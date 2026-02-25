newspaper
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.02.2026 | 15:44
Χωρίς τρένα ανήμερα της επετείου του δυστυχήματος στα Τέμπη λόγω της 24ωρης απεργίας
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι διαχειριστές πλούτου
Διεθνής Οικονομία 25 Φεβρουαρίου 2026, 01:15

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι διαχειριστές πλούτου

Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για επενδύσεις έχει αυξηθεί στο 44% από 34% τα τελευταία δύο χρόνια σύμφωνα με έρευνα της Oliver Wyman.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Spotlight

Μετά την κυκλοφορία ενός εργαλείου φορολογικού σχεδιασμού στις ΗΠΑ, οι κορυφαίοι διαχειριστές πλούτου της Ευρώπης σπεύδουν να αμυνθούν ενάντια στις εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς εντάθηκαν οι ανησυχίες ότι η τεχνολογική αναταραχή θα αφαιρέσει πελάτες από τους παραδοσιακούς συμβούλους.

Οι μετοχές σε ομάδες διαχείρισης πλούτου κατρακύλησαν αυτόν τον μήνα

Οι μετοχές σε ομάδες διαχείρισης πλούτου κατρακύλησαν αυτόν τον μήνα, αφού η αμερικανική fintech Altruist παρουσίασε το τελευταίο της εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο βοηθά τους συμβούλους να δημιουργήσουν φορολογικές στρατηγικές για τους πελάτες μέσα σε λίγα λεπτά, ερμηνεύοντας μισθοδοτικές καταστάσεις και άλλα δεδομένα, αναφέρουν οι Financial Times.

«Tι θα γινόταν αν»

Η κυκλοφορία του εργαλείου, το οποίο μπορεί να αναλύσει σενάρια «τι θα γινόταν αν», όπως ο αντίκτυπος των πωλήσεων ακινήτων ή των μεταβάσεων συνταξιοδότησης στους φόρους των πελατών, αναζωπύρωσε τις ανησυχίες ότι ορισμένες μονάδες σε ομάδες διαχείρισης πλούτου θα μπορούσαν να καταστούν παρωχημένες.

Τα διευθυντικά στελέχη της St James’s Place και άλλοι διαχειριστές πλούτου, συμπεριλαμβανομένων των Schroders και Lombard Odier, υπερασπίστηκαν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα υπό το πρίσμα της απειλής, υποστηρίζοντας ότι αυξάνουν τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Είπαν ότι θα κερδίσουν πελάτες από ανταγωνιστές που είναι πιο αργοί στην υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, προσθέτοντας ότι η τεχνολογία δεν θα είναι σε θέση να αντικαταστήσει τις πιο εξατομικευμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες που προσφέρουν σε εξαιρετικά πλούσιους πελάτες.

Η Tεχνητή Nοημοσύνη στην υπηρεσία συμβούλων, όχι πελατών

Οι σύμβουλοι που δεν χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη «μπορεί κάλλιστα να αντικατασταθούν από εκείνους που χρησιμοποιούν», δήλωσε στους FT ο Μαρκ ΦιτζΠάτρικ, διευθύνων σύμβουλος της St James’s Place, η οποία επιβλέπει περίπου 220 δισεκατομμύρια λίρες.

Ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να μην αντικαταστήσει τους ανθρώπους, «θα επιταχύνει δραματικά την εργασία που κάνουν οι σύμβουλοι» καθιστώντας τους πιο παραγωγικούς, πρόσθεσε ο ΦιτζΠάτρικ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της St James’s Place δήλωσε στους FT ότι «οι σύμβουλοι που δεν χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί κάλλιστα να αντικατασταθούν από εκείνους που χρησιμοποιούν».

