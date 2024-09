Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε χθες Τετάρτη τον θάνατο έξι εργαζομένων υπηρεσίας του σε ισραηλινό βομβαρδισμό με στόχο σχολείο στη Λωρίδα της Γάζας νωρίτερα μέσα στην ημέρα, κάνοντας λόγο για «δραματικές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Khamis Al-Rifi).

«Σχολείο που είχε μεταμορφωθεί σε καταφύγιο για 12.000 (εκτοπισμένους) ανθρώπους έγινε στόχος ισραηλινών αεροπορικών πληγμάτων ξανά (…) Εξι από τους συναδέλφους μας στην UNRWA είναι ανάμεσα στους νεκρούς», υπογράμμισε ο κ. Γκουτέρες μέσω X.

«Οι δραματικές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (…) να σταματήσουν αμέσως»

💢 At least 14 killed in Israeli attack on UN-run school sheltering displaced Gazans Attack targets al-Jaouni School in Nuseirat refugee camp in central Gaza, Civil Defense service says https://t.co/nRLUFx9EQx pic.twitter.com/7CaNAV9nl3 — Anadolu English (@anadoluagency) September 11, 2024

Χαρακτηρίζοντας «εντελώς απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Γάζα», ο επικεφαλής του ΟΗΕ αξίωσε «αυτές οι δραματικές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (…) να σταματήσουν αμέσως».

Στο μεταξύ, το Γραφείο Αρωγής και Εργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) ανακοίνωσε πως έξι εργαζόμενοί του σκοτώθηκαν σε δυο αεροπορικά πλήγματα εναντίον σχολείου που είχε μετατραπεί σε κέντρο υποδοχής εκτοπισμένων στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, πρόκειται για το πλέον πολύνεκρο επεισόδιο για τα μέλη του προσωπικού της από το ξέσπασμα του πολέμου, την 7η Οκτωβρίου 2023.

Another massacre at the UNRWA al-Jaouni school in Nuseirat refugee camp. Multiple missiles against an area hosting thousands of displaced Palestinians. At least 13 killed. 70% of UNRWA Gaza schools targeted by the Israeli army since October. pic.twitter.com/vEX3J5NBPc — Nicola Perugini (@PeruginiNic) September 11, 2024

«Ανάμεσα σε αυτούς που σκοτώθηκαν ήταν ο διευθυντής του καταφυγίου της UNRWA και άλλα μέλη του προσωπικού που παρείχαν βοήθεια στους εκτοπισμένους», τόνισε η υπηρεσία μέσω X.

Καταφύγιο κυρίως για γυναίκες και παιδιά

Νωρίτερα χθες, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως διεξήγαγαν αεροπορικό πλήγμα εναντίον κέντρου διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς στη Νουσέιρατ, στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου.

Israeli forces bombed Al-Jaouni school in Nuseirat refugee camp, northern Gaza, which is sheltering displaced Palestinians. At least 9 have been confirmed killed by this attack on a shelter, and several others injured. Israel’s outrageous violations of Palestinian life continue. pic.twitter.com/nZXuuAquZT — Good Shepherd Collective (@Shepherds4Good) September 11, 2024

«Αυτό το σχολείο έχει βομβαρδιστεί πέντε φορές αφότου άρχισε ο πόλεμος. Είναι καταφύγιο για περίπου 12.000 εκτοπισμένους ανθρώπους, κυρίως γυναίκες και παιδιά», αντέτεινε η UNRWA.

Η γραμματεία ενημέρωσης και μέσων επικοινωνίας της κυβέρνησης της Χαμάς ανέφερε πως ο βομβαρδισμός του Ισραήλ σκότωσε 18 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των μελών του προσωπικού της υπηρεσίας του ΟΗΕ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διαβεβαιώνουν ότι παίρνουν μέτρα για να αποφεύγονται απώλειες μεταξύ των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας και κατηγορεί τη Χαμάς πως χρησιμοποιεί πολίτες σαν ανθρώπινες ασπίδες. Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα απορρίπτει τις κατηγορίες αυτές.

13 palestinians were martyred after an airstrike on Al Jaouni school in Nuseirat camp pic.twitter.com/ibGGNttVGZ — W Leaks (@wagic_leeky214) September 11, 2024

Πηγή: ΑΠΕ