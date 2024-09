Ομοβροντία καταδίκης από τον ΟΗΕ της νέας ισραηλινής σφαγής στη Γάζα

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε απερίφραστα την πολύνεκρη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε περιοχή που έχει καθοριστεί ως ασφαλής ζώνη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας χθες Τρίτη, δήλωσε ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, η «ασφαλής ζώνη» που βομβάρδισε το Ισραήλ).

Οι ισραηλινές αρχές χτύπησαν τον καταυλισμό στον οποίο είχαν οδηγήσει τους Παλαιστίνιους

#BREAKING Another massacre. 20 plus tents attacked by Israeli bombs in Al Mawasi, Khan Younis. The population here is regularly 80,000. It now has more than 800,000 people clustered there. There is no “safe zone” anywhere. These are Gaza’s killing fields. pic.twitter.com/9f9skI6Mi7 — Samira Mohyeddin سمیرا (@SMohyeddin) September 9, 2024

«Η χρήση βαρέων όπλων σε πυκνοκατοικημένες περιοχές είναι απαράδεκτη», τόνισε ο Ντουζαρίκ. «Οι Παλαιστίνιοι είχαν μετακινηθεί σ’ αυτήν την περιοχή της Χαν Γιούνις αναζητώντας ένα καταφύγιο, αναζητώντας ασφάλεια, μετά τις επανειλημμένες οδηγίες που είχαν λάβει από τις ίδιες τις ισραηλινές αρχές να πράξουν έτσι».

20 displacement tents were completely wiped out due to the bloody massacre Israeli occupation committed in the Al Mawasi area in Khan Younis, where the bombing left holes nine meters deep. pic.twitter.com/5xgG53agGW — Quds News Network (@QudsNen) September 9, 2024

Και ο απεσταλμένος του ΟΗΕ για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, Τορ Βένεσλαντ, καταδίκασε το φονικό, όπως δήλωσε, ισραηλινό χτύπημα στη Χαν Γιούνις στη Γάζα, το οποίο άφησε πίσω του δεκάδες νεκρούς και τραυματίες σύμφωνα με τις τοπικές ιατρικές αρχές, μεταδίδει το ΑΠΕ.

They are not searching for survivors, but searching for possible remains of bodies after the Israeli attacks on the tents of displaced persons in Al Mawasi neighbourhood of Khan Younis —an alleged #safe_zone! pic.twitter.com/cLjXSpkdtM — Motasem A Dalloul (@AbujomaaGaza) September 10, 2024

Το υπουργείο υγείας στη Γάζα ανακοίνωσε ότι 19 είναι οι νεκροί και περισσότεροι από 60 οι τραυματίες από το ισραηλινό πλήγμα κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας στο αλ-Μαουάσι, στη Χαν Γιούνις.

Israel drove Palestinians into tents in the Al Mawasi area in Khan Yunis Last night Israel bombed those tents as displaced Palestinians slept Bombing so fierce it left craters meters deep Families wiped out Mass state murder

Terrorism The Hague now.pic.twitter.com/PDHAA6SLEg — Howard Beckett (@BeckettUnite) September 10, 2024

Με τουλάχιστον 4 πυραύλους

Η ισραηλινή επίθεση εξαπολύθηκε με τουλάχιστον τέσσερις πυραύλους εναντίον αυτού του καταυλισμού με σκηνές που έχει χαρακτηριστεί ως ανθρωπιστική ζώνη και στον οποίο έχουν καταφύγει εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι από άλλες περιοχές του θύλακα.

Palestinians mourn after dozens were killed and scores wounded in air strikes on Al Mawasi camp “We were so afraid. It was an unnatural fear,” one Palestinian said pic.twitter.com/YKMXcemSj0 — The National (@TheNationalNews) September 10, 2024

«Οι ομάδες μας εξακολουθούν ν’ απομακρύνουν μάρτυρες (νεκρούς) και τραυματίες από την περιοχή που έχει στοχοποιηθεί. Μοιάζει με μια νέα ισραηλινή σφαγή», δήλωσε αξιωματούχος της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης της Γάζας, αμέσως μετά το ισραηλινό δολοφονικό πλήγμα σε τουλάχιστον 20 τέντες, όπως είπε.