Οι επενδυτές δήλωσαν ότι οι ομάδες που προσφέρουν οικονομική «καθοδήγηση» και «στοχευμένη υποστήριξη» – γενικές συμβουλές και βοήθεια, αντί για μεμονωμένες συστάσεις που ισοδυναμούν με ρυθμιζόμενες οικονομικές συμβουλές – διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

«Η οικονομική καθοδήγηση είναι εξαιρετικά «διαταραγμένη» από την Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε στους FT διαχειριστής κεφαλαίων. «Τελικά, για ολοκληρωμένες οικονομικές συμβουλές, πρόκειται για μια επιχείρηση που απευθύνεται σε ανθρώπους. Τα άτομα δυσκολεύονται αρκετά να εμπιστευτούν ανθρώπους για να τους συμβουλεύσουν για μεγάλα χρηματικά ποσά, πόσο μάλλον για έναν αλγόριθμο».

Ο Ρίτσαρντ Όλντφιλντ, διευθύνων σύμβουλος της Schroders, η οποία κατέχει την ιδιωτική επιχείρηση πελατών Cazenove Capital, δήλωσε ότι η χρήση περισσότερων εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης για την εξυπηρέτηση πλούσιων πελατών «μας βοηθά να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και αποδοτικοί για τους πελάτες».

υπερπλούσιοι

Οι πάροχοι βασικών συμβουλών σε μεγαλύτερο κίνδυνο από την ΑΙ

Είπε επίσης ότι οι πάροχοι βασικών συμβουλών διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αναστάτωσης επειδή οι εταιρείες που εξυπηρετούν την αγορά «μαζικής ευημερίας», αντί για πολύ πλούσιους ανθρώπους με πιο περίπλοκες ανάγκες, «θα χρησιμοποιήσουν πραγματικά την Τεχνητή Νοημοσύνη για να αντικαταστήσουν τους συμβούλους σε τομείς όπου αυτό έχει νόημα».

Ο ΦιτζΠάτρικ δήλωσε ότι η St James’s Place επέτρεπε στους 5.000 συμβούλους της να χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να καταγράφουν συνομιλίες και να προετοιμάζουν συστάσεις για τους πελάτες. Το εσωτερικό εργαλείο ChatSJP, παρόμοιο με το ChatGPT, παρείχε γρήγορες και ακριβείς απαντήσεις σε τεχνικά ερωτήματα, κάτι που βοήθησε «στη βελτίωση της ποιότητας και της ταχύτητας της υπηρεσίας», είπε.

Ο Τζέφρι ντε Ριντέρ, επικεφαλής τεχνολογίας στην Lombard Odier, η οποία επιβλέπει 223 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα (288 δισεκατομμύρια δολάρια), δήλωσε ότι «κάθε απλή δραστηριότητα» που αναλαμβάνεται σήμερα από ανθρώπους, όπως η προσέλκυση πελατών και η επεξεργασία back office, θα μπορούσε να αντικατασταθεί ή να συμπληρωθεί από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Προφανώς αναμένω κάποια εξοικονόμηση στο back-end», είπε. «Επιταχύνουμε την ανάπτυξη… έργων, ιδιαίτερα για τους τομείς συμμόρφωσης με την αρχή «γνωρίστε τον πελάτη σας» και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Εδώ μπορεί να βοηθήσει η Τεχνητή Νοημοσύνη. Μπορούμε τώρα να κάνουμε τα πράγματα 20-50 [φορές] πιο γρήγορα».

«Δεν αποτελεί έκπληξη»

Μια έρευνα σε 300.000 επενδυτές από όλο τον κόσμο από την Oliver Wyman έδειξε ότι η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για επενδύσεις είχε αυξηθεί στο 44% από 34% τα τελευταία δύο χρόνια. «Πολλοί επενδυτές πιστεύουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη κατανοεί καλύτερα την κατάστασή τους και είναι λιγότερο επικριτική από τον ανθρώπους  συμβούλους», ανέφερε η εταιρεία συμβούλων.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές έχουν υποβαθμίσει την απειλή της άμεσης αντικατάστασης από την Τεχνητή Νοημοσύνη των ανθρώπινων οικονομικών συμβούλων.

Ο Τζούλιαν Ρόμπερτς, αναλυτής στην Jefferies, σημείωσε ότι «δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης πωλούν τις υπηρεσίες τους σε συμβούλους και όχι σε πελάτες συμβούλων».

«Δεν έχει μόνο νόημα ως μια ευκολότερη οδός εισόδου στην αγορά, αλλά υπάρχουν και πολύ λιγότερα κανονιστικά εμπόδια».

