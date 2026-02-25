Μετά την κυκλοφορία ενός εργαλείου φορολογικού σχεδιασμού στις ΗΠΑ, οι κορυφαίοι διαχειριστές πλούτου της Ευρώπης σπεύδουν να αμυνθούν ενάντια στις εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς εντάθηκαν οι ανησυχίες ότι η τεχνολογική αναταραχή θα αφαιρέσει πελάτες από τους παραδοσιακούς συμβούλους.

Οι μετοχές σε ομάδες διαχείρισης πλούτου κατρακύλησαν αυτόν τον μήνα, αφού η αμερικανική fintech Altruist παρουσίασε το τελευταίο της εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο βοηθά τους συμβούλους να δημιουργήσουν φορολογικές στρατηγικές για τους πελάτες μέσα σε λίγα λεπτά, ερμηνεύοντας μισθοδοτικές καταστάσεις και άλλα δεδομένα, αναφέρουν οι Financial Times.

«Tι θα γινόταν αν»

Η κυκλοφορία του εργαλείου, το οποίο μπορεί να αναλύσει σενάρια «τι θα γινόταν αν», όπως ο αντίκτυπος των πωλήσεων ακινήτων ή των μεταβάσεων συνταξιοδότησης στους φόρους των πελατών, αναζωπύρωσε τις ανησυχίες ότι ορισμένες μονάδες σε ομάδες διαχείρισης πλούτου θα μπορούσαν να καταστούν παρωχημένες.

Τα διευθυντικά στελέχη της St James’s Place και άλλοι διαχειριστές πλούτου, συμπεριλαμβανομένων των Schroders και Lombard Odier, υπερασπίστηκαν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα υπό το πρίσμα της απειλής, υποστηρίζοντας ότι αυξάνουν τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Είπαν ότι θα κερδίσουν πελάτες από ανταγωνιστές που είναι πιο αργοί στην υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, προσθέτοντας ότι η τεχνολογία δεν θα είναι σε θέση να αντικαταστήσει τις πιο εξατομικευμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες που προσφέρουν σε εξαιρετικά πλούσιους πελάτες.

Η Tεχνητή Nοημοσύνη στην υπηρεσία συμβούλων, όχι πελατών

Οι σύμβουλοι που δεν χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη «μπορεί κάλλιστα να αντικατασταθούν από εκείνους που χρησιμοποιούν», δήλωσε στους FT ο Μαρκ ΦιτζΠάτρικ, διευθύνων σύμβουλος της St James’s Place, η οποία επιβλέπει περίπου 220 δισεκατομμύρια λίρες.

Ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να μην αντικαταστήσει τους ανθρώπους, «θα επιταχύνει δραματικά την εργασία που κάνουν οι σύμβουλοι» καθιστώντας τους πιο παραγωγικούς, πρόσθεσε ο ΦιτζΠάτρικ.

Οι επενδυτές δήλωσαν ότι οι ομάδες που προσφέρουν οικονομική «καθοδήγηση» και «στοχευμένη υποστήριξη» – γενικές συμβουλές και βοήθεια, αντί για μεμονωμένες συστάσεις που ισοδυναμούν με ρυθμιζόμενες οικονομικές συμβουλές – διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

«Η οικονομική καθοδήγηση είναι εξαιρετικά «διαταραγμένη» από την Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε στους FT διαχειριστής κεφαλαίων. «Τελικά, για ολοκληρωμένες οικονομικές συμβουλές, πρόκειται για μια επιχείρηση που απευθύνεται σε ανθρώπους. Τα άτομα δυσκολεύονται αρκετά να εμπιστευτούν ανθρώπους για να τους συμβουλεύσουν για μεγάλα χρηματικά ποσά, πόσο μάλλον για έναν αλγόριθμο».

Ο Ρίτσαρντ Όλντφιλντ, διευθύνων σύμβουλος της Schroders, η οποία κατέχει την ιδιωτική επιχείρηση πελατών Cazenove Capital, δήλωσε ότι η χρήση περισσότερων εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης για την εξυπηρέτηση πλούσιων πελατών «μας βοηθά να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και αποδοτικοί για τους πελάτες».

Οι πάροχοι βασικών συμβουλών σε μεγαλύτερο κίνδυνο από την ΑΙ

Είπε επίσης ότι οι πάροχοι βασικών συμβουλών διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αναστάτωσης επειδή οι εταιρείες που εξυπηρετούν την αγορά «μαζικής ευημερίας», αντί για πολύ πλούσιους ανθρώπους με πιο περίπλοκες ανάγκες, «θα χρησιμοποιήσουν πραγματικά την Τεχνητή Νοημοσύνη για να αντικαταστήσουν τους συμβούλους σε τομείς όπου αυτό έχει νόημα».

Ο ΦιτζΠάτρικ δήλωσε ότι η St James’s Place επέτρεπε στους 5.000 συμβούλους της να χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να καταγράφουν συνομιλίες και να προετοιμάζουν συστάσεις για τους πελάτες. Το εσωτερικό εργαλείο ChatSJP, παρόμοιο με το ChatGPT, παρείχε γρήγορες και ακριβείς απαντήσεις σε τεχνικά ερωτήματα, κάτι που βοήθησε «στη βελτίωση της ποιότητας και της ταχύτητας της υπηρεσίας», είπε.

Ο Τζέφρι ντε Ριντέρ, επικεφαλής τεχνολογίας στην Lombard Odier, η οποία επιβλέπει 223 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα (288 δισεκατομμύρια δολάρια), δήλωσε ότι «κάθε απλή δραστηριότητα» που αναλαμβάνεται σήμερα από ανθρώπους, όπως η προσέλκυση πελατών και η επεξεργασία back office, θα μπορούσε να αντικατασταθεί ή να συμπληρωθεί από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Προφανώς αναμένω κάποια εξοικονόμηση στο back-end», είπε. «Επιταχύνουμε την ανάπτυξη… έργων, ιδιαίτερα για τους τομείς συμμόρφωσης με την αρχή «γνωρίστε τον πελάτη σας» και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Εδώ μπορεί να βοηθήσει η Τεχνητή Νοημοσύνη. Μπορούμε τώρα να κάνουμε τα πράγματα 20-50 [φορές] πιο γρήγορα».

«Δεν αποτελεί έκπληξη»

Μια έρευνα σε 300.000 επενδυτές από όλο τον κόσμο από την Oliver Wyman έδειξε ότι η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για επενδύσεις είχε αυξηθεί στο 44% από 34% τα τελευταία δύο χρόνια. «Πολλοί επενδυτές πιστεύουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη κατανοεί καλύτερα την κατάστασή τους και είναι λιγότερο επικριτική από τον ανθρώπους συμβούλους», ανέφερε η εταιρεία συμβούλων.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές έχουν υποβαθμίσει την απειλή της άμεσης αντικατάστασης από την Τεχνητή Νοημοσύνη των ανθρώπινων οικονομικών συμβούλων.

Ο Τζούλιαν Ρόμπερτς, αναλυτής στην Jefferies, σημείωσε ότι «δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης πωλούν τις υπηρεσίες τους σε συμβούλους και όχι σε πελάτες συμβούλων».

«Δεν έχει μόνο νόημα ως μια ευκολότερη οδός εισόδου στην αγορά, αλλά υπάρχουν και πολύ λιγότερα κανονιστικά εμπόδια».

