Η πρώτη φάση της εκστρατείας εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας στη Λωρίδα της Γάζας για την πρόληψη μιας επιδημίας στέφθηκε με «τεράστια επιτυχία», δήλωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), δρ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, γνωστοποιώντας ότι πάνω από 560.000 παιδιά έχουν λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου.

«Αυτό ήταν μια τεράστια επιτυχία εν μέσω της καθημερινής τραγικής πραγματικότητας που βιώνει η Λωρίδα της Γάζας. Αναλογιστείτε τι θα μπορούσε να επιτευχθεί με μια κατάπαυση του πυρός!», ανέφερε ο ίδιος με ανάρτησή του στο Χ, καθώς η πρώτη φάση της εκστρατείας ολοκληρώθηκε χθες Πέμπτη.

Ένας δεύτερος κύκλος εμβολιασμού – μια απλή χορήγηση δια στόματος – είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει σε περίπου τέσσερις εβδομάδες.

Στις 23 Αυγούστου ο ΠΟΥ επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον ένα βρέφος παρέλυσε αφού προσβλήθηκε από πολιομυελίτιδα. Αυτό ήταν το πρώτο κρούσμα στη Λωρίδα της Γάζας εδώ και 25 χρόνια.