Πηγή: OT.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Atlantic: Ανακοινώθηκαν 4 νέα deals LNG στον Κάθετο Διάδρομο

Atlantic: Ανακοινώθηκαν 4 νέα deals LNG στον Κάθετο Διάδρομο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Κοινή δήλωση 13 χωρών για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Κάθετος Διάδρομος: Κοινή δήλωση 13 χωρών για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΗΠΑ: Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κατέθεσε αγωγή για να της επιστραφούν δασμοί και ακολουθούν κι άλλοι
Ακολουθούν κι άλλοι 24.02.26

Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κατέθεσε αγωγή εναντίον της κυβέρνησης των ΗΠΑ για να της επιστραφούν δασμοί

Μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ περιγράφουν την κίνηση της FedEx ως την πρώτη μείζονα εταιρική αγωγή μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Σύνταξη
Σφίγγοντας το ζωνάρι στη Ρωσία – Άδεια πορτοφόλια και ψυγεία για τον πόλεμο του Πούτιν
«Σύννεφα» στο Κρεμλίνο 24.02.26

Σφίγγοντας το ζωνάρι στη Ρωσία – Άδεια πορτοφόλια και ψυγεία για τον πόλεμο του Πούτιν

Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ο πληθωρισμός πλήττει τα νοικοκυριά στη Ρωσία και η πολεμική οικονομία του Πούτιν αναζητά εναγωνίως νέα έσοδα, εν μέσω πτώσης στις εξαγωγές πετρελαίου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πόσα ξοδεύουν τα ευρωπαϊκά κράτη στην κοινωνική στέγαση; Η Ελλάδα των υψηλών ενοικίων και χαμηλών επιδομάτων
Διεθνής Οικονομία 23.02.26

Πόσα ξοδεύουν τα ευρωπαϊκά κράτη στην κοινωνική στέγαση; Η Ελλάδα των υψηλών ενοικίων και χαμηλών επιδομάτων

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, ένας πλήρης μισθός δεν αρκεί για να καλύψει το ενοίκιο ενός διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου στο κέντρο της πόλης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το επόμενο κεφάλαιο θα φέρει «πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί»
Δεύτερο κύμα 23.02.26

Το επόμενο κεφάλαιο της Τεχνητής Νοημοσύνης θα φέρει «πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί»

Αν τα προηγούμενα χρόνια η Τεχνητή Νοημοσύνη εισέβαλε ως ένας αόρατος «διαχειριστής», προσηλωμένος στη μείωση του κόστους παραγωγής, το 2026 μας βρίσκει μπροστά σε μια ριζική αλλαγή ρόλων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
EE: Παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
Bloomberg 23.02.26

Η ΕΕ παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Η ΕΕ κινείται προς το πάγωμα των διαδικασιών επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ και θα ζητήσει διευκρινίσεις από τον Τραμπ σχετικά με το νέο πρόγραμμα δασμών

Σύνταξη
Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας
Υψηλές προσδοκίες 23.02.26

Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας

Με το Σεληνιακό Νέο Έτος, η Κίνα «επενδύει» στην εορταστική περίοδο για τόνωση της εγχώριας κατανάλωσης, όμως οι νέες γενιές κοιτούν το μέλλον με δυσπιστία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Κίνα αξιολογεί την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και καλεί τις ΗΠΑ να άρουν τους «μονομερείς» δασμούς
«Εχουμε ενημερωθεί» 23.02.26

Κίνα καλεί ΗΠΑ να άρουν τους δασμούς μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Η κινεζική κυβέρνηση «προτρέπει τις ΗΠΑ να ακυρώσουν τους μονομερείς δασμούς που επέβαλαν στους εμπορικούς εταίρους τους», έπειτα από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Σύνταξη
«Καμπανάκι» Λαγκάρντ για τις μεταβολές στους δασμούς – Ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 22.02.26

«Καμπανάκι» Λαγκάρντ για τις μεταβολές στους δασμούς – Ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ

