Ο ισραηλινός Συντονισμός των Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων στα Εδάφη (COGAT) δήλωσε ότι την Κυριακή, περίπου 25.100 φιαλίδια εμβολίου κατά της πολιομυελίτιδας, επαρκή για τον εμβολιασμό 1.255.000 ατόμων, μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας μέσω του περάσματος Κερέμ Σαλόμ/Καρέμ Αμπού Σαλέμ.

Η επιχείρηση διεξήχθη υπό τις οδηγίες του πολιτικού κλιμακίου. Η COGAT σημείωσε επίσης ότι πέντε φορτηγά που περιείχαν ψυκτικό εξοπλισμό για τη μεταφορά και την αποθήκευση των εμβολίων πέρασαν στη Γάζα την Παρασκευή.

Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, επιβεβαίωσε την είδηση πριν λίγο και ανακοίνωσε την άφιξη προμηθειών εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας, συμπεριλαμβανομένων 1.260.000 δόσεων εμβολίου OPV2 και 500 φορέων εμβολίου.

«Είναι εξαιρετικά δύσκολο να οργανωθεί μια εκστρατεία εμβολιασμού αυτής της κλίμακας την ώρα που βρέχει βόμβες», δήλωσε στο AFP η Τζουλιέτ Τούμα εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA). Στη Γάζα 2,4 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, σχεδόν όλοι τους εκτοπισμένοι και οι μισοί από τους οποίους παιδιά, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, στοιβάζονται σε μια ολοένα και μικρότερη περιοχή.

Εδώ και μήνες ο ΟΗΕ και μη κυβερνητικές οργανώσεις εκφράζουν την ανησυχία τους για την υγειονομική κατάσταση στον θύλακα, όπου λιμνάζοντα νερά, λύμματα εξαιτίας της καταστροφής του αποχετευτικού δικτύου, βουνά από σκουπίδια και μπάζα, η καλοκαιρινή ζέστη και ο συνωστισμός δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν την εμφάνιση επιδημιών.

Η ανησυχία αυξήθηκε κατακόρυφα την Παρασκευή μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία έκανε λόγο για τον εντοπισμό ενός πρώτου κρούσματος πολιομυελίτιδας σε ένα βρέφος 10 μηνών στη Λωρίδα της Γάζας. Στον παλαιστινιακό θύλακα η ασθένεια αυτή είχε εξαλειφθεί πριν 25 χρόνια, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. «Η επανεμφάνιση της πολιομυελίτιδας σε μια περιοχή από την οποία είχε εξαλειφθεί λέει πολλά για την κατάσταση» που επικρατεί εκεί, υπογράμμισε η Τούμα.

Σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η απειλή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σκοπεύει να αναπτύξει 2.700 υγειονομικούς σε 708 ομάδες που θα φτάσουν σε όλα τα σημεία της Γάζας. Η Unicef από την πλευρά της θα διασφαλίσει τη συντήρηση των εμβολίων που χρειάζονται για να χορηγηθούν σε περισσότερα από 640.000 παιδιά κάτω των 10 ετών, δήλωσε ο εκπρόσωπός της Τζόναθαν Κρικς.

Today, @UNICEF is bringing 1.2 million doses of polio vaccine type 2 (nOPV) to #Gaza. With @WHO, @UNRWA and other partners, we plan to vaccinate more than 640,000 children. #ForEveryChild, Health. pic.twitter.com/NtbnzReUXI

— UNICEF Palestine (@UNICEFpalestine) August 25, 2024