Λουκεμπάκιο για το επεισόδιο με Πρεστιάνι – Βινίσιους: «Αν είναι αλήθεια, δεν μπορώ να το δεχτώ»

Ο Βέλγος επιθετικός Ντόντι Λουκεμπάκιο δεν αγωνιζόταν όταν συνέβη η μεγάλη διαμάχη στον αγώνα Μπενφίκα εναντίον Ρεάλ Μαδρίτης στα playoffs της νοκ άουτ φάση του Champions League , αλλά ήταν αυτός που αντικατέστησε τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι (φωτογραφία), τον οποίο ο Βινίτσιους Τζούνιορ κατηγόρησε για ρατσιστικό σχόλιο, στο 81ο λεπτό.

Λίγες ώρες πριν από τον επαναληπτικό (Τετάρτη 25/2, 22:00) αγώνα της φάσης στη Μαδρίτη, ο Βέλγος έσπασε τη σιωπή του και σχολίασε την υπόθεση του Αργεντινού σε συνέντευξή του στο Pickx + Sports.

«Έχω μιλήσει πολύ για αυτό στο παρελθόν με άλλους ανθρώπους, αναρωτώμενοι πώς θα αντιδρούσα αν μου συνέβαινε αυτό, γιατί κανονικά το βιώνουμε από μακριά», παραδέχτηκε ο Λουκεμπάκιο.

«Είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι μιλάνε και κάνουν εικασίες, αλλά τελικά, δεν ξέρουμε τι πραγματικά είπε. Είναι η αλήθεια ή ήταν υπερβολικό να εκμεταλλευτεί την κατάσταση; Νομίζω ότι είναι επίσης πιθανό η Ρεάλ να ήθελε να το χρησιμοποιήσει αυτό προς όφελός της», είπε, αφήνοντας το ανοιχτό, αλλά ζητώντας συνέπειες αν επιβεβαιωθεί.

«Το μόνο που ελπίζω είναι ότι αυτά που είπε είναι ψευδή. Γιατί, αν είναι αλήθεια, δεν μπορώ να το δεχτώ. Είμαι κατά της αδικίας. Και κάθε αδικία αξίζει να υποστεί τις συνέπειες», πρόσθεσε.

Ο Αργεντινός εξτρέμ τιμωρήθηκε προσωρινά από την UEFA και θα χάσει τον αυριανό αγώνα.