«Θέλεις να γνωρίζεις τους κανόνες του δρόμου πριν μπεις στο αυτοκίνητο» είπε χαρακτηριστικά η Λαγκάρντ – Η συνέντευξη στο CBS και η απάντηση για τα σενάρια πρόωρης αποχώρησης

Τζούλη Καλημέρη
Ισπανία: Επενδύει στις σχέσεις με την Κίνα για την ασιατική στρατηγική της
Διεθνής Οικονομία 22.02.26

Στην Κίνα στρέφεται η Ισπανία

Η Ισπανία επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς της με την Κίνα, αψηφώντας πιθανά ευρωπαϊκά και αμερικανικά ερωτήματα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τουρκία: Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη στο Μπαλίκεσιρ – Νεκρός ο πιλότος
Τουρκία 25.02.26

Συνετρίβη τουρκικό F-16 - Νεκρός ο πιλότος του

Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 που ανήκε στην 9η Μοίρα Διοίκησης της Βάσης Αεριωθουμένων του Μπαλίκεσιρ συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος του.

Σύνταξη
Βραζιλία: Τουλάχιστον 29 νεκροί και 40 αγνοούμενοι εξαιτίας κατολισθήσεων
Κλιματική αλλαγή 25.02.26

Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι εξαιτίας κατολισθήσεων στη Βραζιλία

Αλλη μια τραγωδία εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής σημάδεψε τη Βραζιλία, όπου τουλάχιστον 29 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι περίπου 40 αγνοούνται εξαιτίας κατολισθήσεων.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος του UCLA για «αντισημιτικό, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον»
«Αντισημιτικό περιβάλλον» 25.02.26

Η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος του UCLA

Η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος του UCLA, καταγγέλλοντας πως παραβίασε τον νόμο για τα πολιτικά δικαιώματα, και κάνει λόγο για «αντισημιτικό, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον».

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από την Anthropic να επιτρέψει την αυτόνομη στρατιωτική χρήση της Τεχνητής της Νοημοσύνης
Πιτ Χέγκσεθ 25.02.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από την Anthropic να επιτρέψει την αυτόνομη στρατιωτική χρήση της Τεχνητής της Νοημοσύνης

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ πιέζει την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic να αφαιρέσει τις προβλέψεις για μη χρήση για λόγους εσωτερικής επιτήρησης και για αυτόνομα όπλα ΑΙ

Σύνταξη
Ισπανία: Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη σε νοσοκομείο της Τενερίφης
Λοίμωξη και αφυδάτωση 25.02.26

Ισπανία: Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη σε νοσοκομείο της Τενερίφης

Παρά τα προβλήματα υγείας, ο 89χρονος Χάραλντ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να ακολουθήσει το παράδειγμα της εξαδέλφης του, βασίλισσας Μαργαρίτας Β΄ της Δανίας, που παραιτήθηκε σε ηλικία 83 ετών.

Σύνταξη
Ο Τραμπ «ανησυχεί» για την υγεία των Γροιλανδών – Αλλά ξεχνάει τους Αμερικανούς που παιδεύονται πιο πολύ
Εκ του πονηρού 25.02.26

Ο Τραμπ «ανησυχεί» για την υγεία των Γροιλανδών – Αλλά ξεχνάει τους Αμερικανούς που παιδεύονται πιο πολύ

Ο Τραμπ δεν έχει ξεχάσει τα σχέδιά του για τη Γροιλανδία. Το νέο επιχείρημα είναι ότι οι κάτοικοι στερούνται περίθαλψης. Κι ας απολαμβάνουν υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιμες στους Αμερικανούς της επαρχίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ντάνι Γκαρθία: «Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε – Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»
Champions League 25.02.26

Ντάνι Γκαρθία: «Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε – Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»

Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε για τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη Λεβερκούζεν και στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του δεν κατάφερε να βρει ένα γκολ για να μπει στην πρόκριση.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με την πορεία μας, παλέψαμε όλα τα ματς» – Η εξήγηση για Ποντένσε
Ποδόσφαιρο 25.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με την πορεία μας, παλέψαμε όλα τα ματς» – Η εξήγηση για Ποντένσε

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν και απένειμε εύσημα στους παίκτες του για την προσπάθεια που έκαναν όλη τη χρονιά. Τι είπε για τον Ποντένσε.

