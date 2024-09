Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι απομάκρυνε από τη Γάζα σχεδόν 100 ασθενείς, περιλαμβανομένων δεκάδων παιδιών, και τους μετέφερε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κάνοντας παράλληλα έκκληση να επιτραπεί η επανέναρξη των τακτικών απομακρύνσεων από τον θύλακα για ιατρικούς λόγους.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη απομάκρυνση ανθρώπων από τη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023», είπε στους δημοσιογράφους ο Ρίτσαρντ Πίπερκορν, ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, αναφερόμενος στην επιχείρηση η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη.

«Η Γάζα χρειάζεται ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Έχουμε ανάγκη από ένα σύστημα καλύτερα οργανωμένο και βιώσιμο», σχολίασε ο ίδιος προσθέτοντας ότι περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι της Γάζας αναμένουν να απομακρυνθούν.

Η ενημέρωση του ΠΟΥ για την κατάσταση στη Γάζα:

