινή δήλωση 13 χωρών για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

ΗΠΑ: Τα προβλήματα λόγω του χιονιά παραμένουν στα βορειοανατολικά – Διακοπές ρεύματος, κλειστά σχολεία
Πρωτοφανής χιονοκαταιγίδα 24.02.26

Τα προβλήματα λόγω του χιονιά παραμένουν στις βορειοανατολικές ΗΠΑ - Διακοπές ρεύματος, κλειστά σχολεία

Χιονιάς πλήττει τις ΗΠΑ - Περίπου 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν και σε σχεδόν 1.000 υπήρξαν καθυστερήσεις σήμερα, ιδίως στο αεροδρόμιο της Βοστόνης και σε εκείνα της Νέας Υόρκης

Σύνταξη
Μεξικό: Μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο», το καρτέλ σπέρνει τον φόβο με fake news και προπαγάνδα
Εκστρατεία προπαγάνδας 24.02.26

Μεξικό: Μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο», το καρτέλ σπέρνει τον φόβο με fake news και προπαγάνδα

Οι πληροφορίες για το χάος στο Μεξικό μετά τον θάνατο του ηγέτη του καρτέλ Χαλίσκο είναι εν μέρει αληθινές. Το οργανωμένο έγκλημα εξαπέλυσε εκστρατεία προπαγάνδας για να αποδείξει ότι ελέγχει τη χώρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το Μεξικό διερευνά πότε μπορεί να προμηθεύσει ξανά την Κούβα με πετρέλαιο – Οι δασμοί Τραμπ απορρίφθηκαν
Ενεργειακός αποκλεισμός 24.02.26

Το Μεξικό διερευνά πότε μπορεί να προμηθεύσει ξανά την Κούβα με πετρέλαιο – Οι δασμοί Τραμπ απορρίφθηκαν

Οι δασμοί των ΗΠΑ εναντίον όσων προμήθευαν την Κούβα με πετρέλαιο δεν είναι πλέον σε ισχύ, όπως ανακοίνωσε από το Μεξικό η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ, η οποία θα προβεί σε νέες ανακοινώσεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ουκρανία, ο πόλεμος και το τέλος των βεβαιοτήτων
Επιταχυντής αλλαγών 24.02.26

Η Ουκρανία, ο πόλεμος και το τέλος των βεβαιοτήτων

Από την αποτυχημένη πρόβλεψη της «γρήγορης πτώσης», στον ατέρμονο πόλεμο φθοράς, την ευρωπαϊκή αφύπνιση και τα σενάρια μιας εύθραυστης ειρήνης στην Ουκρανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Περού: Ένας σκύλος ο μοναδικός επιζών από τη συντριβή ενός ελικοπτέρου με 15 νεκρούς
Τραγικό δυστύχημα 24.02.26

Ένας σκύλος ο μοναδικός επιζών από τη συντριβή ενός ελικοπτέρου με 15 νεκρούς στο Περού

Τραγωδία στο Περού - Ο σκύλος βρέθηκε κοντά στον νεκρό αντισμήναρχο Νόλε, τον άνθρωπο που τον φρόντιζε - Δεν έχει επιθετική συμπεριφορά, έχει μεταφερθεί για εξετάσεις

Σύνταξη
Βρετανία: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας» ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο
Κόσμος 24.02.26

Βρετανία: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας» ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο

Η ρωσική υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού ισχυρίστηκε πως η Βρετανία και η Γαλλία σχεδιάζουν να προμηθεύσουν κρυφά την Ουκρανία με τεχνολογία πυρηνικών όπλων

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αποκαλυπτική δημοσκόπηση – Μόνο το 21% των Αμερικανών συμφωνούν με έναν πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν
Τι λένε για Έπσταϊν 24.02.26

Αποκαλυπτική δημοσκόπηση - Μόνο το 21% των Αμερικανών συμφωνούν με έναν πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν

Η δημοσκόπηση έρχεται την ώρα που οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
Κόσμος 24.02.26

Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία

Το δάνειο 90 δισ. ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία «θα υλοποιηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», με προτεραιότητα την κάλυψη επειγουσών αμυντικών αναγκών και την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων

Σύνταξη
Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία
4 χρόνια πολέμου 24.02.26

Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία

Βρετανία, Γαλλία και Ουκρανία απορρίπτουν ως παράλογους τους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου ότι το Κίεβο σχεδιάζει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, την ώρα που ο Μεντβέντεφ πλειοδοτεί σε απειλές.

Σύνταξη
Telegram: Η Ρωσία ξεκινά ποινική έρευνα κατά του ιδρυτή του, Πάβελ Ντούροφ
Καταστολή στο διαδίκτυο 24.02.26

Telegram: Η Ρωσία ξεκινά ποινική έρευνα κατά του ιδρυτή του, Πάβελ Ντούροφ

Η Μόσχα κλιμακώνει την αντιπαράθεση με την πλατφόρμα με την οποία πάντως έχει μια «περίπλοκη» σχέση. Η έρευνα εις βάρος του Ντούροφ αφορά καταγγελίες ότι δυτικές μυστικές υπηρεσίας χάκαραν το Telegram

Σύνταξη
Ρωσικό πετρέλαιο: Η Κομισιόν σχεδιάζει να καταθέσει σχέδιο νόμου για μόνιμη απαγόρευση εισαγωγής
Στις 15 Απριλίου 24.02.26

Ρωσικό πετρέλαιο: Η Κομισιόν σχεδιάζει να καταθέσει σχέδιο νόμου για μόνιμη απαγόρευση εισαγωγής

Μετά το βέτο της Ουγγαρίας στο 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και στη νέα χρηματοδότηση της Ουκρανίας, η Κομισιόν ετοιμάζεται να προχωρήσει σε πλήρη απαγόρευση της εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου.

Σύνταξη