Σύνταξη
Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ 1-2: Τεράστια έκπληξη των Νορβηγών, απέκλεισαν τη φιναλίστ του Champions League (vid)
Champions League 25.02.26

Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ 1-2: Δεύτερη νίκη για τους Νορβηγούς και πρόκριση στους «16» (vid)

Μπόντο/Γκλιμτ νίκησε την Ίντερ και στο Μιλάνο (2-1) και με συνολικό σκορ 5-2 πέρασε στους «16» του Champions League! Μία εκ των Μάντσεστερ Σίτι ή Σπόρτινγκ Λισσαβόνας ο επόμενος αντίπαλος.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0: Περηφάνια για τον Θρύλο (vids)
Champions League 24.02.26

Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0: Περηφάνια για τον Θρύλο (vids)

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από την Λεβερκούζεν και είχε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται στο 0-0 και τους Γερμανούς να παίρνουν την πρόκριση, μετά το 0-2 του του πρώτου αγώνα.

Σύνταξη
Η πρώτη ομιλία του Μιχάλη Γρηγορίου στους παίκτες του Άρη: Τι τους ζήτησε
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Η πρώτη ομιλία του Μιχάλη Γρηγορίου στους παίκτες του Άρη: Τι τους ζήτησε

Η ΠΑΕ Άρης θα ανακοινώσει τον Μιχάλη Γρηγορίου την Τετάρτη (25/2), όμως, ο Έλληνας τεχνικός πραγματοποίησε ήδη την πρώτη του ομιλία στους νέους του παίκτες, έχοντας και τετ α τετ με αρκετούς εξ αυτών.

Σύνταξη
Κατώτατος μισθός: Ραντεβού τον Μάρτιο για αναπροσαρμογή του – Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι
Αναμονή 24.02.26

Ραντεβού τον Μάρτιο για αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού - Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι

Με την ακρίβεια να «πνίγει» τα ελληνικά νοικοκυριά η κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη να πατήσει το κουμπί της αύξησης και ελπίζει αυτή τη φορά o κατώτατος μισθός να μην εξαερωθεί από τον πληθωρισμό.

Σύνταξη
Έρχεται η πολυαναμενόμενη σειρά «Περηφάνια και Προκατάληψη» – Οι πρώτες εικόνες της Έμα Κόριν ως Ελίζαμπεθ Μπένετ
Οι σελίδες 24.02.26

Έρχεται η πολυαναμενόμενη σειρά «Περηφάνια και Προκατάληψη» – Οι πρώτες εικόνες της Έμα Κόριν ως Ελίζαμπεθ Μπένετ

Η σειρά έξι επεισοδίων «Περηφάνια και Προκατάληψη» που έχει διασκευαστεί από τη συγγραφέα Ντόλι Άλντερτον θα κυκλοφορήσει αυτό το φθινόπωρο στο Netflix.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παραίτηση στα BAFTA μετά το περιστατικό με ρατσιστική λέξη: Αντιδράσεις για τον χειρισμό της τελετής
«Συστημικός ρατσισμός» 24.02.26

Παραίτηση στα BAFTA μετά το περιστατικό με ρατσιστική λέξη: Αντιδράσεις για τον χειρισμό της τελετής

Ο Τζόντε Ρίτσαρντσον αποχώρησε από την επιτροπή των BAFTA, καταγγέλλοντας τον τρόπο διαχείρισης του περιστατικού με ακούσιο τικ του Τζον Ντέιβιντσον που ακούστηκε ζωντανά στην τελετή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γαλλία: Δύο γυναίκες νεκρές – Καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στην Άνω Σαβοΐα
Ασταθές χιόνι 24.02.26

Γαλλία: Δύο γυναίκες νεκρές – Καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στην Άνω Σαβοΐα

Οι γυναίκες έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή, αλλά εντοπίστηκαν από τις αρχές τη Δευτέρα, καθώς δεν πήγαν στη δουλειά τους και άρχισαν να τις αναζητούν φίλοι και συνάδελφοί τους.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο