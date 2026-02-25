Ρέτσος: «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια»
Ο Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε για την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν, ενώ στάθηκε και στη συνέχεια της σεζόν.
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Μπάγερ Λεβερκούζεν, με τους Ερυθρόλευκους να μένουν εκτός συνέχειας του Champions League. Ο Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε μετά τον αγώνα, τονίζοντας ότι οι Πειραιώτες έκαναν μεγάλη προσπάθεια, αλλά το αποτέλεσμα τους απογοήτευσε.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Παναγιώτης Ρέτσος:
Για το ματς: «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια, αλλά το αποτέλεσμα μας απογοήτευσε. Δώσαμε το 100% όλοι, αλλά δεν καταφέραμε να βάλουμε ένα γκολ. Θέλαμε να κρατήσουμε το μηδέν πίσω για να έχουμε ελπίδες αν σκοράραμε. Συνεχίζουμε για την προσπάθειά μας στο πρωτάθλημα».
Για τη συνέχεια: «Θέλαμε να προχωρήσουμε. Το πιστεύαμε. Είχαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, δώσαμε όλη μας την ενέργεια και επικεντρωνόμαστε τώρα στο πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα είναι ο πρώτος μας στόχος, όπως πάντα, το σημαντικό είναι να ξεκουραστούμε και να νικήσουμε στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό».
