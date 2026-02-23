Ο Πρεστιάνι απολογήθηκε στους συμπαίκτες του στην Μπενφίκα για το περιστατικό με τον Βινίσιους

Ο Αργεντινός εξτρέμ της Μπενφίκα, Τζανλούκα Πρεστιάνι, όπως αναφέρει η πορτογαλική εφημερίδα A BOLA, ζήτησε συγγνώμη από τους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια για όσα συνέβησαν στον αγώνα Μπενφίκα-Ρεάλ Μαδρίτης (0-1) στις 17 Φεβρουαρίου, που διεξήχθη στο Estádio da Luz.

Ο Αργεντινός εξτρέμ της Μπενφίκα ερευνάται από την UEFA για φερόμενες ρατσιστικές προσβολές προς τον Βραζιλιάνο επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης Βινίτσιους Ο διαιτητής διέκοψε τον αγώνα για σχεδόν δέκα λεπτά.

Η Μπενφίκα στηρίζει τον Πρεστιάνι

Η Μπενφίκα εξέφρασε την υποστήριξή της στον Τζιανλούκα Πρεστιάνι, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ρατσιστική συμπεριφορά σε βάρος του Βινίσιους, κατά το χθεσινό (17/2) αγώνα της πορτογαλικής ομάδας με τη Ρεάλ, στο πλαίσιο των πλέι-οφ του Champions League.

Λίγο μετά το γκολ που πέτυχε, ο Βραζιλιάνος άσος κατευθύνθηκε προς τον διαιτητή της αναμέτρησης, καταγγέλλοντας ότι άκουσε ένα ρατσιστικό σχόλιο προερχόμενο από τον Αργεντινό εξτρέμ της Μπενφίκα, ισχυρισμό τον οποίο υποστήριξαν και άλλοι ποδοσφαιριστές της Ρεάλ που βρίσκονταν κοντά.

Ο Φρανσουά Λετεσιέ ενεργοποίησε το πρωτόκολλο που προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις και το παιχνίδι διακόπηκε για έντεκα λεπτά, ενώ σήμερα η UEFA ανακοίνωσε την έναρξη πειθαρχικής έρευνας για το περιστατικό.

«Μαζί στο πλευρό σου» αναφέρει η Μπενφίκα σε ανάρτησή της στο X, αναδημοσιεύοντας παράλληλα μία ανάρτηση του Πρεστιάνι στο Instagram, όπου αρνείται την κατηγορία.