Ο κίνδυνος εξάπλωσης της χολέρας στον Λίβανο είναι «πολύ υψηλός», προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μετά τον εντοπισμό ενός κρούσματος της οξείας και δυνητικά θανατηφόρας διαρροϊκής λοίμωξης στη χώρα που πλήττεται από συγκρούσεις, όπως μεταφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο ΠΟΥ υπογραμμίζει τον κίνδυνο εξάπλωσης της χολέρας μεταξύ εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που έχουν εκτοπιστεί από τότε που το Ισραήλ κλιμάκωσε την αεροπορική εκστρατεία κατά της Χεζμπολάχ και εξαπέλυσε χερσαία επίθεση με στόχο να την απωθήσει από τα βόρεια σύνορά της με τον Λίβανο.

«Εάν η επιδημία χολέρας εξαπλωθεί στους νέους εκτοπισμένους, μπορεί να εξαπλωθεί πολύ γρήγορα», λέει στους δημοσιογράφους σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου ο Αμντινασίρ Αμπουμπακάρ, εκπρόσωπος του ΠΟΥ στον Λίβανο. Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου δήλωσε ότι επιβεβαιώθηκε ένα κρούσμα χολέρας σε έναν υπήκοο του Λιβάνου, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο τη Δευτέρα υποφέροντας από υδαρή διάρροια και αφυδάτωση.

Ο ασθενής, από την Αμουνίγιε του βορείου Λιβάνου, δεν είχε ιστορικό ταξιδιών, δήλωσε το υπουργείο. Ο Λίβανος υπέστη την πρώτη επιδημία χολέρας μετά από 30 χρόνια μεταξύ 2022 και 2023, κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας.

