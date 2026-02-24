Μαζικός τάφος της Εποχής του Σιδήρου αποκαλύπτει πρωτοφανή αγριότητα κατά γυναικών και παιδιών

Όταν οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τη δεκαετία του 1970 έναν μαζικό τάφο γυναικών και παιδιών της Εποχής του Σιδήρου στη Σερβία, υπέθεσαν ότι επρόκειτο για θύματα κάποιας επιδημίας. Τώρα, η επανεξέταση των σκελετών αποκαλύπτει μια πιο σκοτεινή αιτία.

Τα γυναικόπαιδα πρέπει να έπεσαν θύματα μαζικής εκτέλεσης με χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα, καταλήγει μελέτη που δημοσιεύεται στο Nature Human Behaviour. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η σφαγή γυναικών και παιδιών και η ταφή τους σε εμφανές σημείο ήταν πιθανώς μια επίδειξη ισχύος απέναντι σε αντίπαλες ομάδες.

Ο μαζικός τάφος του Γκομόλαβα, ηλικίας 2.800 ετών, βρίσκεται στην κορυφή ενός αρχαιότερου τύμβου στις όχθες του ποταμού Σάβου, κοντά στην πόλη του Νόβο Σαντ. Τα δύο τρίτα των νεκρών ήταν παιδιά και έφηβοι, ενώ, μεταξύ των 72 σκελετών στους οποίους κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί το φύλο, οι 51 ανήκαν σε γυναίκες ή ανήλικα κορίτσια.

Στο πλαίσιο ευρύτερης μελέτης για την προϊστορία της Σερβίας, ερευνητές άρχισαν πριν από επτά χρόνια να επανεξετάζουν τα οστά, τα οποία φυλάσσονται σήμερα στο Μουσείο της Βοϊβοντίνα.

«Περιμέναμε να βρούμε μια αγροτική κοινότητα που πέθανε ολόκληρη όταν εμφανίστηκε κάποια ασθένεια» δήλωσε στον δικτυακό τόπο του Science ο Μπάρι Μόλοϊ του University College του Δουβλίνου, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Οι συνεργάτες του έμειναν έκπληκτοι όταν διαπίστωσαν ότι ένας στους πέντε σκελετούς έφερε σημάδια τραυμάτων, όπως σπασμένα κρανία και ίχνη από βέλη και εργαλεία κοπής στα οστά. Δεδομένου ότι πολλά θανατηφόρα τραύματα δεν αφήνουν σημάδια στα οστά, οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι όλα τα θύματα εκτελέστηκαν.

Μια ακόμα έκπληξη ήρθε από τις γενετικές αναλύσεις. Με εξαίρεση μια μητέρα και τις δύο κόρες της, τα θύματα δεν είχαν βιολογική συγγένεια, όπως θα περίμενε κανείς από τους κατοίκους ενός προϊστορικού χωριού. Και οι ισοτοπικές αναλύσεις στα δόντια τους αποκάλυψαν ότι είχαν μεγαλώσει σε διαφορετικές περιοχές και είχαν διαφορετικές διατροφικές συνήθειες.

«Είναι άνθρωποι από διαφορετικά χωριά που σκοτώθηκαν στο ίδιο μέρος και στον ίδιο χρόνο» είπε ο Μόλοϊ.

Δεδομένου ότι εκείνη την εποχή δημιουργούνταν οι πρώτοι μόνιμοι οικισμοί και η Ευρώπη διένυε μια περίοδο γενικευμένης αναταραχής, οι ερευνητές εικάζουν ότι γυναίκες και παιδιά που εγκατέλειπαν άλλες περιοχές αιχμαλωτίστηκαν στο Γκομόλαβα και σκοτώθηκαν από κάποια αντίπαλη ομάδα.

Στην ερμηνεία αυτή συνηγορεί εξάλλου το γεγονός ότι τα θύματα είχαν αποτεθεί προσεκτικά σε έναν κυκλικό λάκκο, διαμέτρου μόλις τριών μέτρων, ο οποίος βρισκόταν στην κορυφή ενός τύμβου που ξεχώριζε από μακριά στο επίπεδο τοπίο. Οι σκελετοί βρέθηκαν μαζί με κοσμήματα, όπως βραχιόλια, δαχτυλίδια και καρφίτσες, κάτι που μαρτυρά ότι δεν λεηλατήθηκαν.

Σύμφωνα με τον Μόλοϊ, η μαζική εκτέλεση μπορεί να είχε κάποιο ιδεολογικό ή συμβολικό μήνυμα που παραμένει ασαφές.

Το πιθανότερο, σχολίασε ο ερευνητής, είναι ότι οι εκτελεστές ήθελαν να δείξουν ότι είχαν τα μέσα και τη δύναμη να ξεφορτώνονται τους εχθρούς τους.