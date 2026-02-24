Ιράν: Θα κάνουμε συμφωνία με τις ΗΠΑ, μόνο εάν δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία

Λίγες ώρες πριν από την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους, όπου αναμένεται να αναφερθεί και στη διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η Τεχεράνη έστειλε ένα μήνυμα προς την Ουάσιγκτον. Ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι μια συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «εφικτή».

Ωστόσο, διευκρίνισε, «μόνο εάν δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία».

ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να πραγματοποιήσουν ακόμη έναν γύρο συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα στη Γενεύη την Πέμπτη. Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον ενισχύει τις δυνάμεις της στη Μέση Ανατολή και αυξάνει την πίεση στην Τεχεράνη, απειλώντας με χρήση στρατιωτικής βίας. Μετά το «Abraham Lincoln», και το αεροπλανοφόρο «Gerald Ford» κατευθύνεται προς τον Περσικό Κόλπο. Η Τεχεράνη έχει απειλήσει να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή εάν δεχθεί επίθεση.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, δήλωσε την Τρίτη ότι η πρώτη επιλογή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ήταν πάντα η διπλωματία, αλλά ότι ήταν πρόθυμος να χρησιμοποιήσει θανατηφόρα βία εάν χρειαστεί.

Ενώ το Ισραήλ, μέσω αξιωματούχων του, υποστηρίζει ότι επίκειται στρατιωτική δράση των ΗΠΑ.

Η ανάρτηση Αραγτσί

«Έχουμε μια ιστορική ευκαιρία να επιτύχουμε μια άνευ προηγουμένου συμφωνία που αντιμετωπίζει αμοιβαίες ανησυχίες και εξασφαλίζει αμοιβαία συμφέροντα», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτηση που έκανε στο X.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του θα επαναλάβει τις συνομιλίες με «αποφασιστικότητα να επιτύχει μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία το συντομότερο δυνατό».

Στο ίδιο πνεύμα ήταν και ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Ματζίντ Ταχτ-Ραβαντσί. Είπε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είμαστε έτοιμοι να καταλήξουμε σε συμφωνία το συντομότερο δυνατό. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να συμβεί αυτό. Θα εισέλθουμε στην αίθουσα διαπραγματεύσεων στη Γενεύη με απόλυτη ειλικρίνεια και καλή πίστη», δήλωσε ο Ταχτ-Ραβαντσί.

Τι προτείνει

Την Κυριακή, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη θα εξετάσει σοβαρά έναν συνδυασμό αποστολής του μισού από το πιο εμπλουτισμένο ουράνιο της στο εξωτερικό, αραίωσης του υπόλοιπου και συμμετοχής στη δημιουργία μιας περιφερειακής κοινοπραξίας εμπλουτισμού. Η ιδέα αυτή τίθεται περιοδικά στο τραπέζι κατά των διπλωματικών προσπαθειών που γίνονται τα τελευταία χρόνια για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Το Ιράν, επισήμανε, θα το κάνει αυτό σε αντάλλαγμα για την αναγνώριση από τις ΗΠΑ του δικαιώματος του Ιράν για «ειρηνικό πυρηνικό εμπλουτισμό» στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που θα περιλαμβάνει επίσης την άρση των οικονομικών κυρώσεων.

«Εάν υπάρξει επίθεση ή επιθετικότητα εναντίον του Ιράν, θα απαντήσουμε σύμφωνα με τα αμυντικά μας σχέδια… Μια επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν είναι ένα πραγματικό ρίσκο», πρόσθεσε ο Ταχτ-Ραβανσί.

Οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών πέρυσι δεν οδήγησαν σε συμφωνία, κυρίως λόγω της τριβής σχετικά με την απαίτηση των ΗΠΑ να παραιτηθεί το Ιράν από τον εμπλουτισμό ουρανίου στο έδαφός του. Οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι ο εμπλουτισμός έχει στόχο την κατασκευή πυρηνικής βόμβας.

Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, υποστηρίζοντας ότι το πρόγραμμά του είναι ειρηνικό.

Οι ΗΠΑ συνεργάστηκαν με το Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο για πλήξουν τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Η επίθεση είχε στόχο να περιορίσει ουσιαστικά τον εμπλουτισμό ουρανίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ισχυρίζεται ότι οι βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης «εξαλείφθηκαν». Ωστόσο, πιστεύεται ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, χωρίς κανείς ωστόσο να γνωρίζει πού βρίσκονται.